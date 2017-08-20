Nabız - sayfa 21

Karputov Vladimir :
  1. İyi. Kene varış zamanı artışlarla değil, MQL5 programının çalışmaya başladığı andan itibaren doğrudan mikrosaniye cinsinden kaydedilebilir. Kime gerekliyse, keneler arasındaki duraklamayı hesaplayacaktır.
  2. Ardından ikinci alan, yakın[] dizisinin fiyatı olacaktır - bu Tekliftir.
  3. Hakkında Şüphe sor. almaya değer mi? Gösterge spread[] dizisini alır - buraya yazılabilir. Kimin ihtiyacı var - Sor hesaplayacaktır.
  4. Bu formattaki dosya adı: Data_ticks_GBPUSD.f_2015.07.20 16_02_36.csv

Eklendi: Böyle bir tablo çıkıyor:

Terminal sürümleriyle geriye dönük uyumluluk hiç yoktur. MT4 için tamamen yeniden yapın. Sentetik bir zaman yerine tarih yazmayı engelleyen nedir? Tarih herhangi bir şeye bağlanabilir, hiçbir şeyle yeniden hesaplama yapmadan kullanın. Gelecekte neden kendimize hemoroidi bilinçli olarak düzenleyelim? Zamanla başka ne yapılması gerektiğini asla bilemezsiniz ... Ve sonra onu da yeniden hesaplamak / dönüştürmek zorunda kalacağımız ortaya çıkıyor ...

MT4'te işe yaramaz olan spread[] dizisinin değil, geçerli Ask'ın yazılmasını engelleyen nedir? Bacağınızı kasten boynuna kadar mı kesiyorsunuz? :)))

 

İyi. İşte dosya formatı: 

Roman Shiredchenko :

Konuya eklemek için bir şey ...

Burada videonun bağlantısı - gönderildi - silindi - bir reklam olarak kabul edildi.

Şu anda göstergelerini kendim yazdığım bir scalping stratejisini nasıl paylaşabilirim?

"Temmuz için ilginç video" başlığına YouTube'dan bir video göndermek ister misiniz?

Bağlantıyı göndermiyorum - Google'a gönderiyorum: " Forex Speedometer stratejisinin temel özellikleri, göstergelerin olmaması ve ticaret kolaylığıdır. Stratejinin türü ölçeklemedir. Strateji herhangi bir döviz çiftinde kullanılabilir, ancak yüksek volatiliteye sahip ve küçük bir yayılmaya sahip olanları seçmeniz tavsiye edilir."

Bu konu burada da işlendi. Dizideki her bir kenenin varış zamanı ne sayılacak ve hız nasıl hesaplanacak...

Açıkçası burada seçenekler var. Yakalanan her kenenin zamanının milisaniyeler içinde görüleceği aşikar... (Daha sonra nasıl kullanılır? belki...)

Artyom yaz, lütfen. yine yetenekliler için... :-)

Orada saniyede kene sayılması önerildi - burada da böyle bir seçenek sunuldu ...

İşte başka bir soru - nasıl test edilir? Aracımın NDD hesaplarında min. hiçbir demo yaymak. Demosunda ve gerçekliğinde, kene sayısını skorla kontrol ettim - cennet ve dünya ...

Onlar. Gerçek hesaplardan bir excel ve tiki csv dosyasında sanal ticaret hakkında toplanan verilerin programlı olarak nasıl işleneceğine dair bir soru olacak.

Gerçek hayatta denenmemiş bir deneyimle ticaret yapmak bir şekilde çalışmıyor... :-)

MT4 strateji test cihazının geçmişine csv dosyasında kaydedilen onay işaretleri nasıl eklenir?

Ben de yakın zamanda benzer bir şey yaptım (bu stratejiye göre değil ama kendiminkini icat ettim) ama bu işi bıraktım. Kene test cihazı yalnızca simülasyon yaptığı için böyle bir sistemi gerçek zamanlı olarak test etmek gerekir. Danışmanı iki saat izledim, sonra kodu 5 dakika boyunca aşıladım ve böyle devam etti, sonra tüm bunlardan bıktım. Ve sonuçlar, küçük bir kârla çok fazla işlem değildi, bazen tüm kârları tek bir zarar durdurdu. Durdurma kaybı olmayan bir seçenek olarak, ancak daha sonra özkaynakta bir kayıp biriktirmemek için bir martingale kullanmanız gerekir. Ve zaten onsuz bir Martin danışmanım var ve çok daha kolay uygulanıyor.
 

Keneleri kaydetmenin bir temeli vardır.

 //+------------------------------------------------------------------+
//|                                             IndTickCollector.mq5 |
//|                              Copyright © 2015, Vladimir Karputov |
//|                                           http://wmua.ru/slesar/ |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright © 2015, Vladimir Karputov"
#property link        "http://wmua.ru/slesar/"
#property version    "1.01"
#property indicator_chart_window
#property description "Индикатор хранит тики. Время тика, микросекунд, Время тика, секунд , Bid, Ask"
#property indicator_buffers 0
#property indicator_plots    0
//+------------------------------------------------------------------+
//| Индикатор расчитывает скорость прихода тиков.                    |
//+------------------------------------------------------------------+
//--- parameters
int file_handle; // хэндл файла
string FileName; // имя файла
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit ()
  {
//--- open file
//--- время начала сбора тиков - текущее
   datetime time_start= TimeCurrent ();
//--- откроем файл для записи значений индикатора (если его нет, то создастся автоматически)
   ResetLastError ();
   FileName= "Data_ticks_" + Symbol ()+ "_" + TimeToString (time_start, TIME_DATE | TIME_MINUTES | TIME_SECONDS )+ ".csv" ;
   StringReplace (FileName, ":" , "-" );
   file_handle= FileOpen (FileName, FILE_READ | FILE_WRITE | FILE_CSV );
   if (file_handle!= INVALID_HANDLE )
     {
       PrintFormat ( "Файл %s открыт для записи" ,FileName);
       PrintFormat ( "Путь к файлу: %s\\MQL5\\Files\\" , TerminalInfoString ( TERMINAL_DATA_PATH ));
       //--- запишем название колонок
       FileWrite (file_handle, "Время тика, микросекунд" , "Время тика, секунд" , "Bid" , "Ask" );
     }
   else
       PrintFormat ( "Не удалось открыть файл %s, Код ошибки = %d" ,FileName, GetLastError ());
//---
   return ( INIT_SUCCEEDED );
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate ( const int rates_total,       // размер массива price[]
                 const int prev_calculated,   // обработано баров на предыдущем вызове
                 const int begin,             // откуда начинаются значимые данные
                 const double & price[]       // массив для расчета
                 )
  {
   ulong microsecond_count=GetMicrosecondCount(); // зафиксировали вход в OnCalculate()
   int start= 0 ;
   if (prev_calculated!= 0 ) // работаем только на пришедших тиках, так как на истории нет времени тиков
     {
       MqlTick last_tick;
       //---
       if ( SymbolInfoTick ( Symbol (),last_tick))
        {
         FileWrite (file_handle,microsecond_count,last_tick.time,
                   DoubleToString (last_tick.bid, Digits ()), DoubleToString (last_tick.ask, Digits ()));
        }
       else Print ( "SymbolInfoTick() failed, error = " , GetLastError ());
     }
//--- return value of prev_calculated for next call
   return (rates_total);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit ( const int reason)
  {
//--- закрываем файл
   FileClose (file_handle);
   PrintFormat ( "Данные записаны, файл %s закрыт" ,FileName);
//--- очищаем комментарии
   Comment ( "" );
  }
//+------------------------------------------------------------------+


Dosya adı biçimi: 

Data_ticks_GBPUSD.f_2015. 07.21 12 - 06 - 14 .csv

Dosyanın dört sütunu vardır: 

Время тика, микросекунд Время тика, секунд      Bid             Ask
76718                    20.07 . 2015 18 : 09          1.55962          1.55981
76838                    20.07 . 2015 18 : 09          1.55962          1.55981
190796                    20.07 . 2015 18 : 09          1.55961          1.55980
533045                    20.07 . 2015 18 : 09          1.55960          1.55979
989364                    20.07 . 2015 18 : 09          1.55961          1.55980


Sorular kaldı - yeni dosyaların ne sıklıkla başlatılacağı. Her saat başı her dosyaya başlaman gerektiğini düşünüyorum. Bu, daha sonra analiz etmeyi kolaylaştıracaktır.

 
Karputov Vladimir :

Keneleri kaydetmenin bir temeli vardır.

Dosya adı biçimi:

Dosyanın dört sütunu vardır:

Sorular kaldı - yeni dosyaların ne sıklıkla başlatılacağı. Her saat başı her dosyayı başlatmanız gerektiğini düşünüyorum. Bu, daha sonra analiz etmeyi kolaylaştıracaktır.

Teknik olarak optimal olarak yapılmadı. İlk olarak, neden mikrosaniye yazalım? Daha iyi bir biçim: 

Время, DD.MM.YYY HH:mm:ss:sss     Bid    Ask
20.07 . 2015 18 : 09 : 323              1.55962    1.55981

CSV biçimini XML lehine tamamen terk etmek daha iyidir. Veri serileştirme görevi karşısında Object To Xml <--> XML To Object. Bu durumda, yeni parametrelerle desteklemek kolay olacaktır. Tabii ki günlük olarak saklayın. 1 dosya - 1 günlük kene geçmişi .

 
Fikrin kendisine gelince - elbette, tam bir saçmalık (tüm saygımla). Oynaklık ve momentum (yönlü hareket) arasında bir özdeşlik kuruyorsunuz. Bu temelde doğru olmasa da. Böyle bir bağımlılık pratikte yoktur, bu da seçilen yaklaşımın hiçbir yere götürmeyeceği anlamına gelir.
 
Vasiliy Sokolov :
Fikrin kendisine gelince - elbette, tam bir saçmalık (tüm saygımla). Oynaklık ve momentum (yönlü hareket) arasında bir özdeşlik kuruyorsunuz. Bu temelde doğru olmasa da. Böyle bir bağımlılık pratikte yoktur, bu da seçilen yaklaşımın hiçbir yere götürmeyeceği anlamına gelir.

Ana şey, keneler hakkında veri toplamaktır. Araştırmanın temeli gibi. Ve zaten bu temelde, farklı modelleri test edebilirsiniz.

Eklendi: Ve evet, momentumun hala net bir ifadesi yok.

Karputov Vladimir :

Ana şey, keneler hakkında veri toplamaktır. Araştırmanın temeli gibi. Ve zaten bu temelde, farklı modelleri test edebilirsiniz.

Eklendi: Ve evet, momentumun hala net bir ifadesi yok.

Açıklığa kavuşturacağım: burada gerekli net bir formülasyon yok ... ama bu temel, gerçekten gerekli temel ... böyle bir formülasyon olmadan her şey titrek olacak, yuvarlanmak ...

Örneğin, dürtü teknolojisinde çok net bir formülasyon var. Daha önce bir örnek verilmişti. Eh, elbette kendinizi tek bir fotoğrafla sınırlayamazsınız. Bu teori çok geniştir ve burada uygulanması için çok faydalı olacaktır.

Amacıma bir kez daha açıklık getirmeye çalışacağım...

çok kaba olmasına rağmen, fikir hala aşağıdaki resmi veriyor:



ve darbelerin parametreleri - değişken parametreler - anında belirlenmelidir.

 
Олег avtomat :

Amacıma bir kez daha açıklık getirmeye çalışacağım...

çok kaba olmasına rağmen, fikir hala aşağıdaki resmi veriyor:



ve darbelerin parametreleri - değişken parametreler - anında belirlenmelidir.

Oleg ve resimdeki momentum nerede? Bu yüzden onu tik-zaman bileşenlerine ayırın ve günlük bir program sunmayın.
