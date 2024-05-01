Taurus MT5

3

Scatenate coerenza e fiducia nel vostro trading con Taurus

Taurus rappresenta l'apice dell'innovazione e della raffinatezza nel trading di Mean Reversion, grazie ai nostri esclusivi dati sui volumi di trading reali. Progettato per offrire un eccezionale equilibrio tra rischio e rendimento, Taurus garantisce un'esperienza di trading priva di stress, gestendo le operazioni con precisione e attenzione.


Perché scegliere Taurus?

  • Strategia avanzata di mean reversion: Basata su dati proprietari di volume reale, Taurus identifica opportunità ad alta probabilità con una precisione senza pari.
  • Gestione del rischio senza stress: Niente griglie, martingale o tecniche di mediazione rischiose: solo operazioni semplici e calcolate.
  • Precisione su 28 coppie Forex: Negozia su tutti i principali simboli utilizzando impostazioni ottimizzate e specifiche per ogni simbolo per ottenere il massimo delle prestazioni.
  • Un'operazione per simbolo con SL fisso: ogni operazione include uno stop loss predefinito, per garantire una gestione disciplinata del rischio.
  • Rischio personalizzabile: rischio completamente regolabile per ogni operazione, adatto allo stile e alla tolleranza al rischio di ogni trader.
  • Pronto per la conformità: 100% compatibile con FIFO e approvato da PROP-firm per i trader che vogliono rispettare gli standard istituzionali.


Iniziare rapidamente con Taurus

1. Impostare la connettività:

2. Installare SI Connect:

  • Eseguite SI Connect su un grafico separato per gestire e scaricare automaticamente tutti i dati critici.

3. Eseguire Taurus su un grafico:

  • Taurus è un EA multi-simbolo, quindi è necessario un solo grafico per gestire tutte le operazioni senza sforzo.

4. Ottimizzate le prestazioni con un VPS:

  • Per un funzionamento senza problemi, consigliamo un VPS affidabile. Contattateci per trovare fornitori affidabili e convenienti.


Perché Taurus è giusto per voi

  • Costruito per ogni trader: Le impostazioni di rischio regolabili rendono Taurus adatto a principianti, trader avanzati e professionisti istituzionali.
  • Nessuna incertezza: Le impostazioni preconfigurate, specifiche per ogni simbolo, semplificano il trading e massimizzano l'efficienza.
  • Pronto per gli standard elevati: Completamente conforme a PROP-firm e FIFO, è ideale per gli ambienti di trading professionali.


Ulteriori risorse e supporto


Avete domande? Contattateci in qualsiasi momento: siamo qui per aiutarvi!


Provate Taurus oggi stesso

Portate il vostro trading a un livello superiore con Taurus, l'EA Mean Reversion all'avanguardia che combina precisione, affidabilità e facilità d'uso per risultati di trading eccezionali.


Auguri e buon trading,

Daniel e Alain

Recensioni 2
Sven Unglaube
269
Sven Unglaube 2024.07.19 22:19 
 

SUPER PERFECT VERY GOOD BOT !!!!!!!!!!!!

Murat Akkus
190
Murat Akkus 2025.04.23 20:05 
 

I tested this EA on a demo account for about two weeks, and I strongly advise against using it. The number of trades was extremely low, and every trade closed at a loss. Backtesting for the past year reveals its poor performance. When I contacted the seller, they acknowledged it was underperforming but refused my request to use another indicator, like their for free as an alternative. The three-month rental fee I paid was a complete waste. I do not recommend this EA, but the choice is yours.

Sven Unglaube
269
Sven Unglaube 2024.07.19 22:19 
 

SUPER PERFECT VERY GOOD BOT !!!!!!!!!!!!

Daniel Stein
102699
Risposta dello sviluppatore Daniel Stein 2024.07.19 22:33
Thank you very much, Sven. 🙏
Rispondi alla recensione