Zenith Zone Bot MT5

Zenith Zone Bot'u tanıtmaktan mutluluk duyuyoruz, bu traderlar ve PropFirms meydan okuyanlar için geliştirildi. Bu robot, özel olarak geliştirilmiş teknik ve temel göstergelere dayanan eşsiz bir strateji kullanmakta, bunlar üzerinde bir yıldan fazla süren özverili araştırma ve iyileştirme ile olgunlaştırılmıştır.

Zenith Zone stratejisi dört kapsamlı adımda açıklanır:

Onaylanmış Arz ve Talep Seviyeleri: Robot, onaylanmış arz ve talep seviyelerini hesaplayarak piyasada kesin giriş ve çıkış noktalarına izin verir. Likidite Absorpsiyonu: Gelişmiş algoritmaları kullanarak robot, işlem çiftinin likidite absorpsiyonunu değerlendirir, işlem yürütme sürecini optimize eder ve slippage'ı minimize eder. Günlük Göreceli Performans: Strateji, işlem çiftinin günlük göreceli performansının sağlam bir değerlendirmesini içerir, değişen piyasa koşullarına adaptasyonu sağlayarak. Etkili Haber Analizi: Bot, işlem çifti ile ilgili günün haberlerinin etkisini gerçek zamanlı olarak değerlendirir, dinamik ve duyarlı bir ticaret yaklaşımı sağlar.

Bu ticaret robotunu diğerlerinden ayıran şey, özel tasarlanmış göstergelerden elde edilen derin analizdir. Bu göstergeler, geçmiş bir yıl boyunca yapılan titiz manuel geri test ve ileri testlerin sonucudur ve MQL pazarı için ticaret robotu programlama konusundaki beş yıldan fazla deneyimle birleşir. Bu, rekabetçi peyzajda öne çıkan güvenilir ve etkili bir ticaret aracını garanti eder.

Optimizasyon gerekli değildir; en iyi seçenekler varsayılan olarak ayarlanmıştır.

EA'nın başlıca özellikleri:

PropFirm seçenekleri eklendi

Düşük çekilme, %10'dan az

Grid veya Martingale yok.

Standart TP/SL oranı

Sermaye risk yönetimi

Varsayılan Optimizasyon Ayarları

Tüm otomatik ticaret unsurlarını yöneten tam hizmet FOREX sistemi.





How do I get more information about the EA?

Support channel : https://www.mql5.com/en/channels/fusion_forex_insights

Live signals: https://www.mql5.com/en/signals/2272590 Link to MT4 version: https://www.mql5.com/en/market/product/112046/

Recommendations:



Currency pair: Multi-currency - Just attach the EA to GBPAUD chart

Timeframe: H1

Minimum deposit : $1000

Account type: ECN, Raw or low spreads accounts.

Brokers : Common brokers and PropFirms



IMPORTANT: Read the documentations carefully!

Account type: Hedge



