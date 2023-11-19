ユニークなトレンドアドバイザー。 アドバイザーはSTR取引モデルを使用します。 このモデルを使用すると、反発の動きなしに強い市場で取引することができます。

Advisor 融資口座のテストに合格するように適応されています。

アドバイザは、更新された DD7 倍加システムを使用します。

DD7 - ダイナミック システム 強い動き（最初の注文を閉じる）中にマーチンゲール システムでロスストップの使用を許可します。 クローズすると、システムはポジションを反対方向にニス塗りし始め、これによりかなりのレベルのドローダウンが発生します。

このアドバイザーは過去 10 年間にわたって最適化およびテストされており、戦略を市場に適応させることができます。

テストアドバイザー。

「コントロールティック」および「99% の精度ですべてのティック」をテストする可能性 - これにより、実際の相場で最も正確な方法を使用して取引するアドバイザーをより適切に最適化できます。

EAには基本機能が組み込まれており、トレーダーの要件に合わせて取引EAを柔軟にカスタマイズできます。

アドバイザの主な機能:

取引ごとのリスクレベル。

アドバイザーの取引時間（開始と終了）

クリスマス期間

クリスマスポログ

フラット期間

フラットポログ