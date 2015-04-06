Commodity Channel Index(CCI) Strategy EA MT4 是一款复杂的交易工具，旨在基于商品通道指数指标自动化交易。非常适合寻求利用 CCI 进行系统交易的交易者，这款 EA 是您在应对 Forex 市场复杂性时的合作伙伴。

这款专家顾问不仅实施了一种经过验证的基于 CCI 的交易策略，还提供了可定制的进出场策略、各种风险管理功能以及与多种货币对的兼容性等显著优势。交易者可以依靠这款 EA 来提高交易效率并适应动态市场条件。

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主要特点

核心策略：实施基于 CCI 的强大交易策略，以实现有效的市场进出。

时间框架：支持多种时间框架，允许交易风格和策略的灵活性。

风险管理：包括止损、获利和追踪止损等功能，以保护投资。

进场过滤器：利用 spread 和时间会话过滤器来优化交易条件并提高表现。

头寸管理：提供马丁格尔和对冲等高级策略选项，以管理未平仓头寸。

经纪商兼容性：与多家经纪商无缝配合，确保广泛的 spread 可用性。

可视化仪表板：提供实时监控仪表板，以跟踪未平仓交易和账户指标。

警报：通过弹出窗口、推送通知和电子邮件发送通知，以保持交易者对市场动态的了解。

Commodity Channel Index(CCI) Strategy EA MT4 是希望在 MT4 平台上有效利用 CCI 指标的交易者的重要工具。

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