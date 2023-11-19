EA Goku

5
Benzersiz bir trend danışmanı. Danışman STR ticaret modelini kullanıyor. Bu model, güçlü piyasalarda geri çekilme hareketleri olmadan işlem yapmanızı sağlar.
Danışman Finanse edilen hesaplar için testi geçmek üzere uyarlanmıştır.
Dikkat - satın alma işleminden sonra bana özel bir mesaj yazın (tüccarların özel VIP sohbetine girmek ve danışmanın ayarlarını almak için)

Live signal https://www.mql5.com/ru/users/hsok1/seller

Danışman güncellenmiş DD7 ikiye katlama sistemini kullanıyor.

DD7 - dinamik sistem Güçlü hareketler sırasında martingale sisteminde kayıp durdurmanın kullanılmasına izin verir (ilk sıranın kapatılması); Kapandıktan sonra sistem, konumu ters yönde cilalamaya başlar, bu da önemli düzeyde bir düşüşe yol açar.
Danışman, son 10 yılda optimize edilmiş ve test edilmiş olup, stratejiyi pazara uyarlamanıza olanak tanır.
Test danışmanı.
"Kontrol işaretlerini" ve "Tüm işaretlerde %99 doğrulukla" test etme imkanı - Bu, gerçek teklifler üzerinde en doğru yöntemi kullanarak danışmanı ticaret için daha iyi optimize etmenize olanak tanır.
EA, yatırım EA'sını yatırımcının gereksinimlerine uyacak şekilde esnek bir şekilde özelleştirmenize olanak tanıyan yerleşik temel işlevlere sahiptir.
Danışmanın ana işlevleri:
İşlem başına risk düzeyi.
Danışman işlem süresi (başlangıç ve bitiş)
xmaPeriod
xmaPorog
Düz Dönem
DüzPorog
İncelemeler 1
Alex Grud
229
Alex Grud 2024.01.27 21:55 
 

The trading result is good. The advisor is very safe and, most importantly, not aggressive. Withstands large movements in the market. The author offers different settings, and I tested them all on demo accounts and switched to real trading. There is a good profit, a small drawdown. The gradual growth of the deposit is the dream of every trader.

Önerilen ürünler
EA Dynamic Pulsar MT4
Ruslan Pishun
Uzman Danışmanlar
Trading strategy: Scalping. Trading on impulses in automatic trading has been used for a long time and the scheme is not new to traders. It is difficult to catch such moments manually, but the adviser copes instantly. Automated trading uses 2 approaches to trade in such cases: look for pullbacks after impulses. trade in the direction of momentum. The search for entry points is done like this: the adviser measures the rate of price change for which this change should occur, if the conditions for
Super Hedge ladder
Hong Ling Mu
Uzman Danışmanlar
Hedging logic, or simply "hedging," refers to a strategy used in trading and investing to reduce or eliminate the risk of adverse price movements in an asset. This is typically done by taking an offsetting position in a related security or asset. The goal of hedging is to protect the portfolio from significant losses while still allowing for potential gains. Here are a few common hedging methods: 1. **Options**: Buying put options to hedge against potential declines in the value of an asset. 2
XStrain
Vitalii Zakharuk
Uzman Danışmanlar
The XStrain expert system works on all types of accounts. It works both in 4 and 5-digit quotes. Spread and requotes are not critical, any broker is suitable. To optimize the expert system, one year is recommended for the period H1 or H4. Optimization can be carried out at opening prices, the results differ little from testing on real ticks, since the bot works at opening prices. It is enough to optimize once a month! To get better results, it is recommended to work on several different pairs.
Ict Gold Scalper
Alex Amuyunzu Raymond
5 (1)
Uzman Danışmanlar
ICTVALID EA – Smart Money Concepts Automated Trading The ICTVALID EA is a professional trading system built on Smart Money Concepts (ICT methodology) . It automatically detects and trades institutional setups, allowing you to follow market structure with precision and consistency.  Key Features Dual Trading Modes – Choose between Scalping (short-term precision entries) or Swing Trading (longer-term trends). Smart Money Logic – Incorporates Change of Character (CHoCH), Break of Structure (BoS),
Stepping GBPUSD
Vitalii Zakharuk
Uzman Danışmanlar
Stepping-GBPUSD - works in fully automatic mode! No settings needed, you can use the default settings. The Expert Advisor works like a scalpel during sharp price movements. The bot was tested on real tick data with a real spread for a 19-year period from 2004 to 2023 (this is how much tick history is available on the servers of Swiss brokers). It also passed the Monte Carlo stability test using 5,000 cycles of simulation of random trade generation, as well as a simulated delay and slippage test
NeoFx MT4
Sergey Kruglov
Uzman Danışmanlar
NeoFx MT4 — Intelligent Grid Trading System NeoFx MT4 Expert Advisor is an advanced algorithmic system designed for efficient operation on highly liquid currency pairs. While originally optimized for GBP/USD specific dynamics, it demonstrates consistent performance on other major pairs including EUR/USD, USD/CHF and similar instruments. Key Features: Automatic Key Level Detection - Support/resistance and market extreme analysis Smart Averaging - Grid order system with sophisticated ris
Unicorn XU
Andrii Garkusha
Uzman Danışmanlar
Description of the strategy: A highly professionally developed strategy from a trader with 25 years of experience. The strategy is based on the breakdown of levels. It has been thoroughly tested over a 20-year history using the entire range of stress tests (spread widening, slippage, application in other markets, changes in parameters, etc.). Average annual return 362%. Maximum drawdown 41.3%. In portfolio mode, the average annual return is 225%, drawdown 15.2%. Work with a single entry with ta
Forex trading
Andrey Kozak
Uzman Danışmanlar
Forex trading is a unique forex scalper robot. The robot is trading GBPUSD M5. The minimum deposit is from $ 300. The maximum drawdown when testing in the strategy tester for 2 years is no more than 15%. The robot does not use Martingale, Grid or other risky trading strategies. Each trade is accompanied by TakeProfit and StopLoss. The robot can trade simultaneously on several trading accounts. With each deal, the robot sends an information message to the trader on the phone, where it says on wh
GM Grid MT4
Tran Duc Anh
Uzman Danışmanlar
GM Grid MT4 is a fully automated/semi-automatic trading robot based on Price Action. The EA's unique trading strategy has a high probability of winning. GM Grid is optimized for use with low spread currency pairs. GM MT5 :  https://www.mql5.com/en/market/product/77188 Signal ICmarkets :  https://www.mql5.com/en/signals/1605843 Info: Working symbol XAUUSD, EURUSD, GBPUSD, USDJPY,.... Working Timeframe: M1, .....(The larger the timeframe, the more stable the signal) Min deposit $125 with Stop
Ilan Spirit
Denis Kudryashov
Uzman Danışmanlar
Ilan Spirit Советник  Ilan Spirit -это аналог советника, с добавлением множества дополнительных логик и возможностей для торговли, с оставленными настройками советника . Советник торгует по системе Мартингейл с увеличением последующих лотов в серии ордеров, с целью их усреднения. Первый ордер робот выставляет по сигналам встроенного индикатора. Так же советник имеет возможность прекращать торговлю в зависимости от новостей от сигналов новостного индикатора. Ilan Spirit можно использовать либо на
RoyalFractals II EA
Irina Cherkashina
Uzman Danışmanlar
This universal Expert Advisor is based on its own Algorithm, which is an incredibly effective tool due to the simultaneous operation of a trading strategy based on our   RoyalFractals Indicator,  which you will find on the market for free download. The advisor's algorithm is based on a deep understanding of technical analysis and personal experience in exchange trading, has passed the test of time, therefore it guarantees accurate signals and well-thought-out decisions. Traders are also given th
Diamond Trend Trader
Segundo Calvo Munoz
Uzman Danışmanlar
Taking as baseline  Diamond Trend  Indicator, which has provided good results so far detecting Trends , here is coming up a new Expert Advisor taking advantage of its power to open positions following it.  It is     recommended  to use 1:500 or above to mitigate typical margin default risks. Works in any timeframe for FX, Cryptos, GOLD/AUXUSD, BRENT,... (not tested with Indexes) DTT EA instance tracks its own operations, if you want to use more than one DTT EA (and/or any of my other EAs) in the
Sonata MT4
Evgeniy Zhdan
Uzman Danışmanlar
The Expert Advisor's strategy is based on proactive forecasting of the most likely price movement. The method for determining this movement is the calculation and ratio of such factors as: short-term OHLC candlestick patterns, the direction of the microtrend, the rate of price change. Only 1 deal on one trading instrument can be opened at a time. Support:   https://www.mql5.com/en/channels/TrendHunter No hazardous trading methods are used. The Expert Advisor has minimal settings, which allow
Doctor
Andrey Kolmogorov
Uzman Danışmanlar
This is a universal adviser working in several directions. The first and main thing is assistance in various situations that arise during trading. The second is scalping or positional trading according to the trend, open orders, at the same time, insured with support orders using the model of a quantum set of algorithms. Main Advantages Work in several directions; Increase in account balance during drawdown; Maintenance of already open orders; Building a grid lock; Scalping and/or trend trading
Harmonica Japan
Alexander Chertnik
3 (1)
Uzman Danışmanlar
Expert Advisor trading Harmonic Patterns. All trades covered by fixed   Stop Loss &   Take Profit. Minimum trading deposit   150 $ . Expert designer to run on USDJPY 15m . chart. No Grid. No Martingale. Works with high spread This EA operates only once per bar opening.       EA uses several different strategies and enters sometimes both directions. part of the patterns the EA will ignore and not trade. 4 different ATR indicators used as filters. SL & TP calculated by the pattern size, the use
IQmovingZ
Alexander Kovalenko
Uzman Danışmanlar
This is an automatic 24-hour trading system based on the algorithm of collective behavior of adaptive automata (a kind of algorithms of self-learning of artificial intelligence) that does not require manual intervention and does not use any indicators or well-known trading methods. The principle of the EA is to remember and analyze each step. A step is a price movement for a certain number (BaseStep) of points up or down. The depth of memory (how many steps to remember and analyze) is determined
Golden buddha 108
Andrey Kozak
Uzman Danışmanlar
Golden buddha 108 - automatic scalper robot for trading on XAUUSD (GOLD). This robot uses 108 market analysis algorithms to decide when to open and close orders. The average drawdown is up to 10%, the average profit factor is 4.8, the average ratio of profitable trades to unprofitable ones is 80% to 20%. To start trading, the robot needs a deposit of $150 or more. The robot trades on XAUUSD, the recommended period is H1. How to test the robot? Read the link https://www.mql5.com/en/articles/498
Clever Nest
Carlos Forero
Uzman Danışmanlar
This EA trades with a breakout strategy, it try to detect the best levels to trade and its designed to trade the GBPUSD and EURUSD Signal EAs:   https://www.mql5.com/es/signals/1726841 Assets: GBPUSD, EURUSD TimeFrame: H1 Features: Automatic reinvestment of earned profits for further trading; The advisor increases the volume of transactions according to the size of the deposit, including taking into account the earned profit, which makes it possible to achieve compound interest; Fully automated;
PairsTrading
Evgenii Kuznetsov
3.67 (9)
Uzman Danışmanlar
The EA identifies divergences in two correlated currency pairs and trades in the direction where they converge back. Working timeframe: M30 Input parameters MagicNumber - identification number for the EA. OrdersComment - comment to order, automatic if an empty value is set. Lots - lot size. DepoPer001Lot - automatic lot calculation (specify the balance per 0.01 lot) (if 0, the value from 'Lots' parameter is used). TimeFrame - working timeframe. Symbol #2 - correlated currency. Symbol #2 reverse
BiBoosterix
Andrey Kozak
Uzman Danışmanlar
BiBoosterix is a powerful trading robot for MetaTrader 4 designed for automated trading on financial markets. It combines an adaptive capital management algorithm with advanced market analysis strategies, making it an ideal tool for both novice and professional traders. Key Advantages Adaptive Algorithm : Automatic lot management based on account balance. Multicurrency Support : Ability to trade multiple currency pairs simultaneously. Effective Risk Management : Includes stop-loss, trailing stop
Golden Wings
Thi Tra Mi Duong
Uzman Danışmanlar
EA Golden Wings is a fully automated EA designed to trade GOLD. It is based on machine learning cluster analysis and genetic algorithms. EA contains self-adaptive market algorithm, which uses price action patterns and standard trading indicators. Expert showed stable results on XAUUSD in 2015-2021 period. No dangerous methods of money management used, no martingale, no grid, scalp or hedge. Feature:  + Fully automated trading 24/5 with time filter.  + No need in a large initial deposit.  + Alway
Trend Magnete
Evgenii Kuznetsov
3.75 (4)
Uzman Danışmanlar
The Expert Advisor tries to enter the market at the beginning of a trend. If the price moves in the unfavorable direction, the EA hedges the deal by placing an opposite order with a larger volume. The EA will change direction in the course of the trend until it is captured. The minimum distance for changing direction is specified by the Min Turn Step parameter, the actual distance can be longer and depends on the current volatility, it is controlled by the Mult Factor Next Orders parameter. The
Pattern and level
Dmitrii Orlovskii
Uzman Danışmanlar
Signal -   https://www.mql5.com/en/signals/2286646?source=Site +Signals+My   trading since February.    The risk is 0.25% per transaction from the deposit( recommended) The Expert Advisor searches for 16 patterns of 4 bars at a strong support or resistance level. The   testing   was   conducted   over   the   period   of   15   years   2010-2024 ( 12 )   with   a   fixed   risk   of   $ 25   per   trade   ( test ) ,   which   is   the   equivalent   of   0.25 %   of   $ 10,000   dollars   ( or
ArazMomentum
Mahmoud Karkeh Abadi
Uzman Danışmanlar
The price will increase by $ 1 per day or reach a maximum of $ 300 This is not a marketing technique, it is just an incentive for you to value your time more There is an important but very simple rule To succeed in any market, this condition must be met            ️ Minimum Winrate = 1 / (1 + Reward:Risk) So how can we use this condition? The first step is to choose the ratio of profit to loss I like the value 1 How to determine the amount of stop loss and take profit? I will teach you a
Force Trade X
Yu Xin Pu
Uzman Danışmanlar
Force Trade X is an EA based on Force Index. Force Index parameters such as BuyPeriod, BuyShift, BuyValue, SellPeriod, SellShift, and SellValue can be adjusted. Force Trade X applies BTN TECHNOLOGY's state-of-the-art intelligent technology to help you create optimal results for your trades. May your dreams come true through Force Trade X. Good luck. === Inquiries === E-Mail:support@btntechfx.com
Grid EA with Smart mode
Dmitriy Tyunin
Uzman Danışmanlar
The Grid EA (with smart mode) is based on a strategy with a dynamic grid channel that can withstand long absence of rollback. The robot can be used for trading any instruments after a proper optimization. With default parameters, it is recommended for: EURUSD, EURJPY, CADJPY, GBPUSD NZDUSD. Monitoring of EA trading:  https://www.mql5.com/ru/signals/538873 Key Features Fully automated trading Customizable deposit protection Forced order closing and planned trade pauses Virtual Take profit and St
MMM Parabolic SAR
Andre Tavares
Uzman Danışmanlar
MMMStochastic EA strategy: The robot uses its built in Parabolic SAR indicator all the time and does a calculation to determine the prices trends. If it indicates the price will be bullish, it sends a buy order. If the indicator indicates the price will be bearish, it sends a sell order; It will not send an order unless the calculations determines a good trend of profit; Like all MMM products it is also programmed to minimize your losses and protect your money from the hostile market. We have pr
Metusha
Sergey Likho
5 (5)
Uzman Danışmanlar
Metusha is a grid trading system, that can trade on buy and sell. Profitable trades the advisor pyramids, to increase profits, unprofitable orders it averages and closes quickly in parts.   Main advantages: Automatic market analysis by author's indicators Non-linear algorithm of money management Averaging and pyramiding of deals Various algorithms for capital protection Application in combination with other Expert Advisors Multiple parameters allow to make flexible settings for any financial
NeoFx Start MT4
Sergey Kruglov
Uzman Danışmanlar
NeoFx MT4 – Intelligent Grid Trading System The   NeoFx MT4   Expert Advisor is an advanced algorithmic system designed for efficient trading on highly liquid currency pairs. Initially optimized for   GBP/USD , it also delivers stable results on other popular pairs such as   EUR/USD ,   USD/CHF , and similar. NeoFx Start   employs a unique strategy where each trade is automatically split into three smaller sub-trades. This means that whenever the EA opens a position, it immediately divides it in
FREE
SZ Scalper
Evgeniy Machok
4.27 (15)
Uzman Danışmanlar
For opening positions, the EA uses support and resistance levels, that are detected by advanced adaptive algorithm A. A.P.L. D. and a certain correlation of some standard indicators. The algorithm allows to detect dynamic levels of support and resistance, that gives the opportunity to respond quickly to changes of market conditions. The EA is equipped with Autorecovery function, that allows to recover drawdowns of trading account. Minimal recommended deposit: - $2000 for 0.01 lot for standard
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (16)
Uzman Danışmanlar
Vortex - geleceğe yatırımınız Vortex Gold EA uzman Danışmanı, Metatrader platformunda altın ticareti (XAU / USD) için özel olarak yapılmıştır. Tescilli göstergeler ve gizli yazarın algoritmaları kullanılarak oluşturulan bu EA, altın piyasasındaki karlı hareketleri yakalamak için tasarlanmış kapsamlı bir ticaret stratejisi kullanır. Stratejisinin temel bileşenleri, ideal giriş ve çıkış noktalarını doğru bir şekilde işaret etmek için birlikte çalışan CCI ve Parabolik Gösterge gibi klasik gösterge
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Uzman Danışmanlar
Tanıtımı       Quantum Emperor EA   , prestijli GBPUSD çiftinde işlem yapma şeklinizi değiştiren çığır açan MQL5 uzman danışmanı! 13 yılı aşkın ticaret tecrübesine sahip deneyimli yatırımcılardan oluşan bir ekip tarafından geliştirilmiştir. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EA satın alın ve  Quantum StarMan  ücretsiz edinin!*** Daha fazla ayrıntı için özelden sorun Doğrulanmış Sinyal
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Uzman Danışmanlar
Aura Black Edition, yalnızca ALTIN ​​ticareti yapmak için tasarlanmış tamamen otomatik bir EA'dır. Uzmanlar, 2011-2020 döneminde XAUUSD'de istikrarlı sonuçlar gösterdi. Hiçbir tehlikeli para yönetimi yöntemi kullanılmadı, martingale yok, grid veya scalp yok. Herhangi bir broker koşulu için uygundur. Çok katmanlı bir algılayıcı ile eğitilen EA Sinir Ağı (MLP), ileri beslemeli yapay sinir ağı (ANN) sınıfıdır. MLP terimi belirsiz bir şekilde kullanılır, bazen gevşek bir şekilde herhangi bir ileri b
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Uzman Danışmanlar
Aura Neuron, Aura serisi ticaret sistemlerini sürdüren özgün bir Uzman Danışmandır. Gelişmiş Sinir Ağları ve son teknoloji klasik ticaret stratejilerinden yararlanarak Aura Neuron, mükemmel potansiyel performansa sahip yenilikçi bir yaklaşım sunar. Tamamen otomatik olan bu Uzman Danışman, XAUUSD (ALTIN) gibi döviz çiftlerinde işlem yapmak üzere tasarlanmıştır. 1999'dan 2023'e kadar bu çiftlerde tutarlı bir istikrar göstermiştir. Sistem, martingale, grid veya scalping gibi tehlikeli para yönetimi
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
Uzman Danışmanlar
Quantum King EA — Her Yatırımcı İçin Geliştirilmiş Akıllı Güç IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Özel Lansman Fiyatı Canlı Sinyal:       BURAYA TIKLAYIN MT5 versiyonu :   TIKLAYIN Quantum King kanalı:       Buraya tıklayın ***Quantum King MT4 satın alın ve Quantum StarMan'i ücretsiz edinin!*** Daha fazla bilgi için özelden sorun! Kural       İşlemlerinizi hassasiyet ve disiplinle yapın. Kuantum
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.73 (30)
Uzman Danışmanlar
ChatGPT Turbo ile AI Destekli Teknoloji Infinity EA, GBPUSD ve XAUUSD için tasarlanmış gelişmiş bir ticaret Uzman Danışmanıdır. Güvenliğe, tutarlı getirilere ve sonsuz karlılığa odaklanır. Martingale veya grid ticareti gibi yüksek riskli stratejilere dayanan diğer birçok EA'nın aksine. Infinity EA, genel ticaret deneyiminizi olağanüstü kılmak için en son ChatGPT sürümü tarafından sağlanan makine öğrenimi, veri analitiği AI tabanlı teknoloji üzerine yerleştirilmiş sinir ağına dayalı disiplinli,
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
Uzman Danışmanlar
AI   Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation   Artificial Intelligence   system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in   real time   and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by   artificial intel
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.29 (28)
Uzman Danışmanlar
Goldex AI: Bugünün başarısı yarının meyvesi olacak SINIRLI SÜRE IÇIN SÜPER INDIRIM! FİYAT ARTMADAN ÖNCE SON 2 KOPYA 299 USD. Canlı Sinyal > IC Markets Real: Goldex AI Yüksek riskli set Kılavuz ve yapılandırma dosyaları: Satın aldıktan sonra kılavuz ve yapılandırma dosyalarını almak için benimle iletişime geçin. Fiyat: Başlangıç fiyatı 899$'dır ve her on satıştan sonra 199$ artacaktır. Mevcut kopya sayısı: 2 Goldex AI - Sinir ağları, trend ve fiyat hareketi ile gelişmiş ticaret robotu. Goldex
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Uzman Danışmanlar
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Golden Mirage mt4
Michela Russo
Uzman Danışmanlar
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
DS Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.1 (10)
Uzman Danışmanlar
Introducing the DS Gold Robot, your ultimate companion in navigating the intricate world of XAUUSD trading. Developed with precision and powered by cutting-edge algorithms, DS Gold is a forex robot meticulously crafted to optimize your trading performance with  XAUUSD pairs . With its advanced analytical capabilities,  DS Gold  Robot   constantly monitors the gold market, identifying key trends , patterns, and price movements with lightning speed. The DS Gold Robot opens positions every day from
CyNera MT4
Svetlana Pawlowna Grosshans
2.81 (16)
Uzman Danışmanlar
CyNera: Sizin Ticaretiniz, Bizim Teknolojimiz Kılavuz ve ayar dosyaları: Kılavuz ve ayar dosyalarını almak için satın aldıktan sonra benimle iletişime geçin Fiyat: Fiyat, satılan lisanslara göre artar Mevcut kopya sayısı: 4 Piyasadaki en değişken araçlardan biri olan altın ticareti, hassasiyet, derinlemesine analiz ve güçlü risk yönetimi gerektirir. CyNera Expert Advisor, bu unsurları kusursuz bir şekilde entegre ederek, optimum altın ticareti için tasarlanmış sofistike bir sistem oluşturur. Cy
Scalp Unscalp MT4
Connor Michael Woodson
3.5 (4)
Uzman Danışmanlar
Scalp Unscalp, son derece hassas girişlerle hızlı kâr elde etmeyi amaçlayan kısa vadeli çift yönlü bir scalping sistemidir. Scalp Unscalp canlı sinyali yakında geliyor! Mevcut fiyat artırılacak. Sınırlı süreli fiyat 99 USD Grid yok, martingale yok. Her işlem kendi başına girilir Sanal dinamik takipli stop sistemi ile sabit stop loss mevcut Etkileşimli işlem paneli ve hassas lot büyüklüğü ayarları Önerilen Grafik: EURUSD, GBPUSD, USDCHF, AUDUSD Zaman dilimi: H1 Girdiler Lot Boyutu Hesaplama Yönt
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Uzman Danışmanlar
PROP FİRMASI HAZIR!   (   SETFILE'ı indirin   ) PROMO BAŞLAT: Mevcut fiyata yalnızca birkaç kopya kaldı! Son fiyat: 990$ 1 EA'yı ücretsiz alın (2 ticari hesap için) -> satın aldıktan sonra benimle iletişime geçin Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Altın Reaper'a hoş geldiniz! Çok başarılı Goldtrade Pro'yu temel alan bu EA, aynı anda birden fazla zaman diliminde çalışacak şekilde tasarlanmıştır ve ticaret sıklığını çok muhafazakardan aşırı değişke
SNeox AI
Anastasiya Morozova
Uzman Danışmanlar
SNeox AI,   Forex piyasasında istikrarlı uzun vadeli işlemler için tasarlanmış otomatik bir çoklu para birimi işlem robotudur. Bu danışman, piyasa fiyatlarını ve oynaklığını analiz etmek için kanıtlanmış algoritmalar kullanılarak geliştirilmiştir ve kontrollü risklerle dikkatli işlem yapmaya odaklanmıştır. DİKKAT!   Yılbaşı kampanyası: İlk 15 alışverişte sadece 99$ Sonraki 15 - 159 dolar Son fiyat: 229 dolar Bu fırsattan yararlanmak için acele edin! MT5 Version:  https://www.mql5.com/ru/marke
Dark Algo
Marco Solito
4.66 (62)
Uzman Danışmanlar
Last copy at 399$ -> next price 499$ Dark Algo  is a fully automatic Expert Advisor for Scalping Trading on Eurusd and Gbpusd . This Expert Advisor is based on the latest generation of algorithm and is highly customizable to suit your trading needs.  If you   Buy this Expert   Advisor you can   write a feedback   at market and   get   a second EA for   Free , for More info contact me The basic strategy of this EA is built on a sophisticated algorithm  that allows it to identify and follow market
The Golden Way
Lin Lin Ma
Uzman Danışmanlar
The Golden Way   The Golden Wayis an automated trading software applied to the MT4 platform. The Golden Way adopts a comprehensive hybrid strategy, and through the coordinated operation of multiple strategies, it can accurately capture long and short opportunities in the Gold (XAUUSD) market, helping you timely grasp trading opportunities under different market conditions. Relying on mature trading logic, it helps you conduct professional and efficient trading operations in the Gold market.   S
Gold King AI MT4
Rodrigo Arana Garcia
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Bu fiyata sadece 1/5 kopya kaldı ---> Bir sonraki fiyat 250$ // MT5 sürümü Gold King AI, pekiştirmeli öğrenme kullanarak sağlam ticaret algoritmaları oluşturmak, eğitmek, değerlendirmek ve dağıtmak için özel olarak tasarlanmış açık kaynaklı bir Python çerçevesi olan TensorTrade kullanılarak oluşturulmuştur. Algoritma, New York ticaret seansı sırasında çalışır. İlgi alanlarını belirlemek için piyasayı birkaç saat analiz ettikten sonra, fiyat bu seviyelere ulaştığında yürürlüğe giren bekleyen emi
Fundamental Trader
Sara Sabaghi
4.82 (17)
Uzman Danışmanlar
Ziwox Fundamental Trader Ziwox Fundamental trader, finansal piyasa yatırımcılarının EA bilgi verileriyle akıllı kararlar almasına yardımcı olan bir ticaret asistanıdır. Bu EA, para birimlerinin temel önyargısı, bir çift üzerindeki Gerçek zamanlı perakende tüccarlar oranı duyarlılığı, Banka ve enstitü tahmini, COT rapor verileri ve karmaşık bir EA panelindeki diğer veriler gibi gerekli tüm bilgileri yakalamak için çevrimiçi kaynakları kullanır. Kısaca, Manuel tüccarların daha iyi kararlar alması
HFT Prop Firm EA
Dilwyn Tng
4.97 (632)
Uzman Danışmanlar
HFT Prop Firm EA, kendine özgü logosu nedeniyle Green Man olarak da bilinir ve yüksek frekanslı ticaret (HFT) stratejilerini izin veren ticaret firmalarının (prop firms) zorluklarını veya değerlendirmelerini aşmak için özel olarak tasarlanmış bir Uzman Danışmandır (EA). Sınırlı süre için: HFT Prop Firm EA satın aldığınızda $198 değerinde ücretsiz yardımcı programlar MT5 versiyonu: https://www.mql5.com/en/market/product/117386 HFT Challenge Performans Monitörü ($200'dan başlayarak): Broker: IC Ma
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.35 (85)
Uzman Danışmanlar
Expert Advisor, kârsız pozisyonları kurtarmak için tasarlanmış bir sistemdir.   Yazarın algoritması kaybeden bir pozisyonu kilitler, onu birçok ayrı parçaya böler ve her birini ayrı ayrı kapatır. Kolay kurulum, düşüş durumunda gecikmeli başlatma, kilitleme, diğer Uzman Danışmanları devre dışı bırakma, trend filtreleme ile ortalama alma ve kaybedilen bir pozisyonun kısmi kapanması tek bir araçta yerleşiktir. Sadece tüm gruplarda siparişleri kapatan şebeke stratejilerinin aksine, kayıplarla daha g
GoldMiner mt4 pro
Van Hoa Nguyen
Uzman Danışmanlar
GOLDMINER MT4 PRO is a Gold trading robot on the M15 or H1 timeframe, combining candlestick patterns, technical indicators and support and resistance breakouts. The robot uses a smart trend recognition strategy to keep the EA stable. Committed to accompanying you in new versions and being updated SETFILE closely following each market cycle helps the robot to be stable and suitable for the market slope at each time. GOLDMINER MT4 PRO is a safe strategy with manually entered pipstep coefficient d
Theranto v3
Hossein Davarynejad
Uzman Danışmanlar
//////  THEHRANTO V3  /////// ****  Important ****** This robot is equipped with a professional News Filter. During backtests, all important economic events are detected and trades are filtered before and after high-impact news. While backtests show reduced risk during news releases, the best way to verify real performance is through live signals       https://www.nxfx.ca/                                                                                                                         
ThraeX
Vasile Verdes
3.25 (4)
Uzman Danışmanlar
ThraeX – M1’de Scalping   (DAX, XAU, etc) Roma döneminin disiplininden ve hassasiyetinden ilham alan ThraeX , MetaTrader 4 için özel olarak tasarlanmış bir uzman danışmandır (Expert Advisor – EA) . Özellikle 1 dakikalık grafik (M1) üzerinde yüksek frekanslı alım satım (High-Frequency Trading) için geliştirilmiştir. Piyasanın ani dalgalanmalarını yönetmek, kısa vadeli fiyat hareketlerini yüksek hız ve uyarlanabilirlikle tespit edip bunlara tepki vermek için tasarlanmıştır. Temel Özellikler: ️ M
Infinity Trader EA
Lachezar Krastev
5 (15)
Uzman Danışmanlar
CHRISTMAS SALE — LIMITED TIME! Get Infinity Trader EA with a huge –65% discount AND receive Trend Matrix EA as a FREE BONUS ! Special Christmas Price: $187 (Regular Price: $547 — You Save $360!) FREE BONUS: Trend Matrix EA A powerful multi-symbol strategy packed with advanced features, supporting 10 trading pairs — real value: $447! After completing your purchase, simply contact me and I will send you your BONUS EA immediately. Don’t miss this once-a-year opportunity! Infinity Trader EA Live
Javier Gold Scalper V2
Felipe Jose Costa Pereira
5 (2)
Uzman Danışmanlar
Javier Gold Scalper: Teknolojimiz Yanınızda! Kullanım Kılavuzu ve yapılandırma dosyaları: Kılavuz ve yapılandırma dosyalarını almak için satın aldıktan sonra benimle iletişime geçin. Fiyat: Fiyat, satılan lisans sayısına bağlı olarak artar. Mevcut kopyalar: 5 Finans piyasalarının en volatil varlıklarından biri olan altın üzerinde işlem yapmak yüksek hassasiyet, detaylı analiz ve çok etkili bir risk yönetimi gerektirir. Javier Gold Scalper , bu temel unsurları sağlam ve gelişmiş bir sistemde bir
Gold Zenith mt4
Marina Arkhipova
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Gold Zenith — altın (XAUUSD) için premium EA Gold Zenith — altın (XAUUSD) için premium EA Gold Zenith , XAUUSD (altın) için güçlü ve disiplinli bir algoritmadır. Riskli yöntemleri (grid, martingale vb.) kullanmaz ve her işlem zarar durdur (SL) ile korunur. Mantık: trend hareketini tespit eder ve geri çekilmelerde (pullback) işlem açar; sinyal başına yalnızca tek pozisyon açılır. Karmaşık kurulum yok — varsayılan ayarlar canlı kullanım için hazırdır: EA’yı grafiğe bırakın ve başlayın. Neden güven
Forex GOLD Investor
Lachezar Krastev
4.45 (47)
Uzman Danışmanlar
CHRISTMAS SALE — LIMITED TIME! Get Forex GOLD Investor with a huge –65% discount AND receive Trend Matrix EA as a FREE BONUS ! Special Christmas Price: $187 (Regular Price: $547 — You Save $360!) FREE BONUS: Trend Matrix EA A powerful multi-symbol strategy packed with advanced features, supporting 10 trading pairs — real value: $447! After completing your purchase, simply contact me and I will send you your BONUS EA immediately. Don’t miss this once-a-year opportunity! Forex GOLD Investor is
Opening Range Breakout Master
Thushara Dissanayake
Uzman Danışmanlar
The       Açılış Aralığı Breakout Master   , kurumsal ticaret kavramlarından yararlanmak için tasarlanmış profesyonel bir algoritmik ticaret sistemidir.       ICT (Inner Circle Trader), Akıllı Para Kavramları (SMC) ve likidite tabanlı stratejiler   . Bu uzman danışman, tespit ve yürütmeyi otomatikleştirir       açılış aralığı kırılmaları (ORB)       küresel Forex seanslarının önemlileri arasında       Londra, New York, Tokyo ve Gece Yarısı Öldürme Bölgeleri   , tüccarların uyum sağlamalarına ola
Diamond PRO
Fanur Galamov
4.79 (61)
Uzman Danışmanlar
2 copies left for $199 Next price   ---> $249    Diamond PRO is enhanced powerful version of Diamond for advanced traders. Pro version includes optimized cores, new impoved entry points filters, new multistage profit closure algorithm and сontains number of external control parameter that allows build and fine tune own tradind decisions and algorithms. The system provides more accurate market entries, analyzes and filters upcoming economic news, contains spread protection and an advanced positi
Yazarın diğer ürünleri
Golden Matrix
Yury Zaikouski
Uzman Danışmanlar
Golden Matrix ticaret danışmanı, finansal piyasalarda altın vadeli işlemlerinin (XAUUSD) otomatik ticareti için tasarlanmış yüksek teknolojili bir çözümdür. Bu danışmanın temel avantajı, değişen piyasa koşullarına uyum sağlamasına ve ticaret verimliliğini artırmasına olanak tanıyan yapay zeka ve makine öğreniminin kullanılmasıdır.  Özel teklif! Yeni ürünlerde sınırlı indirim!  İlk 20 kopya fiyatı 90$ Son fiyat 490$ Golden Matrix, altın fiyat hareketlerini tahmin edebilecek karmaşık ilişkileri v
EA Samurai
Yury Zaikouski
5 (1)
Uzman Danışmanlar
EA Samurai is a strategy that is perfect for any market. The EA is optimized. This is a counter-trend scalping strategy Rebound levels to get an entry point The EA opens the first order on the signal of the expected price reversal and fixes the profit at the specified level, but if the price does not reach the profit and rolls back, an additional order is automatically opened averaging the level of the total profit, making it closer to the entry point. A series of orders is always closed with a
EA Rocket Market
Yury Zaikouski
Uzman Danışmanlar
The EA Rocket Market trading advisor is designed for active trading on financial markets and is intended both for accelerating deposits and for use on large accounts. Its feature is a high frequency of transactions - more than 20 per day, which makes it suitable for traders seeking to quickly make a profit. Trader Write me a private message after purchase to get VIP customization of the Expert Advisor. Main features: Trading strategy: 1. EA Rocket Market uses a combination of classic methods
Filtrele:
Alex Grud
229
Alex Grud 2024.01.27 21:55 
 

The trading result is good. The advisor is very safe and, most importantly, not aggressive. Withstands large movements in the market. The author offers different settings, and I tested them all on demo accounts and switched to real trading. There is a good profit, a small drawdown. The gradual growth of the deposit is the dream of every trader.

İncelemeye yanıt