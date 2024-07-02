Nasdaq100 Algo Trading

Nasdaq Algo Trading'e hoş geldiniz

Bu EA (Uzman Danışman), 13 yılı aşkın programlama ve ticaret deneyimine sahip bir ekip tarafından oluşturulmuş ve tasarlanmıştır.

EA, uzun vadeli ve istikrarlı kâr sağlayabilen bir sistem geliştirmeye odaklanır. Risk içermeyen stratejiler kullanır ve Martingale, Grid ve Hedging yöntemlerini, ayrıca pratikte stop loss yerine geçen aşırı uzun stop loss kullanan stratejileri kullanmaktan kaçınır.

Bu EA, ticaret botlarına bakış açınızı değiştirecektir.

Detaylı Özellikler

- Dravas breakout düşünce yapısına dayalı olarak giriş noktalarını bulmak için fiyat hareketi stratejisi kullanır.
- Prop firmalar için uygun işlevler içerir: drawdown yönetimi, haber yönetimi, işlem saatleri yönetimi vb.
- Seçilebilecek üç stratejik mod sunar.
- Martingale, Grid, Hedging veya NO SL stratejilerini KULLANMAZ.
- Her işlemde stop loss'u her zaman sabitler.
- Aynı anda sadece bir işlem açar.
- Kazanma oranına odaklanır, bu nedenle risk-getiri oranı (RR) küçüktür. Kar al (TP) esnektir, RR = 0.2, 0.5, 1 veya 2 olan işlemler olabilir.
- Gerçek hesaplardan canlı sinyaller sağlar, şeffaflık ve netlik garantisi sunar.
- Algoritma, kullanıcı taleplerine göre düzenli olarak güncellenir.


- Genellikle Nas100, USTech, US100 (Nasdaq100) veya US30, DJ30 (Dow Jones, tavsiye edilmez) çiftleri ile kullanılır.
- Zaman Dilimi: M15.
- Spread: Nas100 için 50-100 arası 2 haneli spreadleri destekleyen brokerlar tavsiye edilir.
- Minimum depozito: Brokerınıza bağlıdır, belirli bir minimum gerektirilmez.

Risk Uyarısı

- EA'yı satın almadan önce ilgili riskleri anladığınızdan emin olun.
- Geçmiş performans gelecekteki kârlılığı garanti etmez (EA da kayıplara yol açabilir).
- Gösterilen backtestler (örneğin ekran görüntülerinde) canlı ticarette %100 doğrudan uygulanamaz.

Daha fazla kaliteli Uzman Danışman ve Göstergeler için ziyaret edin: [https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/seller]

Ben Los'um, daha fazla güncelleme almak için abone olun: [https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/news]



İncelemeler 6
krtpdms
96
krtpdms 2025.04.01 01:55 
 

This EA has generated good profits. Personally, I recommend the nas100_1 setting

Beetle
150
Beetle 2025.03.31 13:00 
 

Great EA with constant profits! Highly recommended!

TradeArmin
155
TradeArmin 2025.03.09 07:59 
 

Highly recommended EA - I use it together with Diamond Titan - thus on the Dow Jones and on the Nasdaq, for me a great combination - alone or in combination, very reliable, high hit rate, highly recommended - if you have any questions, please contact me

Brian Narrainen
52
Brian Narrainen 2025.05.12 18:47 
 

I just purchased this product it works great proper stop loses no high risk trades .My question is can you send a screen shot of the setting lik etrailing stop losses and so on thank you

krtpdms
96
krtpdms 2025.04.01 01:55 
 

This EA has generated good profits. Personally, I recommend the nas100_1 setting

Beetle
150
Beetle 2025.03.31 13:00 
 

Great EA with constant profits! Highly recommended!

TradeArmin
155
TradeArmin 2025.03.09 07:59 
 

Highly recommended EA - I use it together with Diamond Titan - thus on the Dow Jones and on the Nasdaq, for me a great combination - alone or in combination, very reliable, high hit rate, highly recommended - if you have any questions, please contact me

tobias
484
tobias 2024.10.25 15:49 
 

User support is awesome, but the market is changing and the results are very volatil. Time will show, if it is a long term profitable EA. I will update my review.

220072256
4591
220072256 2024.07.02 16:44 
 

Excellent Expert Advisor It has great potential because it has the main indices (Nasdaq and US30) This will always improve with each update. Congratulations to the author,

