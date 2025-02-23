Gold EP

GOLD EP, altın (XAUUSD) işlemleri için özel olarak M15 zaman diliminde kullanılmak üzere tasarlanmış bir Uzman Danışmandır (Expert Advisor). Fiyat hareketlerini analiz eder ve önceden belirlenmiş zararı durdur (stop loss) ve kâr al (take profit) seviyelerini kullanarak işlemleri otomatik olarak açar, yönetir ve kapatır.

Robotun temel amacı, 15 dakikalık altın grafiklerindeki kısa vadeli fiyat hareketlerini yakalamaktır. Bir alım satım sinyali oluştuğunda, GOLD EP belirlenen risk yönetimi parametrelerini (stop loss seviyeleri) ve kâr hedeflerini (take profit) dikkate alarak emirleri yerleştirir. Daha esnek bir işlem yönetimi için ek filtreler ve zaman kısıtlamaları kullanarak piyasa belirsizliğini azaltabilir.

GOLD EP, altının yüksek volatilitesine uyum sağlamak üzere tasarlanmıştır ve piyasa dinamiklerindeki değişimlere göre pozisyonları otomatik olarak artırabilir veya azaltabilir. Bu sayede yatırımcılar, işlem süreçlerini sistematikleştirip duygusal faktörleri en aza indirebilirler.

GOLD EP kullanarak elde edeceğiniz avantajlar:

  1. Otomatik Alım Satım: Robot, önceden tanımlanmış kurallara göre işlemleri bağımsız olarak açar ve kapatır.
  2. Risk Kontrolü: Dahili stop loss ve take profit seviyeleri ile esnek ayarlar, hesap bakiyenizi korumanıza yardımcı olur.
  3. Kolaylık: Yalnızca 15 dakikalık grafiklerde işlem yapar, bu da analiz ve izlemeyi basitleştirir.
  4. Esnek Parametreler: Giriş ve çıkış mantığını, ayrıca robotun zaman kısıtlamalarını isteğe göre ince ayarlayabilirsiniz.

Bu nedenle, GOLD EP hem yeni başlayanlar hem de deneyimli yatırımcılar için M15 zaman diliminde altın ticareti yapmak isteyenlere verimli bir çözüm sunar.


Liga Misss
163
Liga Misss 2025.10.03 11:00 
 

Hi there Beautiful people!

I have been using this BOT for few days(2) now on a small account with over 150 EURO and over 40euro profit,

but please do monitor every single trade, as the Owner of this BOT said 1000$ to start .

WAY BETTER THEN PAID BOTS SO FAR. Future updates will follow...! Thank u somuch.

amir amani
43
amir amani 2025.09.23 06:59 
 

Hello. I implemented it on the demo and for a week of testing it was about 80% winning trades and this week I activated it on the cent account. Thank you dear friend. I hope it will be profitable for everyone

