EA Goku

5
EA Goku - это советник, созданный для автоматизированной торговли на финансовых рынках, основанный на продвинутых алгоритмах и индикаторах, предназначенных для точного определения разворотов тренда. Развороты тренда - это ключевые моменты на рынке, и именно в эти моменты советник EA Goku проявляет свою максимальную эффективность.
Основные особенности:

Интеллектуальные Алгоритмы:
EA Goku оснащен интеллектуальными алгоритмами, которые анализируют данные рынка с учетом множества факторов. Это позволяет советнику выявлять не только явные сигналы разворота, но и те, которые могли бы быть упущены другими торговыми стратегиями.

Использование Индикаторов Разворота:
EA Goku использует различные индикаторы для выявления разворотов тренда. Среди них могут быть популярные инструменты, такие как индикаторы MACD, RSI, и скользящие средние. Комбинация этих индикаторов помогает создать более надежные сигналы для принятия торговых решений.

Стратегия Открытия и Закрытия Позиций:
Советник открывает позиции на основе сигналов разворота тренда, обеспечивая вход на рынок в оптимальные моменты. Кроме того, стратегия закрытия позиций разработана так, чтобы зафиксировать прибыль при достижении целевых уровней.
Управление Рисками:

EA Goku активно управляет рисками, устанавливая стоп-лосс и тейк-профит уровни. Это позволяет минимизировать потери и максимизировать прибыль, обеспечивая стабильность в торговле.

Автоматизированная Торговля:
Одним из ключевых преимуществ EA Goku является возможность автоматизированной торговли. Это освобождает трейдера от необходимости постоянного мониторинга рынка, позволяя сосредотачиваться на других аспектах трейдинга.

Преимущества:

Точность сигналов:
Благодаря комбинации интеллектуальных алгоритмов и использованию индикаторов разворота, EA Goku предоставляет точные сигналы важных моментов на рынке.

Эффективное управление рисками:
Стратегии управления рисками позволяют защитить капитал и обеспечивают баланс между потенциальной прибылью и риском.

Автоматизированная торговля:

Трейдеры могут наслаждаться автоматизированным процессом торговли, что освобождает время и снижает эмоциональное напряжение.
Trading instrument
XAUUSD. EURUSD. GBPUSD
Timeframe М5-м15-м30-Н1-Н4
Minimum deposit  5000 cents ($50)

EA Goku представляет собой мощный инструмент для трейдеров, стремящихся извлечь максимальную выгоду из разворотов тренда на рынке. Современные технологии и интеллектуальные алгоритмы делают его надежным союзником в достижении стабильной и прибыльной торговли.
Trading instrument

Alex Grud
229
Alex Grud 2024.01.27 21:55 
 

The trading result is good. The advisor is very safe and, most importantly, not aggressive. Withstands large movements in the market. The author offers different settings, and I tested them all on demo accounts and switched to real trading. There is a good profit, a small drawdown. The gradual growth of the deposit is the dream of every trader.

