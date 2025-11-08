Emtia Kanal Endeksi (CCI) Strateji EA MT4, Emtia Kanal Endeksi (CCI) tabanlı sağlam bir ticaret stratejisi uygular ve çeşitli piyasa koşullarında hassas giriş ve çıkış kararları için kapsamlı bir şekilde geri test edilmiştir. EA, isteğe bağlı grid kurtarma, hedge ve martingale stratejileri (yapılandırılabilir, varsayılan olarak devre dışı) dahil olmak üzere kapsamlı ticaret yetenekleri sunar. Kırılmalar, ters dönüşler, trend takibi gibi çoklu giriş yöntemleri, göstergelere, zamana veya kâra dayalı esnek çıkış kuralları ve drawdown koruması, spread/slippage filtreleri ve minimum sistem kaynağı tüketirken minimum gecikmeyle işlemler gerçekleştiren verimli, gecikmesiz göstergeler gibi gelişmiş özellikler içerir.

Sistem, oturum kontrolü için gün/saat filtreleri içerir ve performans doğrulaması için geçmiş veri testlerini destekler. Gerçek zamanlı bir pano, açık işlemleri, hesap özkaynağını ve sistem metriklerini gösterir, sezgisel giriş menüleri ise yapılandırmayı basitleştirir. Tüm ayarlar için ayrıntılı dokümantasyon sağlanır.

Ayrıntılı dokümantasyon için: Genel Ayarlar/Girdi Kılavuzu | Göstergeler Ayarları/Girdi Kılavuzu | Geri Testler ve Ayar Dosyaları

MT5 sürümünü buradan indirebilirsiniz: CCI Strategy EA MT5

Ana Özellikler:

Tamamen özelleştirilebilir dönemlere sahip CCI tabanlı ticaret sistemi

Esnek ticaret için birden fazla zaman dilimini destekler

Çoklu risk yönetimi seçenekleri: Stop-Loss, Take-Profit, takip eden stoplar

Gelişmiş pozisyon büyüklüğü yönetimi ve drawdown koruması

Kontrollü ticaret oturumları için zaman/gün filtreleri

Gerçek zamanlı izleme panosu

Açılır pencere, e-posta ve anlık bildirimler

7/24 çalışma için MQL5 VPS ile uyumlu

Not: Tüm tehlikeli stratejiler (martingale/grid) isteğe bağlıdır ve varsayılan olarak devre dışıdır. CCI Strategy EA MT4, CCI tabanlı yaklaşımlar kullanan traderlar için vazgeçilmez bir araçtır, uygulanabilir içgörüler ve kullanıcı dostu bir arayüz sunar. Yapılandırılmış stratejilere dayalı olarak işlemleri yürütmek için tasarlanmıştır, ancak kâr garantisi vermez.

Önemli Tavsiye:

Bu profesyonel bir ticaret aracıdır, garantili kâr sistemi değildir. Normal piyasa dalgalanmalarını bekleyin:

Önce bir demo hesabında test edin

Düşük riskle başlayın (işlem başına %0,5-1)

Yalnızca kaybetmeyi göze alabileceğiniz sermayeyi kullanın

Düzenli güncellemeler ve optimize edilmiş ayar dosyaları üç ayda bir yayınlanır. En son öneriler için yukarıdaki dokümantasyon bölümündeki MQL5 Blogunu kontrol edin.

