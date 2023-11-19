EA Goku
독특한 트렌드 어드바이저. 고문은 STR 거래 모델을 사용합니다. 이 모델을 사용하면 하락 움직임 없이 강력한 시장에서 거래할 수 있습니다.
조언자 재정 지원 계정에 대한 테스트를 통과하도록 조정되었습니다.
Advisor는 업데이트된 DD7 배가 시스템을 사용합니다.
DD7 - 동적 시스템 강한 움직임(초기 주문 마감) 동안 마틴게일 시스템에서 손실 중지 기능을 사용할 수 있습니다. 거래가 종료되면 시스템은 반대 방향으로 포지션을 바니시하기 시작하며, 이로 인해 상당한 수준의 하락폭이 발생합니다.
Advisor는 지난 10년 동안 최적화 및 테스트를 거쳐 시장에 맞게 전략을 조정할 수 있습니다.
테스트 고문.
"컨트롤 틱" 및 "99% 정확도의 모든 틱" 테스트 가능성 - 이를 통해 실제 호가에 대해 가장 정확한 방법을 사용하여 거래를 위한 어드바이저를 더 잘 최적화할 수 있습니다.
EA에는 거래자의 요구 사항에 맞게 거래 EA를 유연하게 사용자 정의할 수 있는 기본 기능이 내장되어 있습니다.
Advisor의 주요 기능:
거래당 위험 수준.
어드바이저 거래 시간(시작 및 종료)
xma기간
xmaPorog
균일기간
플랫포로그
The trading result is good. The advisor is very safe and, most importantly, not aggressive. Withstands large movements in the market. The author offers different settings, and I tested them all on demo accounts and switched to real trading. There is a good profit, a small drawdown. The gradual growth of the deposit is the dream of every trader.