GOLD EP, altın (XAUUSD) işlemleri için özel olarak M15 zaman diliminde kullanılmak üzere tasarlanmış bir Uzman Danışmandır (Expert Advisor). Fiyat hareketlerini analiz eder ve önceden belirlenmiş zararı durdur (stop loss) ve kâr al (take profit) seviyelerini kullanarak işlemleri otomatik olarak açar, yönetir ve kapatır.

Robotun temel amacı, 15 dakikalık altın grafiklerindeki kısa vadeli fiyat hareketlerini yakalamaktır. Bir alım satım sinyali oluştuğunda, GOLD EP belirlenen risk yönetimi parametrelerini (stop loss seviyeleri) ve kâr hedeflerini (take profit) dikkate alarak emirleri yerleştirir. Daha esnek bir işlem yönetimi için ek filtreler ve zaman kısıtlamaları kullanarak piyasa belirsizliğini azaltabilir.

GOLD EP, altının yüksek volatilitesine uyum sağlamak üzere tasarlanmıştır ve piyasa dinamiklerindeki değişimlere göre pozisyonları otomatik olarak artırabilir veya azaltabilir. Bu sayede yatırımcılar, işlem süreçlerini sistematikleştirip duygusal faktörleri en aza indirebilirler.

GOLD EP kullanarak elde edeceğiniz avantajlar:

Otomatik Alım Satım: Robot, önceden tanımlanmış kurallara göre işlemleri bağımsız olarak açar ve kapatır. Risk Kontrolü: Dahili stop loss ve take profit seviyeleri ile esnek ayarlar, hesap bakiyenizi korumanıza yardımcı olur. Kolaylık: Yalnızca 15 dakikalık grafiklerde işlem yapar, bu da analiz ve izlemeyi basitleştirir. Esnek Parametreler: Giriş ve çıkış mantığını, ayrıca robotun zaman kısıtlamalarını isteğe göre ince ayarlayabilirsiniz.

Bu nedenle, GOLD EP hem yeni başlayanlar hem de deneyimli yatırımcılar için M15 zaman diliminde altın ticareti yapmak isteyenlere verimli bir çözüm sunar.



