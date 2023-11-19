Golden buddha 108 - robot scalper automatico per il trading su XAUUSD (GOLD). Questo robot utilizza 108 algoritmi di analisi di mercato per decidere quando aprire e chiudere gli ordini. Il drawdown medio è fino al 10%, il fattore di profitto medio è 4,8, il rapporto medio tra operazioni redditizie e operazioni non redditizie è compreso tra l'80% e il 20%. Per iniziare a fare trading, il robot ha bisogno di un deposito di almeno $ 150. Il robot fa trading su XAUUSD, il periodo consigliato è H1.