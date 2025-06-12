Garuda MT4


Garuda EA – Puissance de rupture avec gestion dynamique des risques
Garuda EA est un Expert Advisor puissant conçu pour saisir les opportunités de rupture à partir de zones de prix temporelles spécifiques (boîtes). Grâce à une stratégie filtrée par le temps et à une gestion intelligente des risques, Garuda EA vise à générer des profits constants tout en maîtrisant les risques.

Principales fonctionnalités :
Entrée de rupture intelligente : les transactions sont déclenchées lorsque le prix sort d'une boîte temporelle personnalisée.

TP et SL dynamiques : le Take Profit et le Stop Loss sont calculés automatiquement en fonction de la fourchette de la boîte, s'adaptant ainsi à la volatilité du marché.

Détection automatique de la boîte : l'EA trace et mesure automatiquement la zone de rupture en fonction de la durée définie.

Contrôle avancé des risques : choisissez entre un lot fixe ou un lot automatique en fonction de la taille de votre compte et de votre appétence au risque.

Filtre temporel intégré : Négocie uniquement pendant certaines heures pour éviter les périodes d'actualité volatiles.

Stratégie à faible drawdown : Idéale pour les comptes réels ou les investisseurs institutionnels.

⚙️ Entrées clés :
Heure de début / Heure de fin : Période de création de la boîte.

Risque par transaction : Définissez votre pourcentage de risque par transaction.

Lot automatique / Lot fixe : Système de gestion de fonds flexible.

💡 Paramètres recommandés :
Période : M15 ou M30

Paires : XAUUSD, GBPUSD, US30, NAS100 (ou toute paire à forte volatilité)

Courtier : ECN avec faible spread et exécution rapide

VPS : Fortement recommandé pour des performances stables

Parfait pour les traders qui :
Aiment le trading de rupture basé sur l'action des prix

Recherchent une automatisation complète sans stratégies risquées

Recherchent une croissance constante avec un contrôle rigoureux des risques

Garuda EA n'est pas seulement un robot de trading : c'est une arme de rupture dotée d'une précision militaire et d'une logique de risque intelligente.

« Volez comme un aigle, pas comme un canard. Une seule percée peut vous mener loin.» – Philosophie de Garuda EA
Video Garuda MT4
Produits recommandés
High Point Scalper EA
Ifeanyi Joshua Odinma
Experts
High Point Scalper EA  trade is based on Price high and low level to determine the next trend   with martingale  strategy . The EA will find the best entry and exit points  This Expert advisor is mainly for synthetic Trade    , check it out on Jump100 recommended assets  JUMPS100  Recommended Broker..  Deriv Timeframe  H1  Minimum deposit $100 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. you will get  one expert a
Midnight Queen
Kenji Ito
Experts
Midnight Queen MT4 — The Silent Queen of the Asian Session Midnight Queen MT4   is a professional   night scalping EA   designed to trade quietly and precisely during the   Asian session . It combines   high accuracy ,   risk control , and   consistent profit growth   — the perfect balance worthy of the “Queen of the Night”.   Key Features Pair:   EURGBP (optimized for M5 timeframe) Trading hours:   21:00–07:00 (broker time) Logic:   Bollinger Bands + RSI mean-reversion entries Built-in
Taurus Swing EA
Botond Ratonyi
Experts
Taurus is a high quality EA designed to be consistently profitable in the long run. Strategy: It is a Swing Trading Strategy that finds key turning points and trades them. It uses fix tight stop loss and dynamic TP to catch swings. It is working on the 7 best pairs for diverzification calculated by AI to maximize reliability and minimize DD.  EA works on the following Pairs:(set files in the comments) -- EURUSD H4(DEFAULT) -- AUDUSD H4 -- CADCHF H4 -- NZDCAD H4 -- AUDNZD H4 -- USDJPY H4 -- A
HERO Time USDJPY
Yang Shu Shen Chuan
Experts
Je vous remercie de votre intérêt pour "HERO_Time_USDJPY". Il s'agit d'un EA avec une caractéristique de timing d'entrée distincte: Peut être utilisé avec un capital initial modeste Ne conserve des positions que pendant quelques heures Peut être complètement laissé en mode automatique Paramétrage facile à comprendre C'est un EA qui peut être un ajout intéressant à votre portefeuille, alors prenez votre temps pour le lire attentivement. Description de "HERO_Time_USDJPY": Capital initial de 1 000
Sven AI Trading BOT EA
Sven Unglaube
Experts
Sven AI Trading BOT EA is operating Grid, Martingale, Arbitrage Strategies by new moderne Artificial Intelligence Technologies ! Sven AI Trading BOT EA is using new moderne Artificial Intelligence Grid Technologies for very fast automatical High-Frequency trading of CFDs, Currencies, Forex (FX), Indices, Indexes, Stocks, Shares, ETFs, Gold, Commodities, Metals, ETCs, Futures and Options into MetaTrader 4 Platform ! Sven AI Trading BOT EA is using new High Quantity and High Quality Artificial Int
Golden Academy
Syarif Nur Arief
5 (2)
Experts
This EA can predict early trend on market, scan early trend from M5 to W1, This EA not martingale, not a hedging, not averaging and not grid. And this EA only open/close position once (only 1 opened order) every 8 hours. EA parameters   : Trade_Set_AUTO , Default is    ## AUTO Trade Setting ## ,   Mean Note for below parameter. LOT_SIZE_AUTO_TRADE , Default is    0.01 ,   Mean Lot Size to be traded is 0.01 Lot, Can be changed depend your account balance, (0.01 Lot Per 200 usd initial balance). A
Elirox Trading EA
Gerry Rios
Experts
Welcome, Trader!  Are you looking for an EA that trades with the precision of a seasoned investor and the intelligence of advanced automation? Introducing Elirox Trading EA — a next-generation Expert Advisor designed for traders who demand accuracy, consistency, and long-term growth . Built on cutting-edge AI Reversal Intelligence , Elirox Trading EA meticulously analyzes market structures, identifies critical turning points, and executes trades only under the most favorable conditions . Specifi
The Israeli tactics
Ori Tordjman
Experts
'TAVOR' is an amazing trading robot by 'The   Israeli tactics' group , developed by Israeli programmers who specialize in forex trading.  Our bot can analyzes trading by times, so what needs to be done is a back test of which times are best, fill in TP / SL. you can set that after each losing trade then the next trade will be double the amount so the profit will be linear. This expert advisor opens one deal a day at the time you choose, so it is advisable to run several at a time each on a diff
Ultimate Simple
Narek Avetisyan
5 (1)
Experts
Ultimate Simple - полностью автоматизированная торговая система. Торговый робот работает на любых валютных парах и на любом таймфрейме. Работа робота основана на принципе дивергенции(против основного тренда). Объем входа в рынок и риски жестко контролируются на основе алгоритмов. Количество сделок ограничено уровнем свободной маржи в процентах, которое по умолчанию равно 1500% (во входных параметрах level = 1500.00). Объем входа в рынок зависит от количества свободных средств на счету, а если с
Aeon
Robots4Forex Ltd
Experts
Aeon is a fully automated Expert Advisor that trades multiple currencies. The EA trades using market orders and uses averaging to turn otherwise negative trades positive. This EA works best on the M5 timeframe. A VPS is advisable when trading this system. Check the comments for back test results and optimized settings. Please note: I have made the decision to give this EA away and many more for free with limited support so that I can concentrate on Custom EA. If you wish to use this EA it will n
FREE
Smart Martingale Trader MT4
Mohd Azmi Amirullah A
Experts
Smart Martingale Trader MT4 Discounted Price. Price increases $10 every 10 purchases (8 left). EA trade progress channel:  https://www.mql5.com/en/channels/smart-martingale-trader Key Features: 6 Built-in Signal Strategies (MA+RSI, MACD+RSI, Bollinger, etc.) Intelligent Basket Management System Advanced Trailing Stop Protection Customizable Risk Management Multi-timeframe Compatibility Professional Debug System NEW in v2.4 - Advanced Protection System: Cross-Basket Hedging:   Automatic
One Shot One Kill MT4
Agus Santoso
Experts
Version MT4 : https://www.mql5.com/en/market/product/128965 Version MT5 : https://www.mql5.com/en/market/product/128966 "One Shot One Kill" - Trading de précision pour l'or (XAU/USD) Maîtrisez le marché de l'or avec une stratégie de trading sûre et rentable "One Shot One Kill" est un Expert Advisor (EA) de qualité professionnelle spécialement optimisé pour le trading de l'or (XAU/USD) tout en étant suffisamment polyvalent pour trader les principales paires de devises. Cet EA suit une appro
Golden Daybreak for Gold
Francisco Javier Garzon Mendez
Experts
IMPORTANT! Only Works in XAU/USD 30% Discount on the first 5 purchases Introducing a sophisticated algorithmic trading strategy, meticulously designed for the exclusive operation on the Gold (XAU/USD) currency pair. This Expert Advisor is based on the confluence of specific hourly confirmation signals and the validation of the CCI indicator, exclusively generating high-probability buy signals. Trade execution occurs only when predefined and rigorous criteria are met, with an automatic closure
Way Trade
Ivan Grachev
4.5 (6)
Experts
An automatic trend trading advisor based on an analysis of the current market situation. The adviser determines the direction of the market, monitors built-in indicators, builds breakdown levels and enters the market after they cross. In this case, irrelevant levels are deleted. Advisor is fully automated and ready to go. Please see all my products:  https://www.mql5.com/en/users/en_coding/seller Advantage: does not use locks, grids, sitouts, arbitrage and other risky trading strategies; high p
FREE
Gemilang Scalping Pro
Anthonius Soruh
1 (1)
Experts
GemilangScalping Pro version is EA Scalping that works at certain moments, uses a small Stop Loss and SL so that it has a small DD. Be equipped : 1. News Filter , 2. Auto Lot MM 3. Balance Protection (% from Max Balance). 4. Target Profit 5. Turbo Trade (wooowww) 6. Broker Recomended Low Spread and Low Slippage 7. TimeFrame M1 only 8. My Lots standart 0.01 for Balance $10/ 1 pair Live Trading, Signal, Hisrory find here  https://www.mql5.com/en/signals/915884 GemilangScalping Pro works well on
Cleopatra EA
Nestor Alejandro Chiariello
5 (1)
Experts
Salut les commerçants ! EA a un bilan en direct avec 3,5 ans de trading stable avec un faible drawdown : Spectacle en direct La version MT4 peut être trouvée ici Je présente la stratégie "Cleopatra EA", Cleopatra un design beau et intelligent, avec une forme de récupération qui s'adapte en permanence où sa puissance est la polyvalence Sa principale stratégie étant de lire le marché dans son élasticité, nous pourrons analyser l'entrée de gamme de différentes manières. Cela peut être très dyn
Gold Ambush Breakout Aurum Xauusd Algo MT4
Abdulhadi Darwish
Experts
Gold Ambush Breakout Aurum Xauusd Algo Le Sniper de l'Or | Stratégie Trend Swing | Croissance Stable Aurum Gold Ambush est un système de trading spécialisé pour le XAUUSD (Or), conçu pour la patience et la précision. Contrairement aux robots à haute fréquence qui ouvrent des trades chaque minute, cet algorithme agit comme un Sniper (Tireur d'élite) : il attend la configuration parfaite et frappe pour capturer le mouvement maximum. Cet EA est conçu pour la Croissance du Capital à Long Terme, pri
Trend Strength Pro EA
Andri Maulana
Experts
Unlock Gold Trading with the Trend Strength Pro EA ! Are you ready to take the complexity out of Gold Trading ? The Trend Strength Pro Expert Advisor (EA) is engineered to empower your MetaTrader 4 with advanced, rule-based automation . This isn't just another trading bot—it's a smart system designed to identify and capitalize on powerful market momentum while carefully managing your risk. Say goodbye to emotion-driven mistakes and countless hours staring at charts. Trend Strength Pro EA us
SPD Envelopes Scalper
Paranchai Tensit
Experts
This Expert Advisor is based on a scalping strategy that uses Moving Average Envelopes Indicator . The Moving Average Envelopes indicator reflects the price overbought or oversold conditions, which help to identify the entry or exit points as well as possible trend break-downs. The moving average envelopes consist of an upper envelope placed above, and a lower envelope placed below. The distance between the moving average envelopes or the width of the bands/channels based on the volatility measu
SmartReversal
Carlos Mendez Sanchez
Experts
SmartReversal — Intelligent Mean Reversion with VWAP Basket REAL PERFORMANCE MONITORING Myfxbook → myfxbook.com/members/cmendezz/smartreversal/11731945 Turn extremes into consistent profit SmartReversal converts Bollinger Band extremes into high-probability mean-reversion entries. Each side (BUY/SELL) is managed around its own VWAP, enabling collective TP/SL, profit-only trailing, and a fully configurable grid. It filters poor conditions with spread control and trading windows, so it t
Benj autotrend switch EA
Benjamin Allip
Experts
BENJ AutoSwitchtrend Grid EA v1 Catch trends, not noise. A professional grid-on-trend robot that   maps volatility to timeframe   and keeps risk under control with a built-in   Daily P&L Guard . When slope flips, it cancels the wrong-side pendings, preserves live positions (optional, if D1 aligns), and   seeds only the missing levels —no over clutter, no runaway grids. Why traders choose it Trend-aware grid   – 2 pending levels per active side (Mapped ATR) seeded only when needed, and 3 level
Sunrise on mars MT4
Marta Gonzalez
Experts
Sunrise on Mars - it is a Secure Automated Software for trade Forex market and indices. The system operates market breaks, with correction and trend-following algorithms, the algorithms optimize the risk-benefit ratio, to minimize the risks of margin call. The system uses multiple lot depending on the algorithm, the initial lot is double the one marked as the minimum lot and is used as a reference in the algorithm. The architecture is a Fully Automatic Autonomous Robot Expert capable of  indepe
Golden Time EA
Andi Sofyan
3 (1)
Experts
Golden Time EA is an innovative trading robot, specifically designed to enhance trading performance by using a single-entry strategy at support and resistance areas. With a focused approach to these key levels, Golden Time EA automatically places pending orders with precision, waiting for the optimal moment to enter the market. What sets Golden Time EA apart is its ability to identify potential market movements as prices approach support and resistance zones. It carefully analyzes price action
GoldMinerRobot
Burak Can Kislak
5 (2)
Experts
To celebrate the launch of our latest product from "Keyvan Trading Bots" — the “Keyvan Bitcoin Bot,” one of the most powerful and advanced trading robots specialized for Bitcoin — all of our products are now available for a limited time with discounts more than 50%. During this special launch event, the price of the "Gold Miner Robot" has been reduced from $345to only $197. Don’t miss out — complete your purchase today ! “Gold Miner Robot” is a very powerful AI-Based robot designed and built to
Tradonator nextGen
Wolfgang Kuebel
4 (2)
Experts
The Tradonator nextGen! trades not primarily on indicators or prices, but at the beginning of every new candle (controlled by Timeframe). determines the trading direction due to the integrated indicator, which can measure trend and volatility. creates a Sell- and a Buypool and manages them isolated. calculates with every trade for each of the pools a previously defined profit target and closes the pool only with a total profit once this goal has been achieved. basically works with any currency
Smooth Lift MT4
Aleksandr Khmelevskii
Experts
Seven copies left at $99 USD. Next price is 149 USD Smooth Lift is an indicator-based trading system that includes 7 indicators, including trend indicators, volume indicators and indicators of possible price movement strength. They are used to confirm the analysis of the main Smooth Lift trading system. The trading is performed on 24/5. The strategy was developed taking into account the movement of the currency pair USDCHF and the best trading performance is on it. Recommendations: - H1 USDC
Fatmaw Modifier
Chusnul Mubarok
Experts
This EA uses indicators to move the level line, the rules are if the price is below the level line then it is a buy signal, and if the price is above the level then a sell signal, trailing stop is to modify the stop loss, or to bring up a stop loss if previously sl = 0, this EA can accept manual orders via Android or home PC. if the condition is floating you can help this ea using manual orders which you think are good...
Dark Eagle MT4
Agus Wahyu Pratomo
Experts
Dark Eagle   is a fully automatic Expert Advisor for  Scalping   Trading. This Expert Advisor needs attention, in fact presents a   High Operating Frequency . Dark Eagle is based on   MACD, Moving Average and also Price Action . The expert advisor is able to get a very high-rate of winning trades. This Expert Advisor has Build In News Filter and Also Time Filter.  This feature is to prevent EA from opening positions when there is high news impact which is dangerous for trading The basic strategy
Major Currency Momentum
Colin Mundia
2.33 (3)
Experts
This EA takes advantage of Momentum in the Major Currencies . If a certain currency has enough momentum, the EA makes trades on the related pairs. The User Inputs of the EA are so straight-forward, they are in form of questions and suggestions. For example, you will see such questions or statements in the input panel: "Should we trade maximum once per day per pair?" "Close order if Break Even not activated after these seconds:" You will specify the required percentage difference between a Bullis
FREE
Immortal
Paranchai Tensit
Experts
The EA is based on trend trading strategy . Mechanism " trend trading strategy " is a tendency of a financial market price to move in a particular direction over time. If there is a turn contrary to the trend, This mechanism will exit and wait until the turn establishes itself as a trend in the opposite direction, and re-enter when the trend re-establishes. This EA has been backtested for 9 years of real tick data (2015-2023), consistent with the latest trading accounts. Immortal MT4:   https:/
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (16)
Experts
Vortex - votre investissement dans l'avenir Le conseiller expert Vortex Gold EA a été conçu spécialement pour négocier l'or (XAU/USD) sur la plateforme Metatrader. Construit à l'aide d'indicateurs exclusifs et d'algorithmes secrets de l'auteur, cet EA utilise une stratégie de négociation complète conçue pour capturer les mouvements rentables sur le marché de l'or. Les éléments clés de cette stratégie comprennent des indicateurs classiques tels que l'indicateur CCI et l'indicateur parabolique, q
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Experts
Présentation       Quantum Emperor EA   , le conseiller expert MQL5 révolutionnaire qui transforme la façon dont vous négociez la prestigieuse paire GBPUSD ! Développé par une équipe de traders expérimentés avec une expérience commerciale de plus de 13 ans. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Achetez Quantum Emperor EA et vous pourriez obtenir Quantum StarMan   gratuitement !*** Demandez en privé pour
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Experts
Aura Black Edition est un EA entièrement automatisé conçu pour trader uniquement l'OR. L'expert a montré des résultats stables sur XAUUSD sur la période 2011-2020. Aucune méthode dangereuse de gestion de l'argent n'est utilisée, pas de martingale, pas de grille ou de scalp. Convient à toutes les conditions de courtier. EA formé avec un réseau neuronal perceptron multicouche (MLP) est une classe de réseau neuronal artificiel à rétroaction (ANN). Le terme MLP est utilisé de manière ambiguë, parfoi
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
Experts
AI   Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation   Artificial Intelligence   system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in   real time   and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by   artificial intel
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.29 (28)
Experts
Goldex AI : le succès d'aujourd'hui sera le fruit de demain SUPER RÉDUCTION POUR UNE DURÉE LIMITÉE ! 2 DERNIERS EXEMPLAIRES POUR 299 USD AVANT QUE LE PRIX N'AUGMENTE. Live Signal > IC Markets Real : Goldex AI High risk set Manuel et fichiers de configuration : Contactez-moi après l'achat pour recevoir le manuel et les fichiers de configuration. Prix : Le prix de départ est de 899 $ et augmentera de 199 $ toutes les dix ventes. Exemplaires disponibles : 2 Goldex AI - Robot de trading avancé av
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
Experts
Quantum King EA — La puissance intelligente, optimisée pour chaque trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Prix de lancement spécial Signal en direct :       CLIQUEZ ICI Version MT5 :   CLIQUEZ ICI Chaîne Quantum King :       Cliquez ici ***Achetez Quantum King MT4 et vous pourriez obtenir Quantum StarMan gratuitement !*** Contactez-nous en privé pour plus d'informations ! Règle       Votre tradin
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Experts
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.73 (30)
Experts
Technologie basée sur l'IA avec ChatGPT Turbo Infinity EA est un conseiller expert en trading avancé conçu pour GBPUSD et XAUUSD. Il met l'accent sur la sécurité, des rendements constants et une rentabilité infinie. Contrairement à de nombreux autres EA, qui s'appuient sur des stratégies à haut risque telles que la martingale ou le trading en grille. Infinity EA utilise une stratégie de scalping disciplinée et rentable basée sur un réseau neuronal intégré à l'apprentissage automatique, une tech
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Experts
Aura Neuron est un Expert Advisor distinctif qui poursuit la série de systèmes de trading Aura. En s'appuyant sur des réseaux neuronaux avancés et des stratégies de trading classiques de pointe, Aura Neuron offre une approche innovante avec d'excellentes performances potentielles. Entièrement automatisé, cet Expert Advisor est conçu pour négocier des paires de devises telles XAUUSD (GOLD). Il a démontré une stabilité constante sur ces paires de 1999 à 2023. Le système évite les techniques de ges
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (1)
Experts
L’une des stratégies de trading automatisé les plus puissantes de 2025 Nous avons transformé l’une des stratégies de trading manuel les plus performantes de 2025 en un Expert Advisor entièrement automatisé , basé sur le TMA (Triangular Moving Average) et la logique CG . Cet EA est conçu pour offrir des entrées précises, des ordres en attente intelligents et une gestion du risque stricte , et il convient aussi bien à toutes les paires Forex qu’à l’or (XAUUSD) . Les meilleures performances sont ob
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.35 (85)
Experts
L'Expert Advisor est un système conçu pour récupérer les positions non rentables. L'algorithme de l'auteur verrouille une position perdante, la divise en plusieurs parties distinctes et ferme chacune d'elles séparément. Une configuration facile, un lancement différé en cas de baisse, un verrouillage, la désactivation d'autres Expert Advisors, une moyenne avec filtrage des tendances et la fermeture partielle d'une position perdante sont intégrés dans un seul outil C'est l'utilisation des pertes
Golden Mirage mt4
Michela Russo
Experts
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Experts
PROP FIRM PRÊT !   (   télécharger SETFILE   ) PROMO DE LANCEMENT : Il ne reste que quelques exemplaires au prix actuel ! Prix ​​final : 990$ Obtenez 1 EA gratuitement (pour 2 comptes commerciaux) -> contactez-moi après l'achat Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Bienvenue chez le Faucheur d'Or ! S'appuyant sur le très réussi Goldtrade Pro, cet EA a été conçu pour fonctionner sur plusieurs périodes en même temps et a la possibilité de définir la f
AlphaCore System MT4
Evgeniy Zhdan
5 (1)
Experts
AlphaCore System   is a professional trading advisor for   MetaTrader 4 , utilizing a trading strategy based on   dynamic analysis of local extremes   and   statistical breakout forecasting . === Buy AlphaCore System for MT5 and get AlphaCore System for MT5 for free! === For more details, contact me via private message! Trading Concept The advisor operates using the methodology of   adaptive price corridors . The system continuously monitors the formation of   local liquidity accumulation zones
DCA CycleMax
Jin Sangun
Experts
Introduction à DCA CYCLEMAX Live Signal MT4 3000 USD start , BUY / SELL Both set :   Click Here Live Signal MT4 1000 USD start , Almost BUY set :   Click Here Vue d'ensemble DCA CYCLEMAX est un programme de trading semi-automatique basé sur une stratégie de grille (EA) optimisé pour les actifs qui présentent de fortes tendances unidirectionnelles sur le marché. Il est particulièrement efficace pour les actifs à forte volatilité et tendance régulière, comme l'or (GOLD), le Nasdaq 100 (NS100)
Fundamental Trader
Sara Sabaghi
4.82 (17)
Experts
Ziwox Fundamental Trader Ziwox Fundamental Trader est un assistant de trading qui aide les traders des marchés financiers à prendre des décisions intelligentes informées par les données d'information EA. Cet EA utilise des sources en ligne pour capturer toutes les informations nécessaires telles que le biais fondamental des devises, le sentiment du ratio des commerçants de détail en temps réel sur une paire, les prévisions des banques et des instituts, les données du rapport COT et d'autres don
HFT Prop Firm EA
Dilwyn Tng
4.97 (632)
Experts
HFT Prop Firm EA, également connu sous le nom de Green Man en raison de son logo distinctif, est un Expert Advisor (EA) conçu spécifiquement pour surmonter les défis ou les évaluations des entreprises de trading propriétaires (prop firms) qui permettent les stratégies de trading à haute fréquence (HFT). Pour une période limitée : utilitaires gratuits d'une valeur de $198 lorsque vous achetez HFT Prop Firm EA Version MT5 : https://www.mql5.com/en/market/product/117386 Suivi des performances du dé
Theranto v3
Hossein Davarynejad
Experts
//////  THEHRANTO V3  /////// ****  Important ****** This robot is equipped with a professional News Filter. During backtests, all important economic events are detected and trades are filtered before and after high-impact news. While backtests show reduced risk during news releases, the best way to verify real performance is through live signals       https://www.nxfx.ca/                                                                                                                         
Javier Gold Scalper V2
Felipe Jose Costa Pereira
5 (2)
Experts
Javier Gold Scalper : Notre technologie à vos côtés ! Manuel et fichiers de configuration : contactez-moi après l'achat pour recevoir le manuel et les fichiers de configuration. Prix : le prix augmente en fonction du nombre de licences vendues. Copies disponibles : 5 Trader l'or, l'un des actifs les plus volatils du marché financier, exige une grande précision, une analyse rigoureuse et une gestion des risques extrêmement efficace. Le Javier Gold Scalper a été conçu précisément pour intégrer ce
HFT Pass Prop Firm MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (26)
Experts
Vente flash pendant 24 heures - Seulement199.99 $  "HFT Pass Prop Firms" est un Expert Advisor (EA) spécialement conçu pour participer au défi HFT, négociant avec la paire US30. Pour découvrir d'autres Expert Advisors et Indicateurs de premier plan, rendez-vous sur : https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/seller Je suis Los, veuillez vous abonner pour recevoir davantage de mises à jour : https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/news 1/ Qu'est-ce que le HFT ? Le trading haute fréquence
The Golden Way
Lin Lin Ma
Experts
The Golden Way est un logiciel de trading automatisé compatible avec la plateforme MT4. Il adopte une stratégie hybride complète : grâce à la collaboration synergie de multiples sous-stratégies, il capture précisément les opportunités d'achat (long) et de vente (short) sur le marché de l'or (XAUUSD), vous aidant à saisir les moments de trading opportuns dans diverses conjonctures marchandes. Basé sur une logique de trading éprouvée, il vous permet d'effectuer des opérations professionnelles et
CyNera MT4
Svetlana Pawlowna Grosshans
2.81 (16)
Experts
CyNera : Votre trading, notre technologie Manuel et fichiers de configuration : contactez-moi après l'achat pour recevoir le manuel et les fichiers de configuration Prix: Le prix augmente en fonction du nombre de licences vendues Copies disponibles: 4 Le trading de l’or, l'un des instruments les plus volatils du marché, exige précision, analyse approfondie et gestion rigoureuse des risques. Le conseiller expert CyNera intègre harmonieusement ces éléments dans un système sophistiqué conçu pour l
AW Double Grids EA
AW Trading Software Limited
4.5 (8)
Experts
Advisor AW Double Grids MT4  - est un conseiller de grille agressif et entièrement automatisé, avec un panneau de trading d'informations et une configuration simple. La stratégie consiste en un travail bidirectionnel simultané, multipliant le volume d'une direction. Le calcul automatique des lots intégré, diverses variantes d'augmentation du volume des positions et d'autres fonctions sont implémentés. Instructions ->  ICI  /  Résolution de problèmes ->  ICI   / Version MT5 ->  ICI Comment le c
KonokaSystemNEO
Nobuyoshi Murase
1 (1)
Experts
KonokaSystemNEO is one of the three sisters ( NEO, JOY, FUN ) based on KonokaSystem with a new personality and is an original EA. The trading style is day trading targeting midnight to mid-day Japan time. The currency pair is "USDJPY" and entry is made at the opening price of M5. Each of the three sisters has a different logic and is equipped with two types of entries and two types of exits. No grid or martingale logic is used. The internal logic repeats profit and loss, swallowing losses and g
Titan AI 4All
Amirbehzad Eslami
Experts
Titan AI — Système de trading automatisé nouvelle génération Titan AI est un système de trading automatisé de nouvelle génération, développé par l’équipe experte de MX Robots , combinant intelligence artificielle avancée et expertise financière approfondie. Cet EA a été entraîné avec des données de marché de haute qualité, notamment Real Tick , MBP (Market by Price) et MBO (Market by Order) — les mêmes types de données utilisés par les systèmes de trading institutionnels — afin d’assurer une pri
Infinity Trader EA
Lachezar Krastev
5 (15)
Experts
CHRISTMAS SALE — LIMITED TIME! Get Infinity Trader EA with a huge –65% discount AND receive Trend Matrix EA as a FREE BONUS ! Special Christmas Price: $187 (Regular Price: $547 — You Save $360!) FREE BONUS: Trend Matrix EA A powerful multi-symbol strategy packed with advanced features, supporting 10 trading pairs — real value: $447! After completing your purchase, simply contact me and I will send you your BONUS EA immediately. Don’t miss this once-a-year opportunity! Infinity Trader EA Live
ThraeX
Vasile Verdes
3.6 (5)
Experts
ThraeX – Scalping sur M1   (DAX, XAU, etc) Inspiré par la discipline et la précision de l’époque romaine, ThraeX est un Expert Advisor (EA) spécialisé pour MetaTrader 4 , conçu spécifiquement pour le trading à haute fréquence sur le graphique 1 minute (M1) . Il est élaboré pour gérer les fluctuations rapides du marché, en détectant et en réagissant aux mouvements de prix à court terme avec une grande vitesse et adaptabilité. Caractéristiques principales : ️ Logique de scalping M1 – Conçu pour
Gold Zenith mt4
Marina Arkhipova
5 (1)
Experts
Gold Zenith — conseiller expert (EA) premium pour l’or (XAUUSD) Gold Zenith — conseiller expert (EA) premium pour l’or (XAUUSD) Gold Zenith est un algorithme puissant et discipliné pour XAUUSD (or). Il n’utilise pas de méthodes risquées (grille, martingale, etc.) et chaque trade est protégé par un stop-loss . Logique : il détecte le mouvement tendanciel et traite les replis , en n’ouvrant qu’ une position par signal. Aucune configuration complexe — les réglages par défaut sont prêts pour l’usage
DS Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.1 (10)
Experts
Introducing the DS Gold Robot, your ultimate companion in navigating the intricate world of XAUUSD trading. Developed with precision and powered by cutting-edge algorithms, DS Gold is a forex robot meticulously crafted to optimize your trading performance with  XAUUSD pairs . With its advanced analytical capabilities,  DS Gold  Robot   constantly monitors the gold market, identifying key trends , patterns, and price movements with lightning speed. The DS Gold Robot opens positions every day from
Diamond PRO
Fanur Galamov
4.79 (61)
Experts
Festive sale -40% is active! Enjoy :) Happy New Year and Marry Christmas !   Diamond PRO is enhanced powerful version of Diamond for advanced traders. Pro version includes optimized cores, new impoved entry points filters, new multistage profit closure algorithm and сontains number of external control parameter that allows build and fine tune own tradind decisions and algorithms. The system provides more accurate market entries, analyzes and filters upcoming economic news, contains spread prote
Plus de l'auteur
Mirror Copier Client MT5
Agus Santoso
5 (1)
Utilitaires
COPIEUR COMMERCIAL - MOT DE PASSE INVESTISSEUR - COPIE COMMERCIAL - MT4 x MT5 CROSS PLATFORM Remarque : Vous avez besoin à la fois de "Mirror Copier Master" sur le compte principal qui sera suivi du compte client et de "Mirror Copier Client" sur le compte client qui suivra le compte principal. Blogues : https://www.mql5.com/en/blogs/post/756897 COMMENT ÇA FONCTIONNE : https://www.youtube.com/watch?v=V7FNpuzrg5M Version MT4 Maître : https://www.mql5.com/en/market/product/114774 Client :
Virtual Reality MT5
Agus Santoso
5 (2)
Experts
Version MT4 : https://www.mql5.com/en/market/product/103400 Version MT5 : https://www.mql5.com/en/market/product/103401 Le Virtual Reality Expert Advisor (EA) est un outil de trading sophistiqué conçu pour optimiser l'utilisation de la marge lors de l'exécution de positions sur les marchés financiers. Sa stratégie unique implique un processus en deux étapes : initier une position virtuelle suivie d'une position réelle correspondante, visant à minimiser les exigences de marge. Voici un aperç
Rebate Hunter MT5
Agus Santoso
Experts
Version MT4 : https://www.mql5.com/fr/market/product/90950 Version MT5 : https://www.mql5.com/fr/market/product/93706 Description de l'expert-conseil « Rebate Hunter » : Présentation de l'expert-conseil « Rebate Hunter », un outil de pointe méticuleusement conçu pour les traders avertis qui recherchent un rendement maximal grâce à des techniques de couverture et de calcul de moyenne stratégiques. Cet algorithme sophistiqué fonctionne de manière transparente au sein de la plateforme MetaTrader,
Supply and Demand Assistant
Agus Santoso
4.89 (19)
Utilitaires
INDICATEUR MT4 GRATUIT : https://www.mql5.com/en/market/product/125434 ASSISTANT MT4 GRATUIT : https://www.mql5.com/en/market/product/107986 Veuillez laisser une note de 5 étoiles si vous aimez cet outil gratuit ! Merci beaucoup :) RALLY BASE RALLY (RBR), DROP BASE RALLY (DBR), DROP BASE DROP (DBD), RALLY BASE DROP (RBD), FAIR VALUE GAP (FVG) / ISBALANCE, HIDDEN BASE Présentation de l'expert-conseil « Supply and Demand Assistant » (EA) - votre outil ultime pour naviguer dans le monde dynamiqu
FREE
Mirror Copier Master MT5
Agus Santoso
5 (1)
Utilitaires
COPIEUR COMMERCIAL - MOT DE PASSE INVESTISSEUR - COPIE COMMERCIAL - MT4 x MT5 CROSS PLATFORM Remarque : Vous avez besoin à la fois de "Mirror Copier Master" sur le compte principal qui sera suivi du compte client et de "Mirror Copier Client" sur le compte client qui suivra le compte principal. Blogues : https://www.mql5.com/en/blogs/post/756897 COMMENT ÇA FONCTIONNE : https://www.youtube.com/watch?v=V7FNpuzrg5M Version MT4 Maître : https://www.mql5.com/en/market/product/114774 Client :
FREE
Mirror Copier Client MT4
Agus Santoso
Utilitaires
COPIEUR COMMERCIAL - MOT DE PASSE INVESTISSEUR - COPIE COMMERCIAL - MT4 x MT5 CROSS PLATFORM Remarque : Vous avez besoin à la fois de "Mirror Copier Master" sur le compte principal qui sera suivi du compte client et de "Mirror Copier Client" sur le compte client qui suivra le compte principal. Blogues : https://www.mql5.com/en/blogs/post/756897 COMMENT ÇA FONCTIONNE : https://www.youtube.com/watch?v=V7FNpuzrg5M Version MT4 Maître : https://www.mql5.com/en/market/product/114774 Client :
Marti Lovers
Agus Santoso
Experts
Version MT4 : https://www.mql5.com/en/market/product/114590 Version MT5 : https://www.mql5.com/en/market/product/120764 L'Expert Advisor (EA) « Marti Lovers » est un système de trading sophistiqué et agressif, conçu pour les traders expérimentés capables de gérer des stratégies à haut risque. Cet EA combine plusieurs logiques de trading en un seul outil puissant, offrant une approche unique et dynamique du trading Forex. Compte tenu de son caractère agressif, « Marti Lovers » nécessite un équi
Fast Scalper MT5
Agus Santoso
Experts
Version MT4 : https://www.mql5.com/en/market/product/110557 Version MT5 : https://www.mql5.com/en/market/product/110558 Signal en direct : https://www.mql5.com/en/signals/2047369 Découvrez l'Expert Advisor « FAST SCALPER » : Exploitez la puissance des marchés mondiaux avec précision et compétence Dans le monde dynamique du trading Forex, garder une longueur d'avance exige une combinaison inégalée d'intelligence et de technologie. L'Expert Advisor « FAST SCALPER » représente le summum des sol
Rebate Hunter
Agus Santoso
Experts
Version MT4 : https://www.mql5.com/fr/market/product/90950 Version MT5 : https://www.mql5.com/fr/market/product/93706 Description de l'expert-conseil « Rebate Hunter » : Présentation de l'expert-conseil « Rebate Hunter », un outil de pointe méticuleusement conçu pour les traders avertis qui recherchent un rendement maximal grâce à des techniques de couverture et de calcul de moyenne stratégiques. Cet algorithme sophistiqué fonctionne de manière transparente au sein de la plateforme MetaTrader,
Gold Buster
Agus Santoso
Experts
Version MT4 : https://www.mql5.com/en/market/product/102622 Version MT5 : https://www.mql5.com/en/market/product/102624 Présentation de l'EA « Gold Buster » : système dynamique de support-résistance et de gestion des risques de nouvelle génération L'EA « Gold Buster » représente la pointe des systèmes de trading automatisés, tirant parti des dernières avancées en matière de gestion des positions ouvertes et de technologie d'analyse des risques pour redéfinir la manière dont les niveaux de sup
Hedging Breakout
Agus Santoso
Experts
Version MT4 : https://www.mql5.com/fr/market/product/104671 Version MT5 : https://www.mql5.com/fr/market/product/110506 Le Hedging Breakout Expert Advisor est un outil de trading sophistiqué conçu pour capitaliser sur les cassures du marché tout en employant une gestion solide des risques grâce à des stratégies de couverture. Cette EA est méticuleusement conçue pour identifier les opportunités de cassure optimales, en tirant parti de la liquidité accrue du marché pour maximiser le potentiel d
Multi Pair Currency Strength MT5
Agus Santoso
1 (1)
Experts
Version MT4 : https://www.mql5.com/en/market/product/90091 Version MT5 : https://www.mql5.com/en/market/product/93707 L'Expert Advisor (EA) « Multi Pair Currency Strength Meter » est un outil de trading avancé conçu pour les traders de forex cherchant à optimiser leurs stratégies de trading grâce à une analyse complète du marché et à des techniques de gestion des risques robustes. Cette évaluation environnementale exploite la méthode de la force monétaire, fournissant une indication claire de
Watermark MT5
Agus Santoso
Utilitaires
Filigrane Version MT4 : https://www.mql5.com/en/market/product/120783 Version MT5 : https://www.mql5.com/en/market/product/120784 Logo Version MT4 : https://www.mql5.com/en/market/product/121289 Version MT5 : https://www.mql5.com/en/market/product/121290 Le script « Filigrane » est conçu pour améliorer votre graphique de trading en affichant des informations cruciales directement sur l'arrière-plan. Ce script offre un moyen clair et discret de suivre des informations clés telles que la paire
FREE
Mirror Copier Master MT4
Agus Santoso
5 (1)
Utilitaires
COPIEUR COMMERCIAL - MOT DE PASSE INVESTISSEUR - COPIE COMMERCIAL - MT4 x MT5 CROSS PLATFORM Remarque : Vous avez besoin à la fois de "Mirror Copier Master" sur le compte principal qui sera suivi du compte client et de "Mirror Copier Client" sur le compte client qui suivra le compte principal. Blogues : https://www.mql5.com/en/blogs/post/756897 COMMENT ÇA FONCTIONNE : https://www.youtube.com/watch?v=V7FNpuzrg5M Version MT4 Maître : https://www.mql5.com/en/market/product/114774 Client :
FREE
Averaging Assistant MT5
Agus Santoso
5 (1)
Utilitaires
Merci de noter 5 étoiles si vous appréciez cet outil gratuit ! Merci beaucoup :) La collection « Assistant Gestion des Risques » est une suite complète d'outils conçus pour améliorer les stratégies de trading en gérant efficacement les risques dans différentes conditions de marché. Elle comprend trois éléments clés : les conseillers experts en gestion de moyenne, en commutation et en couverture, chacun offrant des avantages distincts adaptés à différents scénarios de trading. Cet EA est une év
FREE
Hedging Assistant MT5
Agus Santoso
Utilitaires
Merci de noter 5 étoiles si vous appréciez cet outil gratuit ! Merci beaucoup :) La collection « Assistant Gestion des Risques » est une suite complète d'outils conçus pour améliorer les stratégies de trading en gérant efficacement les risques dans différentes conditions de marché. Elle comprend trois éléments clés : les conseillers experts en gestion de moyenne, en commutation et en couverture, chacun offrant des avantages distincts adaptés à différents scénarios de trading. Cet EA est une év
FREE
Smart Trader MT4
Agus Santoso
5 (1)
Utilitaires
Version MT4 : https://www.mql5.com/en/market/product/91169 Version MT5 : https://www.mql5.com/en/market/product/110193 Signal en direct : https://www.mql5.com/en/signals/2345410 Découvrez « Smart Trader », l’assistant de trading expert advisor – l’outil de référence plébiscité par les traders professionnels du monde entier pour son adaptabilité inégalée et ses stratégies de gestion des risques de pointe. Au cœur de « Smart Trader » se trouve son système révolutionnaire de gestion des risques
Assistant MT5
Agus Santoso
Experts
Version MT4 : https://www.mql5.com/en/market/product/91340 Version MT5 : https://www.mql5.com/en/market/product/97828 Assistant — Gestionnaire de transactions manuel (MT4) Cette version est UNIQUEMENT MANUELLE. L'EA n'ouvre pas la première transaction. Vous placez vous-même vos positions ; l'EA les gère : grille de moyenne dynamique, TP adaptatif à partir du prix moyen, suivi, multipaires. Description L'Assistant (Manuel) est un gestionnaire de transactions pour les traders manuels. Vous cont
Trade Advisor MT4
Agus Santoso
3.5 (2)
Utilitaires
Trade Advisor : Maîtriser le Graphique L'assistant Expert Advisor (EA) ultime pour les traders professionnels VERSION Version MT4 | Version MT5 | Blogs v.3.0 - Intégration du Bot Telegram Remarque : la version MT4 est plus légère que la version MT5 Trade Advisor : Maîtriser le Graphique Trade Advisor est un assistant de trading avancé conçu pour améliorer les stratégies de trading en intégrant des outils d'analyse de marché clés et des fonctionnalités fluides pour les traders. Voici un ap
Switching Assistant MT4
Agus Santoso
Utilitaires
Merci de noter 5 étoiles si vous appréciez cet outil gratuit ! Merci beaucoup :) La collection « Assistant Gestion des Risques » est une suite complète d'outils conçus pour améliorer les stratégies de trading en gérant efficacement les risques dans différentes conditions de marché. Elle comprend trois éléments clés : les conseillers experts en gestion de moyenne, en commutation et en couverture, chacun offrant des avantages distincts adaptés à différents scénarios de trading. Cet EA est une év
FREE
Switching Assistant MT5
Agus Santoso
Utilitaires
Merci de noter 5 étoiles si vous appréciez cet outil gratuit ! Merci beaucoup :) La collection « Assistant Gestion des Risques » est une suite complète d'outils conçus pour améliorer les stratégies de trading en gérant efficacement les risques dans différentes conditions de marché. Elle comprend trois éléments clés : les conseillers experts en gestion de moyenne, en commutation et en couverture, chacun offrant des avantages distincts adaptés à différents scénarios de trading. Cet EA est une év
FREE
Hedging Assistant MT4
Agus Santoso
Utilitaires
Merci de noter 5 étoiles si vous appréciez cet outil gratuit ! Merci beaucoup :) La collection « Assistant Gestion des Risques » est une suite complète d'outils conçus pour améliorer les stratégies de trading en gérant efficacement les risques dans différentes conditions de marché. Elle comprend trois éléments clés : les conseillers experts en gestion de moyenne, en commutation et en couverture, chacun offrant des avantages distincts adaptés à différents scénarios de trading. Cet EA est une év
FREE
Averaging Assistant MT4
Agus Santoso
Utilitaires
Merci de noter 5 étoiles si vous appréciez cet outil gratuit ! Merci beaucoup :) La collection « Assistant Gestion des Risques » est une suite complète d'outils conçus pour améliorer les stratégies de trading en gérant efficacement les risques dans différentes conditions de marché. Elle comprend trois éléments clés : les conseillers experts en gestion de moyenne, en commutation et en couverture, chacun offrant des avantages distincts adaptés à différents scénarios de trading. Cet EA est une év
FREE
Grandmaster
Agus Santoso
Experts
Version MT4 : https://www.mql5.com/en/market/product/79803 Version MT5 : https://www.mql5.com/en/market/product/107840 « Grandmaster » EA — Trading précis en un coup avec indicateurs intelligents Lassé des stratégies complexes, du sur-trading et des risques inutiles ? Découvrez Grandmaster EA : un Expert Advisor clair, précis et pragmatique, conçu pour les traders qui recherchent une stratégie one shot, one kill et une prise de décision intelligente. Optimisé par la logique à triple indicate
Liquidity Side
Agus Santoso
Experts
Version MT4 : https://www.mql5.com/en/market/product/86275 Version MT5 : https://www.mql5.com/en/market/product/94339 Liquidity Side EA – Entrée intelligente basée sur la liquidité institutionnelle Liquidity Side est un Expert Advisor automatisé conçu pour détecter les zones de liquidité cachées du marché, là où les institutions sont les plus susceptibles d'intervenir. En combinant indicateurs techniques et filtres d'actualités en temps réel, cet EA permet d'éviter le bruit du marché et de se
Volatility Switching
Agus Santoso
Experts
MT4 : https://www.mql5.com/en/market/product/88159 MT5 : https://www.mql5.com/en/market/product/104672 "Volatility Switching" est un Expert Advisor (EA) avancé méticuleusement conçu pour les traders cherchant à optimiser leurs positions dans des environnements de marché dynamiques. Cette EA fonctionne sur le principe de reconnaître la volatilité du marché et d’ajuster dynamiquement ses stratégies pour atténuer les risques et améliorer la rentabilité. En utilisant la méthode Open Position av
Fibo SnR
Agus Santoso
Experts
Version MT4 : https://www.mql5.com/en/market/product/88381 Version MT5 : https://www.mql5.com/en/market/product/94573 Présentation du conseiller expert de pointe « Fibo SnR » – Votre compagnon de trading ultime ! Révolutionnez votre expérience de trading avec le dernier et le plus sophistiqué Expert Advisor (EA), l'Expert Advisor "Fibo SnR". Cet outil révolutionnaire exploite la puissance d'algorithmes avancés et les principes intemporels des niveaux de Fibonacci pour offrir une exactitude
Wayang
Agus Santoso
Experts
Version MT4 : https://www.mql5.com/fr/market/product/88605 Version MT5 : https://www.mql5.com/en/market/product/159106 "Wayang EA" - Trading intelligent avec précision des tendances et des S/R Présentation "Wayang EA" est un conseiller expert intelligent qui combine une stratégie d'ordre en attente avec une analyse de support et de résistance et de tendance pour saisir les meilleures opportunités du marché. Construit avec des algorithmes qui ont été testés dans diverses conditions de marché
KingKong MT4
Agus Santoso
Experts
Version MT4 : https://www.mql5.com/en/market/product/90077 Version MT5 : https://www.mql5.com/en/market/product/103136 L'Expert Advisor (EA) « KingKong » est un algorithme de trading sophistiqué conçu pour le marché Forex, tirant parti d'une stratégie de cassure qui s'active pendant les périodes de liquidité accrue du marché. Cette EA est conçue pour capitaliser sur les mouvements de prix importants qui se produisent lorsque le volume des transactions augmente, garantissant ainsi que les tr
Multi Pair Currency Strength
Agus Santoso
Experts
Version MT4 : https://www.mql5.com/en/market/product/90091 Version MT5 : https://www.mql5.com/en/market/product/93707 L'Expert Advisor (EA) « Multi Pair Currency Strength Meter » est un outil de trading avancé conçu pour les traders de forex cherchant à optimiser leurs stratégies de trading grâce à une analyse complète du marché et à des techniques de gestion des risques robustes. Cette évaluation environnementale exploite la méthode de la force monétaire, fournissant une indication claire de
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis