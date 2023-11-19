EA Goku
- Experts
- Yury Zaikouski
- Versão: 1.2
- Atualizado: 25 novembro 2023
- Ativações: 10
Um consultor de tendências exclusivo. O consultor usa o modelo de negociação STR. Este modelo permite negociar em mercados fortes sem movimentos de retrocesso.
Conselheiro Adaptado para passar no teste de contas financiadas.
O orientador usa o sistema de duplicação DD7 atualizado.
DD7 - sistema dinâmico Permite a utilização de loss stop no sistema martingale durante movimentos fortes (fechamento da ordem inicial); ao fechar, o sistema começa a envernizar a posição no sentido oposto, o que leva a um rebaixamento com nível de rebaixamento significativo.
O consultor foi otimizado e testado ao longo dos últimos 10 anos, permitindo adaptar a estratégia ao mercado.
Consultor de testes.
Possibilidade de testar "Control ticks" e "Em todos os ticks com 99% de precisão" - Isso permite otimizar melhor o consultor para negociação usando o método mais preciso em cotações reais.
O EA possui funções básicas integradas que permitem personalizar com flexibilidade o EA de negociação para atender aos requisitos do trader.
Principais funções do Assessor:
Nível de risco por negociação.
Horário de negociação do consultor (início e fim)
xmaPeríodo
xmaPorog
Período fixo
FlatPorog
The trading result is good. The advisor is very safe and, most importantly, not aggressive. Withstands large movements in the market. The author offers different settings, and I tested them all on demo accounts and switched to real trading. There is a good profit, a small drawdown. The gradual growth of the deposit is the dream of every trader.