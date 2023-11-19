EA Goku

Un asesor de tendencias único. El asesor utiliza el modelo comercial STR. Este modelo le permite operar en mercados fuertes sin movimientos de retroceso.
Asesor Adaptado para superar el test de cuentas financiadas.
El asesor utiliza el sistema de duplicación DD7 actualizado.

DD7 - sistema dinámico Permite el uso de un tope de pérdidas en el sistema martingala durante movimientos fuertes (cerrando la orden inicial); al cerrar, el sistema comienza a barnizar la posición en la dirección opuesta, lo que conduce a una reducción con un nivel de reducción significativo.
El asesor ha sido optimizado y probado durante los últimos 10 años, lo que le permite adaptar la estrategia al mercado.
Asesor de pruebas.
Posibilidad de probar "Control de ticks" y "En todos los ticks con una precisión del 99%": esto le permite optimizar mejor el asesor para operar utilizando el método más preciso en cotizaciones reales.
El EA tiene funciones básicas integradas que le permiten personalizar de manera flexible el EA comercial para satisfacer los requisitos del comerciante.
Funciones principales del Asesor:
Nivel de riesgo por operación.
Hora de negociación del asesor (inicio y finalización)
período xma
xmaPorog
Período plano
PisoPorog
Alex Grud
229
Alex Grud 2024.01.27 21:55 
 

The trading result is good. The advisor is very safe and, most importantly, not aggressive. Withstands large movements in the market. The author offers different settings, and I tested them all on demo accounts and switched to real trading. There is a good profit, a small drawdown. The gradual growth of the deposit is the dream of every trader.

