EA Goku

5
ユニークなトレンドアドバイザー。 アドバイザーはSTR取引モデルを使用します。 このモデルを使用すると、反発の動きなしに強い市場で取引することができます。
Advisor 融資口座のテストに合格するように適応されています。
注意 - 購入後、私にプライベート メッセージを書いてください (トレーダーのプライベート VIP チャットに参加し、アドバイザーの設定を取得するため)

Live signal https://www.mql5.com/ru/users/hsok1/seller

アドバイザは、更新された DD7 倍加システムを使用します。

DD7 - ダイナミック システム 強い動き（最初の注文を閉じる）中にマーチンゲール システムでロスストップの使用を許可します。 クローズすると、システムはポジションを反対方向にニス塗りし始め、これによりかなりのレベルのドローダウンが発生します。
このアドバイザーは過去 10 年間にわたって最適化およびテストされており、戦略を市場に適応させることができます。
テストアドバイザー。
「コントロールティック」および「99% の精度ですべてのティック」をテストする可能性 - これにより、実際の相場で最も正確な方法を使用して取引するアドバイザーをより適切に最適化できます。
EAには基本機能が組み込まれており、トレーダーの要件に合わせて取引EAを柔軟にカスタマイズできます。
アドバイザの主な機能:
取引ごとのリスクレベル。
アドバイザーの取引時間（開始と終了）
クリスマス期間
クリスマスポログ
フラット期間
フラットポログ
レビュー 1
Alex Grud
229
Alex Grud 2024.01.27 21:55 
 

The trading result is good. The advisor is very safe and, most importantly, not aggressive. Withstands large movements in the market. The author offers different settings, and I tested them all on demo accounts and switched to real trading. There is a good profit, a small drawdown. The gradual growth of the deposit is the dream of every trader.

