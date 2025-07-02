MACD Strategy EA MT5

MACD Strategy EA MT5, MetaTrader 5 için tasarlanmış gelişmiş bir otomatik işlem aracıdır ve Hareketli Ortalama Yakınsama-Iraksama (MACD) göstergesini kullanarak piyasa trendlerini değerlendirir. EA, MACD çizgisinin sinyal çizgisinin üstüne veya altına geçtiğinde işlemler gerçekleştirir ve sırasıyla alım veya satım sinyalleri tetikler, önceden tanımlanmış MACD tabanlı stratejilere göre etkin işlem yönetimi sağlar. Kapsamlı bir şekilde test edilmiş olan bu EA, hassas giriş yöntemleri, esnek çıkış kuralları ve gelişmiş risk yönetimi sunar, minimum sistem kaynağı tüketerek işlemleri verimli bir şekilde yürütür.

Sistem, oturum kontrolü için gün/saat filtreleri içerir ve performans doğrulaması için geçmiş veri testlerini destekler. Gerçek zamanlı bir pano, açık işlemleri, hesap özkaynağını ve sistem metriklerini gösterir, sezgisel giriş menüleri ise yapılandırmayı basitleştirir. Tüm ayarlar için ayrıntılı dokümantasyon sağlanır.

Ayrıntılı dokümantasyon için: Genel Ayarlar/Girdi Kılavuzu | Göstergeler Ayarları/Girdi Kılavuzu | Geri Testler ve Ayar Dosyaları

MT4 sürümünü buradan indirebilirsiniz: MACD Strategy EA MT4

Ana Özellikler:

  • MACD tabanlı işlem sistemi, özelleştirilebilir parametreler (hızlı EMA, yavaş EMA, sinyal periyodu)
  • Esnek işlem için birden fazla zaman dilimini destekler
  • Çoklu risk yönetimi seçenekleri: Stop-Loss, Take-Profit, takip eden stoplar
  • Gelişmiş pozisyon büyüklüğü yönetimi ve drawdown koruması
  • Kontrollü işlem oturumları için zaman/gün filtreleri
  • Gerçek zamanlı izleme panosu
  • Açılır pencere, e-posta ve anlık bildirimler
  • 7/24 çalışma için MQL5 VPS ile uyumlu

Not: MACD Strategy EA MT5, MACD tabanlı stratejiler kullanan traderlar için vazgeçilmez bir araçtır, uygulanabilir içgörüler ve kullanıcı dostu bir arayüz sunar. Yapılandırılmış stratejilere dayalı olarak işlemleri yürütmek için tasarlanmıştır, ancak kâr garantisi vermez.

Önemli Tavsiye:
Bu profesyonel bir işlem aracıdır, garantili kâr sistemi değildir. Normal piyasa dalgalanmalarını bekleyin:

  • Önce bir demo hesabında test edin
  • Düşük riskle başlayın (işlem başına %0,5-1)
  • Yalnızca kaybetmeyi göze alabileceğiniz sermayeyi kullanın
  • Düzenli güncellemeler ve optimize edilmiş ayar dosyaları üç ayda bir yayınlanır. En son öneriler için yukarıdaki dokümantasyon bölümündeki MQL5 Blogunu kontrol edin.

Tüm ürünlerimi inceleyin: https://www.mql5.com/en/users/biswait50/seller

Destek için bana ulaşın: https://www.mql5.com/en/users/biswait50

7 günlük ücretsiz deneme sürümüne ilgi duyuyor musunuz? Profil bölümüm aracılığıyla bana ulaşın.


