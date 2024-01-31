Zenith Zone Bot MT5

4.33

Zenith Zone Bot'u tanıtmaktan mutluluk duyuyoruz, bu traderlar ve PropFirms meydan okuyanlar için geliştirildi. Bu robot, özel olarak geliştirilmiş teknik ve temel göstergelere dayanan eşsiz bir strateji kullanmakta, bunlar üzerinde bir yıldan fazla süren özverili araştırma ve iyileştirme ile olgunlaştırılmıştır.

Zenith Zone stratejisi dört kapsamlı adımda açıklanır:

  1. Onaylanmış Arz ve Talep Seviyeleri: Robot, onaylanmış arz ve talep seviyelerini hesaplayarak piyasada kesin giriş ve çıkış noktalarına izin verir.

  2. Likidite Absorpsiyonu: Gelişmiş algoritmaları kullanarak robot, işlem çiftinin likidite absorpsiyonunu değerlendirir, işlem yürütme sürecini optimize eder ve slippage'ı minimize eder.

  3. Günlük Göreceli Performans: Strateji, işlem çiftinin günlük göreceli performansının sağlam bir değerlendirmesini içerir, değişen piyasa koşullarına adaptasyonu sağlayarak.

  4. Etkili Haber Analizi: Bot, işlem çifti ile ilgili günün haberlerinin etkisini gerçek zamanlı olarak değerlendirir, dinamik ve duyarlı bir ticaret yaklaşımı sağlar.

Bu ticaret robotunu diğerlerinden ayıran şey, özel tasarlanmış göstergelerden elde edilen derin analizdir. Bu göstergeler, geçmiş bir yıl boyunca yapılan titiz manuel geri test ve ileri testlerin sonucudur ve MQL pazarı için ticaret robotu programlama konusundaki beş yıldan fazla deneyimle birleşir. Bu, rekabetçi peyzajda öne çıkan güvenilir ve etkili bir ticaret aracını garanti eder.

Optimizasyon gerekli değildir; en iyi seçenekler varsayılan olarak ayarlanmıştır.

EA'nın başlıca özellikleri:

  • PropFirm seçenekleri eklendi
  • Düşük çekilme, %10'dan az
  • Grid veya Martingale yok.
  • Standart TP/SL oranı
  • Sermaye risk yönetimi
  • Varsayılan Optimizasyon Ayarları
  • Tüm otomatik ticaret unsurlarını yöneten tam hizmet FOREX sistemi.


How do I get more information about the EA?

Support channel : https://www.mql5.com/en/channels/fusion_forex_insights

Live signals: https://www.mql5.com/en/signals/2272590

Link to MT4 version: https://www.mql5.com/en/market/product/112046/

Recommendations:

    • Currency pair: Multi-currency - Just attach the EA to GBPAUD chart
    • Timeframe: H1
    • Minimum deposit : $1000
    • Account type: ECN, Raw or low spreads accounts.
    • Brokers : Common brokers and PropFirms
    • IMPORTANT: Read the documentations carefully!
    • Account type: Hedge


    İncelemeler 3
    frogeatrader
    49
    frogeatrader 2024.02.12 22:58 
     

    This Zenith EA looks very promissing from MT5 real tick back tests, it does have some protential to pass Propfirm and run on funded account. The vendor's support is fast and helpful. Thanks for provided such nice robot.

    Hassanien Saleh
    315
    Hassanien Saleh 2024.02.05 09:08 
     

    Zenith looks like a brilliant EA , done alot of backtesting and the results are excellent.

    Ok tested the EA in demo for 2 weeks and the results were very good, now will go live.

    KingroadCZ
    139
    KingroadCZ 2025.01.21 16:23 
     

    The first test week on a 50k FTMO account and the FTMO setup ended -2400.There were a total of 17 trades of which 6 were wins. We will see what happens next. After a week it's too early to draw complete conclusions. I will continue to update the review.

    EDIT 6.6.25-So after 5 months I can say that this EA is not profitable.EA is quite unprofitable. A loss of $140 on five trades in 3 days. zero win

    Mohammadmahdi Sanei
    3054
    Geliştiriciden yanıt Mohammadmahdi Sanei 2025.01.21 18:09
    Thank you for your precise feedback. I will contact you privately yo help you pass the FTMO challenge
    frogeatrader
    49
    frogeatrader 2024.02.12 22:58 
     

    This Zenith EA looks very promissing from MT5 real tick back tests, it does have some protential to pass Propfirm and run on funded account. The vendor's support is fast and helpful. Thanks for provided such nice robot.

    Mohammadmahdi Sanei
    3054
    Geliştiriciden yanıt Mohammadmahdi Sanei 2024.02.13 06:45
    It is promising that you are interested and satisfied by Zenith EA. Happy trading my Friend.
    Hassanien Saleh
    315
    Hassanien Saleh 2024.02.05 09:08 
     

    Zenith looks like a brilliant EA , done alot of backtesting and the results are excellent.

    Ok tested the EA in demo for 2 weeks and the results were very good, now will go live.

    Mohammadmahdi Sanei
    3054
    Geliştiriciden yanıt Mohammadmahdi Sanei 2024.02.13 06:43
    Thank you, do my best to attract your satisfaction.
