Commodity Channel Index (CCI) Strategy EA MT4 implementa una solida strategia di trading basata sull’Indice del Canale delle Materie Prime (CCI), testata ampiamente per decisioni di ingresso e uscita precise in diverse condizioni di mercato. L’EA offre capacità di trading complete, incluse strategie opzionali di recupero della griglia, copertura e martingala (configurabili, disattivate per impostazione predefinita). Presenta molteplici metodi di ingresso (breakout, inversioni, inseguimento di tendenza), regole di uscita flessibili (basate su indicatori, tempo o profitto), insieme a funzionalità avanzate come la protezione contro i drawdown, filtri di spread/slippage e indicatori efficienti senza ritardi che consumano risorse di sistema minime eseguendo operazioni con un ritardo minimo.

Il sistema include filtri di giorno/ora per il controllo delle sessioni e supporta test su dati storici per la validazione delle prestazioni. Un cruscotto in tempo reale mostra le operazioni aperte, il capitale del conto e le metriche di sistema, mentre i menu di input intuitivi semplificano la configurazione. La documentazione dettagliata è fornita per tutte le impostazioni.

Per la documentazione dettagliata: Guida alle Impostazioni Generali | Guida alle Impostazioni degli Indicatori | Backtest e File di Configurazione

Puoi scaricare la versione MT5 qui: CCI Strategy EA MT5

Caratteristiche principali:

Sistema di trading basato sull’Indice del Canale delle Materie Prime (CCI) con periodi completamente personalizzabili

Supporta più timeframe per un trading flessibile

Opzioni multiple di gestione del rischio: Stop-Loss, Take-Profit, trailing stop

Gestione avanzata della dimensione della posizione e protezione contro i drawdown

Filtri di tempo/giorno per sessioni di trading controllate

Cruscotto di monitoraggio in tempo reale

Notifiche tramite pop-up, e-mail e push

Compatibile con MQL5 VPS per operazioni 24/7

Nota: Tutte le strategie pericolose (martingala/griglia) sono opzionali e disattivate per impostazione predefinita. L’CCI Strategy EA MT4 è uno strumento indispensabile per i trader che utilizzano approcci basati su CCI, offrendo informazioni utilizzabili e un’interfaccia user-friendly. È progettato per eseguire operazioni basate su strategie configurate, ma non garantisce profitti.

Consiglio importante:

Questo è uno strumento di trading professionale, non un sistema di profitti garantiti. Aspettati normali fluttuazioni di mercato:

Testa sempre prima su un conto demo

Inizia con un rischio basso (0,5-1% per operazione)

Usa solo il capitale che puoi permetterti di perdere

Aggiornamenti regolari e file di configurazione ottimizzati vengono rilasciati trimestralmente. Per le ultime raccomandazioni, consulta il blog MQL5 nella sezione documentazione sopra.

