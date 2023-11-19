EA Goku - это советник, созданный для автоматизированной торговли на финансовых рынках, основанный на продвинутых алгоритмах и индикаторах, предназначенных для точного определения разворотов тренда. Развороты тренда - это ключевые моменты на рынке, и именно в эти моменты советник EA Goku проявляет свою максимальную эффективность.
Внимание - после покупки напишите мне личное сообщение (чтобы попасть в закрытый VIP чат трейдеров и получить настройки советника)
Основные особенности:
Интеллектуальные Алгоритмы:
EA Goku оснащен интеллектуальными алгоритмами, которые анализируют данные рынка с учетом множества факторов. Это позволяет советнику выявлять не только явные сигналы разворота, но и те, которые могли бы быть упущены другими торговыми стратегиями.
Использование Индикаторов Разворота:
EA Goku использует различные индикаторы для выявления разворотов тренда. Среди них могут быть популярные инструменты, такие как индикаторы MACD, RSI, и скользящие средние. Комбинация этих индикаторов помогает создать более надежные сигналы для принятия торговых решений.
Стратегия Открытия и Закрытия Позиций:
Советник открывает позиции на основе сигналов разворота тренда, обеспечивая вход на рынок в оптимальные моменты. Кроме того, стратегия закрытия позиций разработана так, чтобы зафиксировать прибыль при достижении целевых уровней.
Управление Рисками:
EA Goku активно управляет рисками, устанавливая стоп-лосс и тейк-профит уровни. Это позволяет минимизировать потери и максимизировать прибыль, обеспечивая стабильность в торговле.
Автоматизированная Торговля:
Одним из ключевых преимуществ EA Goku является возможность автоматизированной торговли. Это освобождает трейдера от необходимости постоянного мониторинга рынка, позволяя сосредотачиваться на других аспектах трейдинга.
Преимущества:
Точность сигналов:
Благодаря комбинации интеллектуальных алгоритмов и использованию индикаторов разворота, EA Goku предоставляет точные сигналы важных моментов на рынке.
Эффективное управление рисками:
Стратегии управления рисками позволяют защитить капитал и обеспечивают баланс между потенциальной прибылью и риском.
Автоматизированная торговля:
Трейдеры могут наслаждаться автоматизированным процессом торговли, что освобождает время и снижает эмоциональное напряжение.
|
|
|Trading instrument
|XAUUSD. EURUSD. GBPUSD
|Timeframe
|М5-м15-м30-Н1-Н4
|Minimum deposit
|5000 cents ($50)
The trading result is good. The advisor is very safe and, most importantly, not aggressive. Withstands large movements in the market. The author offers different settings, and I tested them all on demo accounts and switched to real trading. There is a good profit, a small drawdown. The gradual growth of the deposit is the dream of every trader.