Bazı soruları anlamak istiyorum:

  1. Forex ile ilgili momentum nedir?
  2. Belirli bir zaman periyodu için momentumu hesaplamak ve aynı zamanda geçmiş zaman periyotlarına göre sonuçların ortalamasını almamak mümkün mü?
  3. Dürtü stratejisi.

Konuya olan ilgimden dolayı (mümkünse) aynı tasarım ve boyuttaki resimleri yayınlayacağım ve (planlarda) genel bir gösterge olacak. Bu yüzden 1. madde için önerileri bekliyorum.

Hız ve ivmenin boyutu:

 
Karputov Vladimir :

Fiyat değişikliği oranı - Forex ve borsa için - hacim ile çarpılan fiyat değişikliği oranı.
 

Yani Dürtü - zaman aralığı başına fiyat değişim oranı veya fiyatın birim zaman başına geçtiği puan sayısı. Şu anda kene geçmişi olmadığı için zaman dilimleri ile işlemeye devam ediyor. Şimdilik, momentumu şu şekilde düşünmeyi öneriyorum: 

Close[ 1 ]-Open[ 1 ]

ve yeni bir çubuğun ortaya çıkması sırasında hesaplamayı bir kez yapın.

Katma. Hızı sayabilirsiniz. Ancak hesaplanan hızın bir dürtü olup olmadığını anlamak için bu hesaplanan hızı bir şeyle karşılaştırmanız gerekir.

 
Nikolay Kositsin :
Fiyat değişikliği oranı - Forex ve borsa için - hacim ile çarpılan fiyat değişikliği oranı.
Hacimle çarparken hacimleri normalleştirmek gerekli midir?
 

Aslında fiyatın geçtiği mesafedeki değişimi ölçmek zor değil. Şimdiye kadar bu bir çizim, ancak gelecekte dürtü boyutunu bir histogram olarak göstermenin daha iyi olacağını düşünüyorum:

Dürtü anlık bir şeydir. Ve burada - mumun yüksekliği)) Sonraki ticareti hiçbir şekilde etkilemeyecektir.
 

Fiyat değişim oranına ihtiyacınız varsa, bu bir dürtü değil, hızlanmadır, yani oranın zamana göre ilk türevidir.

Mekanikten gelen klasik momentum, kütle ve hızın ürünüdür, ancak forex ile ilgili olarak kütle nedir?

Borsada kütle yerine hacimleri vidalayabilirsiniz. Ama forex bir şekilde aynı değil ...

 
Vitalie Postolache :

Fiyat değişim oranına ihtiyacınız varsa, bu bir dürtü değil, bir ivmedir, yani oranın zamana göre ilk türevidir.

Mekanikten gelen klasik momentum, kütle ve hızın ürünüdür, ancak forex ile ilgili olarak kütle nedir?

Fiyat hızı, fiyat hızıdır. İvme - hız değişim oranı - birinci türev.

Kütle - hacim - zaten yazılmış))
 
Daniil Stolnikov :
Fiyat hızı, fiyat hızıdır. İvme - hız değişim oranı - birinci türev.

Kütle - hacim - zaten yazılmış))
Bu borsa içindir Kütle yaklaşık olarak hacme eşittir ve forex hacimleri aynı değildir)))
 
Vitalie Postolache :
Bu borsa içindir Kütle yaklaşık olarak hacme eşittir ve forex hacimleri aynı değildir)))
evet. burada Yusuf'u yukarı çekmek gerekiyor - kendimiz yapamayız))
 
Vitalie Postolache :

Fiyat değişim oranına ihtiyacınız varsa, bu bir dürtü değil, bir ivmedir, yani oranın zamana göre ilk türevidir.

Mekanikten gelen klasik momentum, kütle ve hızın ürünüdür, ancak forex ile ilgili olarak kütle nedir?

İvme, birim zaman başına hızın değişim oranıdır:

Hızı (her mumun boyutunu) bilerek, her mum için ivmeyi hesaplayabilirsiniz. Hızın boyutu ( hız ). ivme ( hızlanma ). Momentum ivmenin türevidir. Öyle mi?

