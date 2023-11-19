Um consultor de tendências exclusivo. O consultor usa o modelo de negociação STR. Este modelo permite negociar em mercados fortes sem movimentos de retrocesso.

Conselheiro Adaptado para passar no teste de contas financiadas.

Atenção - após a compra, escreva-me uma mensagem privada (para entrar no chat VIP privado dos traders e obter configurações para o consultor)

Live signal - https://www.mql5.com/ru/users/hsok1/seller

O orientador usa o sistema de duplicação DD7 atualizado.

DD7 - sistema dinâmico Permite a utilização de loss stop no sistema martingale durante movimentos fortes (fechamento da ordem inicial); ao fechar, o sistema começa a envernizar a posição no sentido oposto, o que leva a um rebaixamento com nível de rebaixamento significativo.

O consultor foi otimizado e testado ao longo dos últimos 10 anos, permitindo adaptar a estratégia ao mercado.

Consultor de testes.

Possibilidade de testar "Control ticks" e "Em todos os ticks com 99% de precisão" - Isso permite otimizar melhor o consultor para negociação usando o método mais preciso em cotações reais.

O EA possui funções básicas integradas que permitem personalizar com flexibilidade o EA de negociação para atender aos requisitos do trader.

Principais funções do Assessor:

Nível de risco por negociação.

Horário de negociação do consultor (início e fim)

xmaPeríodo

xmaPorog

Período fixo

FlatPorog