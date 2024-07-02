Nasdaq100 Algo Trading

Nasdaq Algo Trading'e hoş geldiniz
Bu EA (Uzman Danışman), 13 yılı aşkın programlama ve ticaret deneyimine sahip bir ekip tarafından oluşturulmuş ve tasarlanmıştır.
EA, uzun vadeli ve istikrarlı kâr sağlayabilen bir sistem geliştirmeye odaklanır. Risk içermeyen stratejiler kullanır ve Martingale, Grid ve Hedging yöntemlerini, ayrıca pratikte stop loss yerine geçen aşırı uzun stop loss kullanan stratejileri kullanmaktan kaçınır.
Bu EA, ticaret botlarına bakış açınızı değiştirecektir.
Detaylı Özellikler
- Dravas breakout düşünce yapısına dayalı olarak giriş noktalarını bulmak için fiyat hareketi stratejisi kullanır.
- Prop firmalar için uygun işlevler içerir: drawdown yönetimi, haber yönetimi, işlem saatleri yönetimi vb.
- Seçilebilecek üç stratejik mod sunar.
- Martingale, Grid, Hedging veya NO SL stratejilerini KULLANMAZ.
- Her işlemde stop loss'u her zaman sabitler.
- Aynı anda sadece bir işlem açar.
- Kazanma oranına odaklanır, bu nedenle risk-getiri oranı (RR) küçüktür. Kar al (TP) esnektir, RR = 0.2, 0.5, 1 veya 2 olan işlemler olabilir.
- Gerçek hesaplardan canlı sinyaller sağlar, şeffaflık ve netlik garantisi sunar.
- Algoritma, kullanıcı taleplerine göre düzenli olarak güncellenir.
- Genellikle Nas100, USTech, US100 (Nasdaq100) veya US30, DJ30 (Dow Jones, tavsiye edilmez) çiftleri ile kullanılır.
- Zaman Dilimi: M15.
- Spread: Nas100 için 50-100 arası 2 haneli spreadleri destekleyen brokerlar tavsiye edilir.
- Minimum depozito: Brokerınıza bağlıdır, belirli bir minimum gerektirilmez.
Risk Uyarısı
- EA'yı satın almadan önce ilgili riskleri anladığınızdan emin olun.
- Geçmiş performans gelecekteki kârlılığı garanti etmez (EA da kayıplara yol açabilir).
- Gösterilen backtestler (örneğin ekran görüntülerinde) canlı ticarette %100 doğrudan uygulanamaz.
This EA has generated good profits. Personally, I recommend the nas100_1 setting