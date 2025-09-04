XAU Turbo Scalper هو روبوت تداول ذكي صُمم خصيصاً لتداول الذهب (XAUUSD) بسرعة ودقة عالية.

يعتمد الروبوت على تقنيات Scalping متقدمة تتيح له اقتناص الفرص اليومية في تحركات الذهب اللحظية، مع إدارة مخاطرة صارمة عبر:

استراتيجية دقيقة تعتمد على اتجاه الشموع وحركة الفوليوم السريع.

التعزيز الذكي للصفقات لضمان أقصى استفادة من الحركة.

نظام Trailing Stop ديناميكي لحماية الأرباح وتأمين رأس المال.

تنفيذ سريع أشبه بـ HFT (التداول عالي التردد).

هذا الروبوت مناسب للمتداولين الذين يبحثون عن أرباح يومية سريعة من الذهب، مع مرونة عالية في الإعدادات للتحكم الكامل في حجم المخاطرة وأسلوب التداول.



