Un asesor de tendencias único. El asesor utiliza el modelo comercial STR. Este modelo le permite operar en mercados fuertes sin movimientos de retroceso.

Asesor Adaptado para superar el test de cuentas financiadas.

Atención: después de la compra, escríbame un mensaje privado (para acceder al chat VIP privado de los comerciantes y obtener la configuración del asesor)

Live signal - https://www.mql5.com/ru/users/hsok1/seller

El asesor utiliza el sistema de duplicación DD7 actualizado.

DD7 - sistema dinámico Permite el uso de un tope de pérdidas en el sistema martingala durante movimientos fuertes (cerrando la orden inicial); al cerrar, el sistema comienza a barnizar la posición en la dirección opuesta, lo que conduce a una reducción con un nivel de reducción significativo.

El asesor ha sido optimizado y probado durante los últimos 10 años, lo que le permite adaptar la estrategia al mercado.

Asesor de pruebas.

Posibilidad de probar "Control de ticks" y "En todos los ticks con una precisión del 99%": esto le permite optimizar mejor el asesor para operar utilizando el método más preciso en cotizaciones reales.

El EA tiene funciones básicas integradas que le permiten personalizar de manera flexible el EA comercial para satisfacer los requisitos del comerciante.

Funciones principales del Asesor:

Nivel de riesgo por operación.

Hora de negociación del asesor (inicio y finalización)

período xma

xmaPorog

Período plano

PisoPorog