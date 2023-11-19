EA Goku
ユニークなトレンドアドバイザー。 アドバイザーはSTR取引モデルを使用します。 このモデルを使用すると、反発の動きなしに強い市場で取引することができます。
Advisor 融資口座のテストに合格するように適応されています。
アドバイザは、更新された DD7 倍加システムを使用します。
DD7 - ダイナミック システム 強い動き（最初の注文を閉じる）中にマーチンゲール システムでロスストップの使用を許可します。 クローズすると、システムはポジションを反対方向にニス塗りし始め、これによりかなりのレベルのドローダウンが発生します。
このアドバイザーは過去 10 年間にわたって最適化およびテストされており、戦略を市場に適応させることができます。
テストアドバイザー。
「コントロールティック」および「99% の精度ですべてのティック」をテストする可能性 - これにより、実際の相場で最も正確な方法を使用して取引するアドバイザーをより適切に最適化できます。
EAには基本機能が組み込まれており、トレーダーの要件に合わせて取引EAを柔軟にカスタマイズできます。
アドバイザの主な機能:
取引ごとのリスクレベル。
アドバイザーの取引時間（開始と終了）
クリスマス期間
クリスマスポログ
フラット期間
フラットポログ
The trading result is good. The advisor is very safe and, most importantly, not aggressive. Withstands large movements in the market. The author offers different settings, and I tested them all on demo accounts and switched to real trading. There is a good profit, a small drawdown. The gradual growth of the deposit is the dream of every trader.