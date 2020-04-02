Gold Prop Breaker, herhangi bir prop trading zorluğunu aşmak için özel olarak tasarlanmış yenilikçi bir otomatik ticaret robotudur. 15 dakikalık ve 1 saatlik zaman dilimlerine optimize edilmiş titizlikle geliştirilmiş bir strateji kullanarak altın ticaretine odaklanır.

Temel Özellikler:

Zorluk Çok Yönlülüğü: Prop trading programlarının katı gereksinimleri göz önünde bulundurularak inşa edilen robot, herhangi bir test koşulunda başarılı bir şekilde hareket edebilir ve istikrarlı performans sergiler.

Gold Prop Breaker, tutarlı karlar hedefleyen ve yüksek frekanslı altın ticareti arenasındaki her türlü zorluğun üstesinden gelmeye hazır olan traderlar için ideal bir araçtır.



