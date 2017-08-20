Nabız - sayfa 39
Belki de satın almak ve satmak için sözleşmelerin sayısına bakmanız gerekir. Karakter özellikleriyle çalışmayı deneyeceğim:
Sembol özellikleri
OturumFırsatları
Geçerli oturumdaki anlaşmaların sayısını alır
OturumSiparişleri
Şu anda toplam satın alma siparişi sayısını alır
OturumSatışSiparişleri
Şu anda toplam satış emri sayısını alır
Oturum Ciro
Geçerli oturumdaki toplam ciroyu alır
Oturum İlgisi
Açık pozisyonların toplam hacmini alır
OturumSatın AlmaSiparişleriHacim
Geçerli anda satın alma siparişlerinin toplam hacmini alır
OturumSatışSiparişleriHacim
Geçerli anda satış emirlerinin toplam hacmini alır
Oturum Açma
Mevcut oturumun açılış fiyatını alır
OturumKapat
Mevcut seansın kapanış fiyatını alır
OturumAW
Geçerli oturumun ağırlıklı ortalama fiyatını alır
OturumFiyatUzlaşma
Geçerli oturum için teslimat fiyatını alır
OturumFiyatLimitMin
Geçerli oturum için izin verilen minimum fiyat değerini alır
OturumFiyatLimitMaks
Geçerli oturum için izin verilen maksimum fiyat değerini alır
Genel olarak kontrol edildi. Bu özellikler forex sembollerinde çalışmaz (daha doğrusu sıfır döndürürler).
Donchian ile tiki'yi gevşetmeyi denedin mi?
Harekete geç. Bu ne?
ahh, yani geçenlerde kendim de böyle bir şey yazdım. Tekerleği icat ettiğimi bilmiyordum...
sinyali gecikti, ondan hoşlandığımı incitmez.
Uzman Danışmana kenelerin gelişi artık grafikte gözlemlenebilir:
Ve işte grafikte nasıl göründüğü:
Harekete geç. Bu ne?
Donchian kanalı , ekstremumu aştıktan sonra bir devamın olup olmadığını kontrol etmek için kullanılabilir. Donchian, dakika tablosundan başlayarak hemen hemen tüm para birimlerinde çalışmaz.
Para birimleri bir ivme aracı değildir. Ekstremum eşiği aşıldığında, kural olarak, hareket etmeyi bırakırlar veya aralığa girerler.
Trendi tırmanmaya devam ettikleri anlar vardır, ancak bu tür anları test ederken, çok az alırlar ve işlem kaybetme oranı kötüdür.
Ama ben tik çizelgesine bir şey diyemiyorum çünkü üzerinde kontrol etmedim, o yüzden kontrol etmeni önerdim, hele bu konu çok uzun olmadığı için kimin tik çizelgesinden kontrol etme imkanı var.
Anladım, teşekkürler. Kendim kullanmadım o yüzden sordum.
Alırken aşırı alım olmaması ve tam tersi şort olmaması için bir çeşit osilatör kullanarak da filtreleme yapabilirsiniz.
Bir onay işaretinin bir çubuk gibi olması için keneler üzerinde nasıl test yapılacağını nerede görebilirim? Prensip olarak, tiki'yi Dukas'tan indirebilir ve kontrol edebilirsiniz.