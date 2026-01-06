Özel teklif 45$

Bu fiyatta yalnızca 9 kopya kaldı - Bir sonraki fiyat 62$

Noctra – Genel Bakış



**Noctra**, UK100,US500 döviz çiftinde M30 zaman diliminde çalışmak üzere titizlikle tasarlanmış son teknoloji bir ticaret robotudur. 20 yılı aşkın kapsamlı fiyat verilerinden yararlanarak, algoritmamız bu döviz çiftine özgü son derece etkili ticaret kalıplarını tanımlayıp bunlardan yararlanmak üzere uzmanlaşmış ve eğitilmiştir.



Uzman Danışmanının (EA) Ana Özellikleri:



1. Gelişmiş Desen Tanıma Sistemi: Son teknoloji kullanarak, Noctra, tarihsel ve gerçek zamanlı verileri tarayan gelişmiş bir desen tanıma sistemi içerir ve bu sayede ortaya çıkan piyasa trendlerini hızlı ve doğru bir şekilde tanımlar.



2. Dinamik Seviye Ticaret Sistemi: Robot, değişen piyasa koşullarına uyum sağlayan dinamik bir seviye ticaret sistemi kullanmaktadır ve bu sayede maksimum kârlılık için giriş ve çıkış noktalarını optimize eder.



3. Gelişmiş Ticaret Seçeneklerinin Kullanımı: Ticaret performansını artırmak için, Noctra, takip eden durdurma ve martingale stratejileri gibi gelişmiş ticaret seçeneklerini entegre eder. Bu, performansın yönetimi sırasında daha büyük bir esneklik sağlar.



4. Orijinal Sinyal Üretimi: Martingale veya Grid stratejilerine dayanan tipik sistemlerin aksine, Noctra, yalnızca UK100,US500 için özel olarak tasarlanmış bir sistem aracılığıyla sinyallerini üretir. Bu bağımsız yaklaşım, güvenilirliğini ve etkinliğini artırır.



5. M30 Zaman Dilimi Odaklı: Robot, M30 zaman diliminde ticaret yapmak üzere ince ayarlanmıştır ve kısa vadeli fiyat hareketlerini yakalayarak maksimum getiriler sağlamak için işlemleri hassas bir şekilde gerçekleştirir.



6. UK100,US500'deki Uzmanlık: Sadece UK100,US500 döviz çifti için tasarlanan Noctra, titiz bir eğitim ve optimizasyona tabi tutulmuş olup, bu sembolün benzersiz piyasa dinamiklerinde yenilikçilikte uzmanlaşmıştır.



Özetle, Noctra gelişmiş teknoloji ve kapsamlı piyasa analizlerini bir araya getirerek, yatırımcılara UK100,US500 ticaretinde sürekli başarı elde etmeleri için güçlü bir araç sunar. Benzersiz özellikleri ve uzmanlaşmış yaklaşımıyla, hem yeni başlayanlar hem de deneyimli yatırımcılar için ticaret stratejilerini optimize etme amacıyla premium bir çözüm olarak öne çıkmaktadır.





Lütfen Dikkat: Ürünü satın aldıktan sonra, eksiksiz bilgi almak için özel bir mesaj gönderin.

EA hakkında daha fazla bilgi alabilir miyim?

Destek kanalı: https://www.mql5.com/en/channels/fusion_forex_insights Girdi açıklaması: https://www.mql5.com/en/blogs/post/759612