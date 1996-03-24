MACD Strategy EA MT5
MACD Strategy EA MT5 è uno strumento di trading automatizzato avanzato progettato per MetaTrader 5, che sfrutta le tendenze di mercato utilizzando l’indicatore di Convergenza/Divergenza delle Medie Mobili (MACD). L’EA esegue operazioni in base agli incroci della linea MACD sopra o sotto la linea di segnale, attivando rispettivamente segnali di acquisto o vendita, garantendo una gestione efficiente delle operazioni con strategie predefinite basate sul MACD. Ampiamente testato, offre metodi di ingresso precisi, regole di uscita flessibili e una gestione avanzata del rischio, consumando risorse di sistema minime per un’esecuzione efficiente delle operazioni.
Il sistema include filtri di giorno/ora per il controllo delle sessioni e supporta test su dati storici per la validazione delle prestazioni. Un cruscotto in tempo reale mostra le operazioni aperte, il capitale del conto e le metriche di sistema, mentre i menu di input intuitivi semplificano la configurazione. La documentazione dettagliata è fornita per tutte le impostazioni.
Per la documentazione dettagliata: Guida alle Impostazioni Generali | Guida alle Impostazioni degli Indicatori | Backtest e File di Configurazione
Puoi scaricare la versione MT4 qui: MACD Strategy EA MT4
Caratteristiche principali:
- Sistema di trading basato su MACD con parametri personalizzabili (EMA veloce, EMA lenta, periodo di segnale)
- Supporta più timeframe per un trading flessibile
- Opzioni multiple di gestione del rischio: Stop-Loss, Take-Profit, trailing stop
- Gestione avanzata della dimensione della posizione e protezione contro i drawdown
- Filtri di tempo/giorno per sessioni di trading controllate
- Cruscotto di monitoraggio in tempo reale
- Notifiche tramite pop-up, e-mail e push
- Compatibile con MQL5 VPS per operazioni 24/7
Nota: Il MACD Strategy EA MT5 è uno strumento indispensabile per i trader che utilizzano strategie basate su MACD, offrendo informazioni utilizzabili e un’interfaccia user-friendly. È progettato per eseguire operazioni basate su strategie configurate, ma non garantisce profitti.
Consiglio importante:
Questo è uno strumento di trading professionale, non un sistema di profitti garantiti. Aspettati normali fluttuazioni di mercato:
- Testa sempre prima su un conto demo
- Inizia con un rischio basso (0,5-1% per operazione)
- Usa solo il capitale che puoi permetterti di perdere
- Aggiornamenti regolari e file di configurazione ottimizzati vengono rilasciati trimestralmente. Per le ultime raccomandazioni, consulta il blog MQL5 nella sezione documentazione sopra.
