EA Goku
- Experts
- Yury Zaikouski
- Versione: 1.2
- Aggiornato: 25 novembre 2023
- Attivazioni: 10
Un consulente di tendenza unico. Il consulente utilizza il modello di trading STR. Questo modello ti consente di fare trading su mercati forti senza movimenti di pullback.
Advisor Adattato per superare il test dei conti finanziati.
L'advisor utilizza il sistema di raddoppio DD7 aggiornato.
DD7 - sistema dinamico Consente l'utilizzo di un arresto di perdita nel sistema martingala durante i movimenti forti (chiusura dell'ordine iniziale); alla chiusura, il sistema inizia a verniciare la posizione nella direzione opposta, il che porta ad un prelievo con un livello di prelievo significativo.
Il consulente è stato ottimizzato e testato negli ultimi 10 anni, consentendoti di adattare la strategia al mercato.
Consulente per le prove.
Possibilità di testare "Controlla i tick" e "Su tutti i tick con una precisione del 99%" - Ciò ti consente di ottimizzare meglio il consulente per il trading utilizzando il metodo più accurato su quotazioni reali.
L'EA dispone di funzioni di base integrate che ti consentono di personalizzare in modo flessibile l'EA di trading per soddisfare le esigenze del trader.
Principali funzioni dell'Advisor:
Livello di rischio per operazione.
Orario di negoziazione del consulente (inizio e fine)
xmaPeriodo
xmaPorog
Periodo piatto
AppartamentoPorog
The trading result is good. The advisor is very safe and, most importantly, not aggressive. Withstands large movements in the market. The author offers different settings, and I tested them all on demo accounts and switched to real trading. There is a good profit, a small drawdown. The gradual growth of the deposit is the dream of every trader.