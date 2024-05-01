Taurus MT5
- Uzman Danışmanlar
- Daniel Stein
- Sürüm: 1.39
- Güncellendi: 18 Ekim 2024
- Etkinleştirmeler: 10
Taurus ile Ticaretinizde Tutarlılığı ve Güveni Ortaya Çıkarın
Taurus, özel gerçek işlem hacmi verilerimizle desteklenen Mean Reversion ticaretinde yenilik ve inceliğin zirvesini temsil eder. Olağanüstü bir risk ve ödül dengesi sunmak üzere tasarlanan Taurus, işlemleri hassasiyet ve özenle ele alırken stressiz bir işlem deneyimi sağlar.
Neden Taurus'u Seçmelisiniz?
- Gelişmiş Ortalama Geri Dönüş Stratejisi: Tescilli gerçek hacim verileri üzerine inşa edilen Taurus, yüksek olasılıklı fırsatları benzersiz bir doğrulukla tanımlar.
- Stressiz Risk Yönetimi: Izgara, martingale veya riskli ortalama teknikleri yok - sadece basit, hesaplanmış işlemler.
- 28 Forex Çiftinde Hassasiyet: En yüksek performans için optimize edilmiş, sembole özgü ayarları kullanarak tüm ana sembolleri takas eder.
- Sabit SL ile Sembol Başına Bir İşlem: Her işlem, disiplinli risk yönetimi sağlayan önceden tanımlanmış bir stop loss içerir.
- Özelleştirilebilir Risk: Her yatırımcının tarzına ve risk toleransına uygun, işlem başına tamamen ayarlanabilir risk.
- Uyumluluğa Hazır: 100 FIFO uyumlu ve kurumsal standartları karşılamayı hedefleyen yatırımcılar için PROP-firma onaylı.
Taurus ile Hızlıca Başlayın
1. Bağlantıyı Kurun:
- Bu URL'leri terminalinizin izin verilen URL'lerine ekleyin:
- Hacim Verileri:https://stein.investments
- Haber Modülü:https://nfs.faireconomy.media
2. SI Connect'i yükleyin:
- Tüm kritik verileri otomatik olarak işlemek ve indirmek için SI Connect'i ayrı bir grafikte çalıştırın.
3. Taurus'u Tek Bir Grafikte Çalıştırın:
- Taurus çok sembollü bir EA'dır, bu nedenle tüm işlemleri zahmetsizce yönetmek için yalnızca bir grafiğe ihtiyacınız vardır.
4. Bir VPS ile Performansı Optimize Edin:
- Sorunsuz çalışma için güvenilir bir VPS öneriyoruz. Uygun fiyatlı, güvenilir sağlayıcılar için bizimle iletişime geçin.
Taurus Neden Sizin İçin Doğru?
- Her Yatırımcı için Üretilmiştir: Ayarlanabilir risk ayarları, Taurus'u yeni başlayanlar, gelişmiş tüccarlar ve kurumsal profesyoneller için uygun hale getirir.
- Tahmin İşi Yok: Önceden yapılandırılmış, sembole özgü ayarlar, verimliliği en üst düzeye çıkarırken ticareti basitleştirir.
- Yüksek Standartlara Hazır: Tamamen PROP-firm ve FIFO uyumludur, bu da onu profesyonel ticaret ortamları için ideal kılar.
Ek Kaynaklar ve Destek
Sorularınız mı var? Bize istediğiniz zaman ulaşın - yardım etmek için buradayız!
Taurus'u Bugün Deneyimleyin
Olağanüstü ticaret sonuçları için hassasiyeti, güvenilirliği ve kullanım kolaylığını birleştiren son teknoloji Mean Reversion EA olan Taurus ile ticaretinizi bir sonraki seviyeye taşıyın.
En iyi dileklerimle ve mutlu ticaretler,
Daniel ve Alain
