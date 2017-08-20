Nabız - sayfa 21
Eklendi: Böyle bir tablo çıkıyor:
Terminal sürümleriyle geriye dönük uyumluluk hiç yoktur. MT4 için tamamen yeniden yapın. Sentetik bir zaman yerine tarih yazmayı engelleyen nedir? Tarih herhangi bir şeye bağlanabilir, hiçbir şeyle yeniden hesaplama yapmadan kullanın. Gelecekte neden kendimize hemoroidi bilinçli olarak düzenleyelim? Zamanla başka ne yapılması gerektiğini asla bilemezsiniz ... Ve sonra onu da yeniden hesaplamak / dönüştürmek zorunda kalacağımız ortaya çıkıyor ...
MT4'te işe yaramaz olan spread[] dizisinin değil, geçerli Ask'ın yazılmasını engelleyen nedir? Bacağınızı kasten boynuna kadar mı kesiyorsunuz? :)))
İyi. İşte dosya formatı:Tamam mı?
Konuya eklemek için bir şey ...
Burada videonun bağlantısı - gönderildi - silindi - bir reklam olarak kabul edildi.
Şu anda göstergelerini kendim yazdığım bir scalping stratejisini nasıl paylaşabilirim?
"Temmuz için ilginç video" başlığına YouTube'dan bir video göndermek ister misiniz?
Bağlantıyı göndermiyorum - Google'a gönderiyorum: " Forex Speedometer stratejisinin temel özellikleri, göstergelerin olmaması ve ticaret kolaylığıdır. Stratejinin türü ölçeklemedir. Strateji herhangi bir döviz çiftinde kullanılabilir, ancak yüksek volatiliteye sahip ve küçük bir yayılmaya sahip olanları seçmeniz tavsiye edilir."
-------------------------------------------------- -------------------------------------------
Bu konu burada da işlendi. Dizideki her bir kenenin varış zamanı ne sayılacak ve hız nasıl hesaplanacak...
Açıkçası burada seçenekler var. Yakalanan her kenenin zamanının milisaniyeler içinde görüleceği aşikar... (Daha sonra nasıl kullanılır? belki...)
Artyom yaz, lütfen. yine yetenekliler için... :-)
Orada saniyede kene sayılması önerildi - burada da böyle bir seçenek sunuldu ...
İşte başka bir soru - nasıl test edilir? Aracımın NDD hesaplarında min. hiçbir demo yaymak. Demosunda ve gerçekliğinde, kene sayısını skorla kontrol ettim - cennet ve dünya ...
Onlar. Gerçek hesaplardan bir excel ve tiki csv dosyasında sanal ticaret hakkında toplanan verilerin programlı olarak nasıl işleneceğine dair bir soru olacak.
Gerçek hayatta denenmemiş bir deneyimle ticaret yapmak bir şekilde çalışmıyor... :-)
MT4 strateji test cihazının geçmişine csv dosyasında kaydedilen onay işaretleri nasıl eklenir?
Keneleri kaydetmenin bir temeli vardır.
Dosya adı biçimi:
Dosyanın dört sütunu vardır:
Sorular kaldı - yeni dosyaların ne sıklıkla başlatılacağı. Her saat başı her dosyaya başlaman gerektiğini düşünüyorum. Bu, daha sonra analiz etmeyi kolaylaştıracaktır.
Teknik olarak optimal olarak yapılmadı. İlk olarak, neden mikrosaniye yazalım? Daha iyi bir biçim:
CSV biçimini XML lehine tamamen terk etmek daha iyidir. Veri serileştirme görevi karşısında Object To Xml <--> XML To Object. Bu durumda, yeni parametrelerle desteklemek kolay olacaktır. Tabii ki günlük olarak saklayın. 1 dosya - 1 günlük kene geçmişi .
Fikrin kendisine gelince - elbette, tam bir saçmalık (tüm saygımla). Oynaklık ve momentum (yönlü hareket) arasında bir özdeşlik kuruyorsunuz. Bu temelde doğru olmasa da. Böyle bir bağımlılık pratikte yoktur, bu da seçilen yaklaşımın hiçbir yere götürmeyeceği anlamına gelir.
Ana şey, keneler hakkında veri toplamaktır. Araştırmanın temeli gibi. Ve zaten bu temelde, farklı modelleri test edebilirsiniz.
Eklendi: Ve evet, momentumun hala net bir ifadesi yok.
Açıklığa kavuşturacağım: burada gerekli net bir formülasyon yok ... ama bu temel, gerçekten gerekli temel ... böyle bir formülasyon olmadan her şey titrek olacak, yuvarlanmak ...
Örneğin, dürtü teknolojisinde çok net bir formülasyon var. Daha önce bir örnek verilmişti. Eh, elbette kendinizi tek bir fotoğrafla sınırlayamazsınız. Bu teori çok geniştir ve burada uygulanması için çok faydalı olacaktır.
Amacıma bir kez daha açıklık getirmeye çalışacağım...
çok kaba olmasına rağmen, fikir hala aşağıdaki resmi veriyor:
ve darbelerin parametreleri - değişken parametreler - anında belirlenmelidir.
