Un conseiller en tendances unique. Le conseiller utilise le modèle de trading STR. Ce modèle vous permet de négocier sur des marchés forts sans mouvements de retrait.

Conseiller Adapté pour réussir le test des comptes financés.

Attention - après l'achat, écrivez-moi un message privé (pour accéder au chat VIP privé des traders et obtenir les paramètres du conseiller)

Live signal - https://www.mql5.com/ru/users/hsok1/seller

Le conseiller utilise le système de doublement DD7 mis à jour.

DD7 - système dynamique Permet l'utilisation d'un stop de perte dans le système martingale lors de mouvements forts (fermeture de l'ordre initial) ; à la fermeture, le système commence à vernir la position dans le sens inverse, ce qui entraîne un rabattement avec un niveau de rabattement important.

Le conseiller a été optimisé et testé au cours des 10 dernières années, vous permettant d'adapter la stratégie au marché.

Conseiller en tests.

Possibilité de tester « Contrôler les ticks » et « Sur tous les ticks avec une précision de 99 % » - Cela vous permet de mieux optimiser le conseiller pour le trading en utilisant la méthode la plus précise sur des cotations réelles.

L'EA dispose de fonctions de base intégrées qui vous permettent de personnaliser de manière flexible l'EA de trading pour répondre aux besoins du trader.

Principales fonctions du Conseiller :

Niveau de risque par transaction.

Heure de négociation du conseiller (début et fin)

NoëlPériode

xmaPorog

PériodePlat

PlatPorog