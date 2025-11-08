CCI Strategy EA MT4

Commodity Channel Index (CCI) Strategy EA MT4 met en œuvre une stratégie de trading robuste basée sur l’Indice du Canal de Commodities (CCI), testée de manière approfondie pour des décisions d’entrée et de sortie précises dans diverses conditions de marché. L’EA offre des capacités de trading complètes, y compris des stratégies optionnelles de récupération de grille, de couverture et de martingale (configurables, désactivées par défaut). Il propose plusieurs méthodes d’entrée (cassures, renversements, suivi de tendance), des règles de sortie flexibles (basées sur des indicateurs, le temps ou les profits), ainsi que des fonctionnalités avancées telles que la protection contre les drawdowns, les filtres de spread/slippage et des indicateurs efficaces sans décalage qui consomment un minimum de ressources système tout en exécutant les trades avec un délai minimal.

Le système inclut des filtres de jour/heure pour le contrôle des sessions et prend en charge les tests sur données historiques pour valider les performances. Un tableau de bord en temps réel affiche les trades ouverts, le capital du compte et les métriques du système, tandis que des menus d’entrée intuitifs simplifient la configuration. Une documentation détaillée est fournie pour tous les paramètres.

Pour une documentation détaillée : Guide des Paramètres Généraux | Guide des Paramètres des Indicateurs | Backtests et Fichiers de Configuration

Vous pouvez télécharger la version MT5 ici : CCI Strategy EA MT5

Caractéristiques principales :

  • Système de trading basé sur l’Indice du Canal de Commodities (CCI) avec des périodes entièrement personnalisables
  • Prend en charge plusieurs cadres temporels pour un trading flexible
  • Options multiples de gestion des risques : Stop-Loss, Take-Profit, trailing stops
  • Gestion avancée de la taille des positions et protection contre les drawdowns
  • Filtres de temps/jour pour des sessions de trading contrôlées
  • Tableau de bord de suivi en temps réel
  • Notifications par pop-ups, e-mails et push
  • Compatible avec MQL5 VPS pour un fonctionnement 24/7

Remarque : Toutes les stratégies dangereuses (martingale/grille) sont optionnelles et désactivées par défaut. L’CCI Strategy EA MT4 est un outil indispensable pour les traders utilisant des approches basées sur le CCI, offrant des informations exploitables et une interface conviviale. Il est conçu pour exécuter des trades basés sur des stratégies configurées, mais ne garantit pas de profits.

Conseil important :
Ceci est un outil de trading professionnel, pas un système de profits garantis. Attendez-vous à des fluctuations normales du marché :

  • Testez toujours d’abord sur un compte démo
  • Commencez avec un faible risque (0,5-1 % par trade)
  • N’utilisez que le capital que vous pouvez vous permettre de perdre
  • Des mises à jour régulières et des fichiers de configuration optimisés sont publiés trimestriellement. Pour les dernières recommandations, consultez le blog MQL5 dans la section documentation ci-dessus.

Découvrez tous mes produits : https://www.mql5.com/en/users/biswait50/seller

Contactez-moi pour du support : https://www.mql5.com/en/users/biswait50

Intéressé par un essai gratuit de 7 jours ? Contactez-moi via la section de mon profil.


