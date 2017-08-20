Nabız - sayfa 39

Yeni yorum
 
Karputov Vladimir :

Belki de satın almak ve satmak için sözleşmelerin sayısına bakmanız gerekir. Karakter özellikleriyle çalışmayı deneyeceğim:

Sembol özellikleri

 

OturumFırsatları

Geçerli oturumdaki anlaşmaların sayısını alır

OturumSiparişleri

Şu anda toplam satın alma siparişi sayısını alır

OturumSatışSiparişleri

Şu anda toplam satış emri sayısını alır

Oturum Ciro

Geçerli oturumdaki toplam ciroyu alır

Oturum İlgisi

Açık pozisyonların toplam hacmini alır

OturumSatın AlmaSiparişleriHacim

Geçerli anda satın alma siparişlerinin toplam hacmini alır

OturumSatışSiparişleriHacim

Geçerli anda satış emirlerinin toplam hacmini alır

Oturum Açma

Mevcut oturumun açılış fiyatını alır

OturumKapat

Mevcut seansın kapanış fiyatını alır

OturumAW

Geçerli oturumun ağırlıklı ortalama fiyatını alır

OturumFiyatUzlaşma

Geçerli oturum için teslimat fiyatını alır

OturumFiyatLimitMin

Geçerli oturum için izin verilen minimum fiyat değerini alır

OturumFiyatLimitMaks

Geçerli oturum için izin verilen maksimum fiyat değerini alır

Genel olarak kontrol edildi. Bu özellikler forex sembollerinde çalışmaz (daha doğrusu sıfır döndürürler).
 
Karputov Vladimir :
Genel olarak kontrol edildi. Bu özellikler forex sembollerinde çalışmaz (daha doğrusu sıfır döndürürler).
Bir şey iade ederlerse çok şaşırırım!
 
forexman77 :
Donchian ile tiki'yi gevşetmeyi denedin mi?
Harekete geç. Bu ne?
 
new-rena :
Harekete geç. Bu ne?
Böyle bir kanal var. Neden sadece o ... Soru ...
 
Artyom Trishkin :

ahh, yani geçenlerde kendim de böyle bir şey yazdım. Tekerleği icat ettiğimi bilmiyordum...

sinyali gecikti, ondan hoşlandığımı incitmez.

 

Uzman Danışmana kenelerin gelişi artık grafikte gözlemlenebilir:

 //+------------------------------------------------------------------+
//|                                                    ShowTicks.mq5 |
//|                              Copyright © 2015, Vladimir Karputov |
//|                                           http://wmua.ru/slesar/ |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright © 2015, Vladimir Karputov"
#property link        "http://wmua.ru/slesar/"
#property version    "1.00"
#property description "Показ последних N тиков"
//--- input parameters
input int       ticks= 24 ;   // количество показываемых тиков
//--- массив для хранения тиков
MqlTick tick_array[];
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit ()
  {
//---
   Comment ( "" ); // очищаем график
   int resize= ArrayResize (tick_array,ticks- 1 );
   //--- инициализируем массив структур MqlTick
   for ( int n= 0 ;n<ticks- 1 ;n++)
     {
      tick_array[n].time= TimeCurrent ();
      tick_array[n].bid= 0.0 ;
      tick_array[n].ask= 0.0 ;
      tick_array[n].last= 0.0 ;
      tick_array[n].volume= 0 ;
     }
//---
   return ( INIT_SUCCEEDED );
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick ()
  {
//--- сдвинем массив
   MqlTick tick_array_temp[];
   ArrayCopy (tick_array_temp,tick_array, 1 , 0 , WHOLE_ARRAY );
   ArrayCopy (tick_array,tick_array_temp, 0 , 0 , WHOLE_ARRAY );
//--- получим последние цены
   SymbolInfoTick ( Symbol (),tick_array[ 0 ]);
//--- выведем на график значения Bid и Ask  
   string comment= "#  Time       Bid        Ask\r\n" ;
//--- сформируем содержимое комментария      
   for ( int i= 0 ;i<ticks- 1 ;i++)
     {
       MqlTick tick=tick_array[i];
       string tick_string= StringFormat ( "%d: %s  %G  %G" ,
                                      i,
                                       TimeToString (tick.time, TIME_MINUTES | TIME_SECONDS ),
                                      tick.bid,
                                      tick.ask);
      comment=comment+tick_string+ "\r\n" ;
     }
//--- выводим комментарий на график        
   Comment (comment);

  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert deinitialization function                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit ( const int reason)
  {
//--- очистим график
   Comment ( "" );
  }
//+------------------------------------------------------------------+

Ve işte grafikte nasıl göründüğü:

tikler

 
new-rena :
Harekete geç. Bu ne?
Çok basit. Kene grafiğine Donchian kanalını uygulayın. Bir dürtü hareketi varsa, onu algılamalıdır.
 
Artyom Trishkin :

Donchian kanalı , ekstremumu aştıktan sonra bir devamın olup olmadığını kontrol etmek için kullanılabilir. Donchian, dakika tablosundan başlayarak hemen hemen tüm para birimlerinde çalışmaz.

Para birimleri bir ivme aracı değildir. Ekstremum eşiği aşıldığında, kural olarak, hareket etmeyi bırakırlar veya aralığa girerler.

Trendi tırmanmaya devam ettikleri anlar vardır, ancak bu tür anları test ederken, çok az alırlar ve işlem kaybetme oranı kötüdür.

Ama ben tik çizelgesine bir şey diyemiyorum çünkü üzerinde kontrol etmedim, o yüzden kontrol etmeni önerdim, hele bu konu çok uzun olmadığı için kimin tik çizelgesinden kontrol etme imkanı var.

 
forexman77 :

Donchian kanalı, ekstremumu aştıktan sonra bir devamın olup olmadığını kontrol etmek için kullanılabilir. Donchian, dakika tablosundan başlayarak hemen hemen tüm para birimlerinde çalışmaz.

Para birimleri bir ivme aracı değildir. Ekstremum eşiği aşıldığında, kural olarak, hareket etmeyi bırakırlar veya aralığa girerler.

Trendi tırmanmaya devam ettikleri anlar vardır, ancak bu tür anları test ederken, çok az alırlar ve işlem kaybetme oranı kötüdür.

Ama ben tik çizelgesine bir şey diyemiyorum çünkü üzerinde kontrol etmedim, o yüzden kontrol etmeni önerdim, hele bu konu çok uzun olmadığı için kimin tik çizelgesinden kontrol etme imkanı var.

Anladım, teşekkürler. Kendim kullanmadım o yüzden sordum.
 
Artyom Trishkin :
Anladım, teşekkürler. Kendim kullanmadım o yüzden sordum.

Alırken aşırı alım olmaması ve tam tersi şort olmaması için bir çeşit osilatör kullanarak da filtreleme yapabilirsiniz.

Bir onay işaretinin bir çubuk gibi olması için keneler üzerinde nasıl test yapılacağını nerede görebilirim? Prensip olarak, tiki'yi Dukas'tan indirebilir ve kontrol edebilirsiniz.

1...323334353637383940414243444546...48
Yeni yorum