Benzersiz bir trend danışmanı. Danışman STR ticaret modelini kullanıyor. Bu model, güçlü piyasalarda geri çekilme hareketleri olmadan işlem yapmanızı sağlar.
Danışman Finanse edilen hesaplar için testi geçmek üzere uyarlanmıştır.
Danışman güncellenmiş DD7 ikiye katlama sistemini kullanıyor.
DD7 - dinamik sistem Güçlü hareketler sırasında martingale sisteminde kayıp durdurmanın kullanılmasına izin verir (ilk sıranın kapatılması); Kapandıktan sonra sistem, konumu ters yönde cilalamaya başlar, bu da önemli düzeyde bir düşüşe yol açar.
Danışman, son 10 yılda optimize edilmiş ve test edilmiş olup, stratejiyi pazara uyarlamanıza olanak tanır.
Test danışmanı.
"Kontrol işaretlerini" ve "Tüm işaretlerde %99 doğrulukla" test etme imkanı - Bu, gerçek teklifler üzerinde en doğru yöntemi kullanarak danışmanı ticaret için daha iyi optimize etmenize olanak tanır.
EA, yatırım EA'sını yatırımcının gereksinimlerine uyacak şekilde esnek bir şekilde özelleştirmenize olanak tanıyan yerleşik temel işlevlere sahiptir.
Danışmanın ana işlevleri:
İşlem başına risk düzeyi.
Danışman işlem süresi (başlangıç ve bitiş)
The trading result is good. The advisor is very safe and, most importantly, not aggressive. Withstands large movements in the market. The author offers different settings, and I tested them all on demo accounts and switched to real trading. There is a good profit, a small drawdown. The gradual growth of the deposit is the dream of every trader.