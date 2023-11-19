EA Goku

5
Un consulente di tendenza unico. Il consulente utilizza il modello di trading STR. Questo modello ti consente di fare trading su mercati forti senza movimenti di pullback.
Advisor Adattato per superare il test dei conti finanziati.
Attenzione: dopo l'acquisto, scrivimi un messaggio privato (per entrare nella chat VIP privata dei trader e ottenere le impostazioni per il consulente)

Live signal https://www.mql5.com/ru/users/hsok1/seller

L'advisor utilizza il sistema di raddoppio DD7 aggiornato.

DD7 - sistema dinamico Consente l'utilizzo di un arresto di perdita nel sistema martingala durante i movimenti forti (chiusura dell'ordine iniziale); alla chiusura, il sistema inizia a verniciare la posizione nella direzione opposta, il che porta ad un prelievo con un livello di prelievo significativo.
Il consulente è stato ottimizzato e testato negli ultimi 10 anni, consentendoti di adattare la strategia al mercato.
Consulente per le prove.
Possibilità di testare "Controlla i tick" e "Su tutti i tick con una precisione del 99%" - Ciò ti consente di ottimizzare meglio il consulente per il trading utilizzando il metodo più accurato su quotazioni reali.
L'EA dispone di funzioni di base integrate che ti consentono di personalizzare in modo flessibile l'EA di trading per soddisfare le esigenze del trader.
Principali funzioni dell'Advisor:
Livello di rischio per operazione.
Orario di negoziazione del consulente (inizio e fine)
xmaPeriodo
xmaPorog
Periodo piatto
AppartamentoPorog
Recensioni 1
Alex Grud
229
Alex Grud 2024.01.27 21:55 
 

The trading result is good. The advisor is very safe and, most importantly, not aggressive. Withstands large movements in the market. The author offers different settings, and I tested them all on demo accounts and switched to real trading. There is a good profit, a small drawdown. The gradual growth of the deposit is the dream of every trader.

Prodotti consigliati
EA Dynamic Pulsar MT4
Ruslan Pishun
Experts
Trading strategy: Scalping. Trading on impulses in automatic trading has been used for a long time and the scheme is not new to traders. It is difficult to catch such moments manually, but the adviser copes instantly. Automated trading uses 2 approaches to trade in such cases: look for pullbacks after impulses. trade in the direction of momentum. The search for entry points is done like this: the adviser measures the rate of price change for which this change should occur, if the conditions for
Super Hedge ladder
Hong Ling Mu
Experts
Hedging logic, or simply "hedging," refers to a strategy used in trading and investing to reduce or eliminate the risk of adverse price movements in an asset. This is typically done by taking an offsetting position in a related security or asset. The goal of hedging is to protect the portfolio from significant losses while still allowing for potential gains. Here are a few common hedging methods: 1. **Options**: Buying put options to hedge against potential declines in the value of an asset. 2
XStrain
Vitalii Zakharuk
Experts
The XStrain expert system works on all types of accounts. It works both in 4 and 5-digit quotes. Spread and requotes are not critical, any broker is suitable. To optimize the expert system, one year is recommended for the period H1 or H4. Optimization can be carried out at opening prices, the results differ little from testing on real ticks, since the bot works at opening prices. It is enough to optimize once a month! To get better results, it is recommended to work on several different pairs.
Ict Gold Scalper
Alex Amuyunzu Raymond
5 (1)
Experts
ICTVALID EA – Smart Money Concepts Automated Trading The ICTVALID EA is a professional trading system built on Smart Money Concepts (ICT methodology) . It automatically detects and trades institutional setups, allowing you to follow market structure with precision and consistency.  Key Features Dual Trading Modes – Choose between Scalping (short-term precision entries) or Swing Trading (longer-term trends). Smart Money Logic – Incorporates Change of Character (CHoCH), Break of Structure (BoS),
Stepping GBPUSD
Vitalii Zakharuk
Experts
Stepping-GBPUSD - works in fully automatic mode! No settings needed, you can use the default settings. The Expert Advisor works like a scalpel during sharp price movements. The bot was tested on real tick data with a real spread for a 19-year period from 2004 to 2023 (this is how much tick history is available on the servers of Swiss brokers). It also passed the Monte Carlo stability test using 5,000 cycles of simulation of random trade generation, as well as a simulated delay and slippage test
NeoFx MT4
Sergey Kruglov
Experts
NeoFx MT4 — Intelligent Grid Trading System NeoFx MT4 Expert Advisor is an advanced algorithmic system designed for efficient operation on highly liquid currency pairs. While originally optimized for GBP/USD specific dynamics, it demonstrates consistent performance on other major pairs including EUR/USD, USD/CHF and similar instruments. Key Features: Automatic Key Level Detection - Support/resistance and market extreme analysis Smart Averaging - Grid order system with sophisticated ris
Unicorn XU
Andrii Garkusha
Experts
Description of the strategy: A highly professionally developed strategy from a trader with 25 years of experience. The strategy is based on the breakdown of levels. It has been thoroughly tested over a 20-year history using the entire range of stress tests (spread widening, slippage, application in other markets, changes in parameters, etc.). Average annual return 362%. Maximum drawdown 41.3%. In portfolio mode, the average annual return is 225%, drawdown 15.2%. Work with a single entry with ta
Forex trading
Andrey Kozak
Experts
Il trading Forex è un robot scalper forex unico. Il robot sta scambiando GBPUSD M5. Il deposito minimo è di $ 300. Il drawdown massimo durante il test nel tester di strategia per 2 anni non è superiore al 15%. Il robot non utilizza Martingale, Grid o altre strategie di trading rischiose. Ogni operazione è accompagnata da TakeProfit e StopLoss. Il robot può fare trading contemporaneamente su più conti di trading. Con ogni transazione, il robot invia un messaggio informativo al trader al telefono
GM Grid MT4
Tran Duc Anh
Experts
GM Grid MT4 is a fully automated/semi-automatic trading robot based on Price Action. The EA's unique trading strategy has a high probability of winning. GM Grid is optimized for use with low spread currency pairs. GM MT5 :  https://www.mql5.com/en/market/product/77188 Signal ICmarkets :  https://www.mql5.com/en/signals/1605843 Info: Working symbol XAUUSD, EURUSD, GBPUSD, USDJPY,.... Working Timeframe: M1, .....(The larger the timeframe, the more stable the signal) Min deposit $125 with Stop
Ilan Spirit
Denis Kudryashov
Experts
Ilan Spirit Советник  Ilan Spirit -это аналог советника, с добавлением множества дополнительных логик и возможностей для торговли, с оставленными настройками советника . Советник торгует по системе Мартингейл с увеличением последующих лотов в серии ордеров, с целью их усреднения. Первый ордер робот выставляет по сигналам встроенного индикатора. Так же советник имеет возможность прекращать торговлю в зависимости от новостей от сигналов новостного индикатора. Ilan Spirit можно использовать либо на
RoyalFractals II EA
Irina Cherkashina
Experts
This universal Expert Advisor is based on its own Algorithm, which is an incredibly effective tool due to the simultaneous operation of a trading strategy based on our   RoyalFractals Indicator,  which you will find on the market for free download. The advisor's algorithm is based on a deep understanding of technical analysis and personal experience in exchange trading, has passed the test of time, therefore it guarantees accurate signals and well-thought-out decisions. Traders are also given th
Diamond Trend Trader
Segundo Calvo Munoz
Experts
Taking as baseline  Diamond Trend  Indicator, which has provided good results so far detecting Trends , here is coming up a new Expert Advisor taking advantage of its power to open positions following it.  It is     recommended  to use 1:500 or above to mitigate typical margin default risks. Works in any timeframe for FX, Cryptos, GOLD/AUXUSD, BRENT,... (not tested with Indexes) DTT EA instance tracks its own operations, if you want to use more than one DTT EA (and/or any of my other EAs) in the
Sonata MT4
Evgeniy Zhdan
Experts
The Expert Advisor's strategy is based on proactive forecasting of the most likely price movement. The method for determining this movement is the calculation and ratio of such factors as: short-term OHLC candlestick patterns, the direction of the microtrend, the rate of price change. Only 1 deal on one trading instrument can be opened at a time. Support:   https://www.mql5.com/en/channels/TrendHunter No hazardous trading methods are used. The Expert Advisor has minimal settings, which allow
Doctor
Andrey Kolmogorov
Experts
This is a universal adviser working in several directions. The first and main thing is assistance in various situations that arise during trading. The second is scalping or positional trading according to the trend, open orders, at the same time, insured with support orders using the model of a quantum set of algorithms. Main Advantages Work in several directions; Increase in account balance during drawdown; Maintenance of already open orders; Building a grid lock; Scalping and/or trend trading
Harmonica Japan
Alexander Chertnik
3 (1)
Experts
Expert Advisor trading Harmonic Patterns. All trades covered by fixed   Stop Loss &   Take Profit. Minimum trading deposit   150 $ . Expert designer to run on USDJPY 15m . chart. No Grid. No Martingale. Works with high spread This EA operates only once per bar opening.       EA uses several different strategies and enters sometimes both directions. part of the patterns the EA will ignore and not trade. 4 different ATR indicators used as filters. SL & TP calculated by the pattern size, the use
IQmovingZ
Alexander Kovalenko
Experts
This is an automatic 24-hour trading system based on the algorithm of collective behavior of adaptive automata (a kind of algorithms of self-learning of artificial intelligence) that does not require manual intervention and does not use any indicators or well-known trading methods. The principle of the EA is to remember and analyze each step. A step is a price movement for a certain number (BaseStep) of points up or down. The depth of memory (how many steps to remember and analyze) is determined
Golden buddha 108
Andrey Kozak
Experts
Golden buddha 108 - robot scalper automatico per il trading su XAUUSD (GOLD). Questo robot utilizza 108 algoritmi di analisi di mercato per decidere quando aprire e chiudere gli ordini. Il drawdown medio è fino al 10%, il fattore di profitto medio è 4,8, il rapporto medio tra operazioni redditizie e operazioni non redditizie è compreso tra l'80% e il 20%. Per iniziare a fare trading, il robot ha bisogno di un deposito di almeno $ 150. Il robot fa trading su XAUUSD, il periodo consigliato è H1.
Clever Nest
Carlos Forero
Experts
This EA trades with a breakout strategy, it try to detect the best levels to trade and its designed to trade the GBPUSD and EURUSD Signal EAs:   https://www.mql5.com/es/signals/1726841 Assets: GBPUSD, EURUSD TimeFrame: H1 Features: Automatic reinvestment of earned profits for further trading; The advisor increases the volume of transactions according to the size of the deposit, including taking into account the earned profit, which makes it possible to achieve compound interest; Fully automated;
PairsTrading
Evgenii Kuznetsov
3.67 (9)
Experts
The EA identifies divergences in two correlated currency pairs and trades in the direction where they converge back. Working timeframe: M30 Input parameters MagicNumber - identification number for the EA. OrdersComment - comment to order, automatic if an empty value is set. Lots - lot size. DepoPer001Lot - automatic lot calculation (specify the balance per 0.01 lot) (if 0, the value from 'Lots' parameter is used). TimeFrame - working timeframe. Symbol #2 - correlated currency. Symbol #2 reverse
BiBoosterix
Andrey Kozak
Experts
BiBoosterix è un potente robot di trading per MetaTrader 4 progettato per il trading automatico nei mercati finanziari. Combina un algoritmo adattivo di gestione del capitale con strategie avanzate di analisi di mercato, rendendolo uno strumento ideale sia per i principianti che per i trader professionisti. Vantaggi principali Algoritmo adattivo : Gestione automatica dei lotti in base al saldo del conto. Supporto multivaluta : Possibilità di operare contemporaneamente su più coppie di valute. Ge
Golden Wings
Thi Tra Mi Duong
Experts
EA Golden Wings is a fully automated EA designed to trade GOLD. It is based on machine learning cluster analysis and genetic algorithms. EA contains self-adaptive market algorithm, which uses price action patterns and standard trading indicators. Expert showed stable results on XAUUSD in 2015-2021 period. No dangerous methods of money management used, no martingale, no grid, scalp or hedge. Feature:  + Fully automated trading 24/5 with time filter.  + No need in a large initial deposit.  + Alway
Trend Magnete
Evgenii Kuznetsov
3.75 (4)
Experts
The Expert Advisor tries to enter the market at the beginning of a trend. If the price moves in the unfavorable direction, the EA hedges the deal by placing an opposite order with a larger volume. The EA will change direction in the course of the trend until it is captured. The minimum distance for changing direction is specified by the Min Turn Step parameter, the actual distance can be longer and depends on the current volatility, it is controlled by the Mult Factor Next Orders parameter. The
Pattern and level
Dmitrii Orlovskii
Experts
Signal -   https://www.mql5.com/en/signals/2286646?source=Site +Signals+My   trading since February.    The risk is 0.25% per transaction from the deposit( recommended) The Expert Advisor searches for 16 patterns of 4 bars at a strong support or resistance level. The   testing   was   conducted   over   the   period   of   15   years   2010-2024 ( 12 )   with   a   fixed   risk   of   $ 25   per   trade   ( test ) ,   which   is   the   equivalent   of   0.25 %   of   $ 10,000   dollars   ( or
ArazMomentum
Mahmoud Karkeh Abadi
Experts
The price will increase by $ 1 per day or reach a maximum of $ 300 This is not a marketing technique, it is just an incentive for you to value your time more There is an important but very simple rule To succeed in any market, this condition must be met            ️ Minimum Winrate = 1 / (1 + Reward:Risk) So how can we use this condition? The first step is to choose the ratio of profit to loss I like the value 1 How to determine the amount of stop loss and take profit? I will teach you a
Force Trade X
Yu Xin Pu
Experts
Force Trade X is an EA based on Force Index. Force Index parameters such as BuyPeriod, BuyShift, BuyValue, SellPeriod, SellShift, and SellValue can be adjusted. Force Trade X applies BTN TECHNOLOGY's state-of-the-art intelligent technology to help you create optimal results for your trades. May your dreams come true through Force Trade X. Good luck. === Inquiries === E-Mail:support@btntechfx.com
Grid EA with Smart mode
Dmitriy Tyunin
Experts
The Grid EA (with smart mode) is based on a strategy with a dynamic grid channel that can withstand long absence of rollback. The robot can be used for trading any instruments after a proper optimization. With default parameters, it is recommended for: EURUSD, EURJPY, CADJPY, GBPUSD NZDUSD. Monitoring of EA trading:  https://www.mql5.com/ru/signals/538873 Key Features Fully automated trading Customizable deposit protection Forced order closing and planned trade pauses Virtual Take profit and St
MMM Parabolic SAR
Andre Tavares
Experts
MMMStochastic EA strategy: The robot uses its built in Parabolic SAR indicator all the time and does a calculation to determine the prices trends. If it indicates the price will be bullish, it sends a buy order. If the indicator indicates the price will be bearish, it sends a sell order; It will not send an order unless the calculations determines a good trend of profit; Like all MMM products it is also programmed to minimize your losses and protect your money from the hostile market. We have pr
Metusha
Sergey Likho
5 (5)
Experts
Metusha is a grid trading system, that can trade on buy and sell. Profitable trades the advisor pyramids, to increase profits, unprofitable orders it averages and closes quickly in parts.   Main advantages: Automatic market analysis by author's indicators Non-linear algorithm of money management Averaging and pyramiding of deals Various algorithms for capital protection Application in combination with other Expert Advisors Multiple parameters allow to make flexible settings for any financial
NeoFx Start MT4
Sergey Kruglov
Experts
NeoFx MT4 – Intelligent Grid Trading System The   NeoFx MT4   Expert Advisor is an advanced algorithmic system designed for efficient trading on highly liquid currency pairs. Initially optimized for   GBP/USD , it also delivers stable results on other popular pairs such as   EUR/USD ,   USD/CHF , and similar. NeoFx Start   employs a unique strategy where each trade is automatically split into three smaller sub-trades. This means that whenever the EA opens a position, it immediately divides it in
FREE
SZ Scalper
Evgeniy Machok
4.27 (15)
Experts
For opening positions, the EA uses support and resistance levels, that are detected by advanced adaptive algorithm A. A.P.L. D. and a certain correlation of some standard indicators. The algorithm allows to detect dynamic levels of support and resistance, that gives the opportunity to respond quickly to changes of market conditions. The EA is equipped with Autorecovery function, that allows to recover drawdowns of trading account. Minimal recommended deposit: - $2000 for 0.01 lot for standard
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (16)
Experts
Vortex - il vostro investimento nel futuro L'expert advisor Vortex Gold EA è stato creato appositamente per il trading sull'oro (XAU/USD) sulla piattaforma Metatrader. Costruito utilizzando indicatori proprietari e algoritmi segreti dell'autore, questo EA impiega una strategia di trading completa progettata per catturare movimenti redditizi nel mercato dell'oro. I componenti chiave della sua strategia includono indicatori classici come il CCI e l'indicatore parabolico, che lavorano insieme per
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Experts
Presentazione       Quantum Emperor EA   , l'innovativo consulente esperto MQL5 che sta trasformando il modo in cui fai trading sulla prestigiosa coppia GBPUSD! Sviluppato da un team di trader esperti con esperienza di trading di oltre 13 anni. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Acquista Quantum Emperor EA e potresti ottenere Quantum StarMan     gratis!*** Chiedi in privato per maggiori dettagli Segn
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Experts
Aura Black Edition è un EA completamente automatizzato progettato per negoziare solo ORO. L'esperto ha mostrato risultati stabili su XAUUSD nel periodo 2011-2020. Non sono stati utilizzati metodi pericolosi di gestione del denaro, nessuna martingala, nessuna griglia o scalping. Adatto a qualsiasi condizione di brokeraggio. EA addestrato con un perceptron multistrato La rete neurale (MLP) è una classe di rete neurale artificiale (ANN) feedforward. Il termine MLP è usato in modo ambiguo, a volte l
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Experts
Aura Neuron è un Expert Advisor distintivo che continua la serie di sistemi di trading Aura. Sfruttando reti neurali avanzate e strategie di trading classiche all'avanguardia, Aura Neuron offre un approccio innovativo con eccellenti prestazioni potenziali. Completamente automatizzato, questo Expert Advisor è progettato per negoziare coppie di valute XAUUSD (GOLD). Ha dimostrato una stabilità costante su queste coppie dal 1999 al 2023. Il sistema evita pericolose tecniche di gestione del denaro,
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
Experts
Quantum King EA: potenza intelligente, raffinata per ogni trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Prezzo di lancio speciale Segnale in diretta:       CLICCA QUI Versione MT5:   CLICCA QUI Canale Quantum King:       Clicca qui ***Acquista Quantum King MT4 e potresti ottenere Quantum StarMan gratis!*** Chiedi in privato per maggiori dettagli! Regola       il tuo trading con precisione e discipli
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.73 (30)
Experts
Tecnologia basata sull'intelligenza artificiale con ChatGPT Turbo Infinity EA è un Expert Advisor di trading avanzato progettato per GBPUSD e XAUUSD. Si concentra su sicurezza, rendimenti costanti e redditività infinita. A differenza di molti altri EA, che si basano su strategie ad alto rischio come martingala o trading a griglia. Infinity EA impiega una strategia di scalping disciplinata e redditizia basata su reti neurali integrate su apprendimento automatico, tecnologia basata su intelligenz
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
Experts
AI   Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation   Artificial Intelligence   system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in   real time   and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by   artificial intel
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.29 (28)
Experts
Goldex AI: il successo di oggi sarà il frutto di domani SUPER SCONTO PER UN PERIODO LIMITATO! ULTIME 2 COPIE A 299 USD PRIMA CHE IL PREZZO AUMENTI. Segnale in tempo reale > IC Markets Real: Goldex AI Set ad alto rischio Manuale e file di configurazione: Contattatemi dopo l'acquisto per ricevere il manuale e i file di configurazione. Prezzo: Il prezzo di partenza è di $899 e aumenterà di $199 ogni dieci vendite. Copie disponibili: 2 Goldex AI - Robot di trading avanzato con reti neurali, trend
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Experts
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Golden Mirage mt4
Michela Russo
Experts
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
DS Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.1 (10)
Experts
Introducing the DS Gold Robot, your ultimate companion in navigating the intricate world of XAUUSD trading. Developed with precision and powered by cutting-edge algorithms, DS Gold is a forex robot meticulously crafted to optimize your trading performance with  XAUUSD pairs . With its advanced analytical capabilities,  DS Gold  Robot   constantly monitors the gold market, identifying key trends , patterns, and price movements with lightning speed. The DS Gold Robot opens positions every day from
CyNera MT4
Svetlana Pawlowna Grosshans
2.81 (16)
Experts
CyNera: Il Tuo Trading, La Nostra Tecnologia Manuale e file di configurazione: contattami dopo l'acquisto per ricevere il manuale e i file di configurazione Prezzo: Il prezzo aumenta in base al numero di licenze vendute Copie disponibili: 4 Il trading dell'oro, uno degli strumenti più volatili sul mercato, richiede precisione, analisi approfondita e una solida gestione del rischio. Il CyNera Expert Advisor integra perfettamente questi elementi in un sofisticato sistema progettato per il trading
Scalp Unscalp MT4
Connor Michael Woodson
3.5 (4)
Experts
Scalp Unscalp è un sistema di scalping bidirezionale a breve termine che cerca di ottenere rapidamente profitto da ingressi molto precisi. Segnale live di Scalp Unscalp in arrivo! Il prezzo attuale aumenterà. Prezzo limitato 99 USD Nessuna griglia, nessun martingala. Ogni operazione è indipendente Stop loss fisso disponibile, con sistema virtuale di trailing stop dinamico Pannello di trading interattivo e impostazioni precise della dimensione del lotto Consigliato Grafico: EURUSD, GBPUSD, USDCH
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Experts
PUNTELLO AZIENDA PRONTO!   (   scarica SETFILE   ) PROMOZIONE LANCIO: Sono rimaste solo poche copie al prezzo attuale! Prezzo finale: 990$ Ottieni 1 EA gratis (per 2 account commerciali) -> contattami dopo l'acquisto Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Benvenuti al Mietitore d'Oro! Basato sul Goldtrade Pro di grande successo, questo EA è stato progettato per funzionare su più intervalli di tempo contemporaneamente e ha la possibilità di impostare
SNeox AI
Anastasiya Morozova
Experts
SNeox AI   è un robot di trading multivaluta automatizzato per un trading stabile a lungo termine sul mercato Forex. Il consulente è sviluppato utilizzando algoritmi collaudati per l'analisi dei prezzi di mercato e della volatilità e si concentra su un trading attento con rischi controllati. ATTENZIONE!   Promozione di Capodanno: primi 15 acquisti - 99 $ Prossimi 15 - $ 159 Prezzo finale: $229 Affrettatevi ad approfittare di questa offerta! MT5 Version:  https://www.mql5.com/ru/market/product
Dark Algo
Marco Solito
4.66 (62)
Experts
Last copy at 399$ -> next price 499$ Dark Algo  is a fully automatic Expert Advisor for Scalping Trading on Eurusd and Gbpusd . This Expert Advisor is based on the latest generation of algorithm and is highly customizable to suit your trading needs.  If you   Buy this Expert   Advisor you can   write a feedback   at market and   get   a second EA for   Free , for More info contact me The basic strategy of this EA is built on a sophisticated algorithm  that allows it to identify and follow market
The Golden Way
Lin Lin Ma
Experts
The Golden Way è un software di trading automatico per la piattaforma MT4. Adotta una strategia ibrida completa, che opera attraverso la sinergia di più sottostrategie. Questo permette di catturare con precisione le opportunità di acquisto (long) e vendita (short) nel mercato dell’oro (XAUUSD), aiutandoti a sfruttare i momenti di trading in diverse situazioni di mercato. Basandosi su una logica di trading matura, ti consente di eseguire operazioni professionali ed efficienti nel mercato dell’or
Gold King AI MT4
Rodrigo Arana Garcia
5 (1)
Experts
Sono rimaste solo 1/5 copie a questo prezzo ---> Prezzo successivo 250$ // Versione MT5 Gold King AI è stato creato utilizzando TensorTrade, un framework Python open source progettato specificamente per costruire, addestrare, valutare e implementare algoritmi di trading robusti utilizzando l'apprendimento rinforzato. L'algoritmo opera durante la sessione di trading di New York. Dopo aver analizzato il mercato per un paio d'ore per identificare le aree di interesse, inserisce ordini in sospeso c
Fundamental Trader
Sara Sabaghi
4.82 (17)
Experts
Ziwox Fundamental Trader Ziwox Fundamental trader è un assistente commerciale che aiuta i trader dei mercati finanziari a prendere decisioni intelligenti informate dai dati informativi di EA. Questo EA utilizza fonti online per catturare tutte le informazioni necessarie come la distorsione fondamentale delle valute, il sentimento del rapporto dei trader al dettaglio in tempo reale su una coppia, le previsioni di banche e istituti, i dati del rapporto COT e altri dati in un pannello EA complesso
HFT Prop Firm EA
Dilwyn Tng
4.97 (632)
Experts
HFT Prop Firm EA, noto anche come Green Man per via del suo logo distintivo, è un Expert Advisor (EA) progettato specificamente per superare le sfide o le valutazioni delle società di trading proprietarie (prop firms) che consentono strategie di trading ad alta frequenza (HFT). Per un periodo limitato: utilità gratuite del valore di $198 quando acquisti HFT Prop Firm EA Versione MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/117386 Monitoraggio delle prestazioni della sfida HFT (a partire da $200):
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.35 (85)
Experts
L'Expert Advisor è un sistema pensato per recuperare posizioni non redditizie.   L'algoritmo dell'autore blocca una posizione perdente, la divide in molte parti separate e chiude ciascuna di esse separatamente. La facile configurazione, il lancio ritardato in caso di drawdown, il blocco, la disabilitazione di altri Expert Advisor, la media con il filtraggio delle tendenze e la chiusura parziale di una posizione in perdita sono integrati in un unico strumento. È l'uso della chiusura delle perdit
GoldMiner mt4 pro
Van Hoa Nguyen
Experts
GOLDMINER MT4 PRO is a Gold trading robot on the M15 or H1 timeframe, combining candlestick patterns, technical indicators and support and resistance breakouts. The robot uses a smart trend recognition strategy to keep the EA stable. Committed to accompanying you in new versions and being updated SETFILE closely following each market cycle helps the robot to be stable and suitable for the market slope at each time. GOLDMINER MT4 PRO is a safe strategy with manually entered pipstep coefficient d
Theranto v3
Hossein Davarynejad
Experts
//////  THEHRANTO V3  /////// ****  Important ****** This robot is equipped with a professional News Filter. During backtests, all important economic events are detected and trades are filtered before and after high-impact news. While backtests show reduced risk during news releases, the best way to verify real performance is through live signals       https://www.nxfx.ca/                                                                                                                         
ThraeX
Vasile Verdes
3.25 (4)
Experts
ThraeX – Scalping su M1   (DAX, XAU, etc) Ispirato alla disciplina e alla precisione dell’epoca romana, ThraeX è un Expert Advisor (EA) specializzato per MetaTrader 4 , progettato appositamente per il trading ad alta frequenza sul grafico a 1 minuto (M1) . È concepito per gestire le rapide fluttuazioni del mercato, mirando a individuare e reagire ai movimenti di prezzo a breve termine con grande velocità e adattabilità. Caratteristiche principali: ️ Logica di scalping per M1 – Progettato per p
Infinity Trader EA
Lachezar Krastev
5 (15)
Experts
CHRISTMAS SALE — LIMITED TIME! Get Infinity Trader EA with a huge –65% discount AND receive Trend Matrix EA as a FREE BONUS ! Special Christmas Price: $187 (Regular Price: $547 — You Save $360!) FREE BONUS: Trend Matrix EA A powerful multi-symbol strategy packed with advanced features, supporting 10 trading pairs — real value: $447! After completing your purchase, simply contact me and I will send you your BONUS EA immediately. Don’t miss this once-a-year opportunity! Infinity Trader EA Live
Javier Gold Scalper V2
Felipe Jose Costa Pereira
5 (2)
Experts
Javier Gold Scalper: La nostra tecnologia al tuo fianco! Manuale e file di configurazione: contattami dopo l'acquisto per ricevere il manuale e i file di configurazione. Prezzo: il prezzo aumenta in base al numero di licenze vendute. Copie disponibili: 5 Fare trading sull'oro, uno degli asset più volatili del mercato finanziario, richiede elevata precisione, un'analisi accurata e una gestione del rischio estremamente efficace. Il Javier Gold Scalper è stato sviluppato proprio per integrare ques
Gold Zenith mt4
Marina Arkhipova
5 (1)
Experts
Gold Zenith — EA premium per l’oro (XAUUSD) Gold Zenith — EA premium per l’oro (XAUUSD) Gold Zenith è un algoritmo potente e disciplinato per XAUUSD (oro). Non utilizza metodi rischiosi (grid, martingale, ecc.) e ogni operazione è protetta da stop loss . Logica: individua il movimento di tendenza e opera i pullback , aprendo solo una posizione per segnale. Nessuna configurazione complessa — i preset predefiniti sono pronti per l’uso reale: trascina l’EA sul grafico e inizia. Perché è affidabile
Forex GOLD Investor
Lachezar Krastev
4.45 (47)
Experts
CHRISTMAS SALE — LIMITED TIME! Get Forex GOLD Investor with a huge –65% discount AND receive Trend Matrix EA as a FREE BONUS ! Special Christmas Price: $187 (Regular Price: $547 — You Save $360!) FREE BONUS: Trend Matrix EA A powerful multi-symbol strategy packed with advanced features, supporting 10 trading pairs — real value: $447! After completing your purchase, simply contact me and I will send you your BONUS EA immediately. Don’t miss this once-a-year opportunity! Forex GOLD Investor is
Opening Range Breakout Master
Thushara Dissanayake
Experts
IL       Opening Range Breakout Master   è un sistema di trading algoritmico professionale progettato per capitalizzare sui concetti di trading istituzionale come       ICT (Inner Circle Trader), Smart Money Concepts (SMC) e strategie basate sulla liquidità   . Questo consulente esperto automatizza il rilevamento e l'esecuzione di       breakout di apertura dell'intervallo (ORB)       durante le principali sessioni globali del Forex, tra cui       Londra, New York, Tokyo e Midnight Killzones   ,
Diamond PRO
Fanur Galamov
4.79 (61)
Experts
2 copies left for $199 Next price   ---> $249    Diamond PRO is enhanced powerful version of Diamond for advanced traders. Pro version includes optimized cores, new impoved entry points filters, new multistage profit closure algorithm and сontains number of external control parameter that allows build and fine tune own tradind decisions and algorithms. The system provides more accurate market entries, analyzes and filters upcoming economic news, contains spread protection and an advanced positi
Altri dall’autore
Golden Matrix
Yury Zaikouski
Experts
Il consulente commerciale Golden Matrix è una soluzione high-tech progettata per il trading automatizzato di futures sull'oro (XAUUSD) nei mercati finanziari. Il vantaggio principale di questo consulente è l’uso dell’intelligenza artificiale e dell’apprendimento automatico, che gli consente di adattarsi alle mutevoli condizioni del mercato e migliorare l’efficienza del trading.  Offerta esclusiva! Sconto limitato sul nuovo prodotto!  Le prime 20 copie al prezzo di $ 90 Prezzo finale 490 $ Golde
EA Samurai
Yury Zaikouski
5 (1)
Experts
EA Samurai is a strategy that is perfect for any market. The EA is optimized. This is a counter-trend scalping strategy Rebound levels to get an entry point The EA opens the first order on the signal of the expected price reversal and fixes the profit at the specified level, but if the price does not reach the profit and rolls back, an additional order is automatically opened averaging the level of the total profit, making it closer to the entry point. A series of orders is always closed with a
EA Rocket Market
Yury Zaikouski
Experts
The EA Rocket Market trading advisor is designed for active trading on financial markets and is intended both for accelerating deposits and for use on large accounts. Its feature is a high frequency of transactions - more than 20 per day, which makes it suitable for traders seeking to quickly make a profit. Trader Write me a private message after purchase to get VIP customization of the Expert Advisor. Main features: Trading strategy: 1. EA Rocket Market uses a combination of classic methods
Filtro:
Alex Grud
229
Alex Grud 2024.01.27 21:55 
 

The trading result is good. The advisor is very safe and, most importantly, not aggressive. Withstands large movements in the market. The author offers different settings, and I tested them all on demo accounts and switched to real trading. There is a good profit, a small drawdown. The gradual growth of the deposit is the dream of every trader.

Rispondi alla recensione