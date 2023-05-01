Scalping EA, New York Borsası Açılış Momentumundan Faydalanır ve Otomatik Bir Ticaret Yazılımıdır. EA, yüksek olasılıklı ticaret fırsatlarını tanımlar ve dakikalar içinde küçük fiyat hareketlerini yakalayacak şekilde tasarlanmıştır.
NAS100 scalping EA ile hızlı işlem gerçekleştirme, dar spreadler ve işlemlerinizin fazla riskli olmamasını sağlamak için gelişmiş risk yönetimi özelliklerinden faydalanacaksınız. EA'yı farklı lot boyutlarıyla kullanabilir ve tercihlerinize göre ölçeklendirebilirsiniz.
Deneyimli bir tüccar veya yeni başlayan olun, NAS100 scalping EA, kazançlarınızı maksimize etmenize ve riskinizi minimize etmenize yardımcı olacak mükemmel bir araçtır. Otomatik ticaret yazılımını avantajlarına kullanmak için bu fırsatı kaçırmayın.
ÖZELLİKLER
EA yalnızca Nas100 için uzmanlaşmıştır.
EA Gelişmiş Ticaret Yönetimi kullanır.
EA yalnızca 1 Dakika Zaman Diliminde İşlem Yapar.
EA yalnızca Her İşlemde %1 Risk Alır.
EA yalnızca Günde En Fazla 2 İşlem Alır.
EA, işlem +0.50% kar sağlandığında Stop Loss'u Yarıya Kadar Keser.
EA, işlem +1% kar sağlandığında Stop Loss'u Sıfıra Taşır.
EA, işlem +2% kar sağlandığında Stop Loss'u +1%'e Taşır.
Ayarlar sağlanır -
Sınırlı sayıda Alıcı.
Ücretsiz Deneme sürümü indirilebilir.
Minimum gereksinimler ve öneriler
Broker: Düşük spreadli herhangi bir broker. Önerim IC Markets veya benzeri.
Minimum başlangıç yatırımı: 1:500 kaldıraçla hesaplar için 500 ABD Doları.
Tavsiye edilen başlangıç yatırımı: 1:500 kaldıraçla hesaplar için 1000 ABD Doları.
En azından 1:100, 1:500 tavsiye edilir.
Hesap türü: Hedge.
EA'nın 7/24 çalışması için bir VPS kullanın (isteğe bağlı).
Strateji Testi
'Gerçek tiklere dayalı her tik' kullanın (>99% kalite).
NAS100 scalping EA'mızı bugün sipariş edin ve ticaretinizi bir üst seviyeye taşıyın!
作者非常的有耐心的教学，目前也是盈利的