Artem, her şey daha kolay.
İnanıyorum, belki, ama nasıl daha kolay yapılacağını tahmin edemedim;)
not. Zorich nereye gitti? Göremiyorsun, duyamıyorsun... Al Zhenya adayı satın aldı ama henüz oraya bağlanmadı mı?
İlginç cevap, bilgilendirici :)))))))))))))
Bu benim kahkaham.
"Homurdandı" konusuna gelince, hemen arkadaşımın bir arkadaşının hayatından komik bir hikaye hatırladım:
Uzun zaman önceydi, enstitüde okudular. İki akrobat kardeş. Akşam, üçüncü sınıftan iki öğrenciyi alıp yürüyüşe çıkardılar. Büyük olan hemen küçüğüne kendi evini getireceğini söylemiş ve siz, diyor, ondan çay isteyin... İşte bu kadar. Akıntı sorun: genç olan bütün akşam şişmişti.
Eh, kendileri için yürüyorlar, yürüyorlar, bir pripret gibi, diyor - burada bekliyorsunuz ve ben dondurma almak için koşuyorum, yana koşuyorum, havaya uçuruyorum, dondurma alıyorum ve geri dönüyorum. Başka bir zaman, maden suyu ( ) getirecek...
Neyse, bütün akşam böyle devam etti. Ve sonra gitmek için "çay" zamanı. Ona gidiyorlar ve o kadar şişti ki gözleri dışarı çıktı ... Ona diyor - sen odaya git ve ben çayı açacağım. Şey, odaya uçar, pencereyi açar, kıçı oradadır ve silahların tüm gücüyle nasıl üfler... Memnundur... ama sonra bir koku gelir, odaya fırlar. .. Ne yapalım? Gömleğini çıkarır ve etrafta dolaşan her şeyi pencereden dışarı fırlatmasına izin verir ...
Sonra hanımı çayla odaya gelir. Ne, diyor, burada el sallıyor musun? Şey, o - evet, sıcak, çok düz bir şey ... İşte ikinci soru: neden ışığı açmadın? Peki, ışığı açar ... Ve sonra bir resim görür: annesi ve babası kanepede oturuyorlar ... Baykuşlarınki gibi gözler ...
Acilen bir şeyi "hatırladı" ve işaretle...
... ... ...
Altı ay tam olarak geçer. İlkbahardı ve zaten sonbaharın ilk günleriydi. Ve böylece tesadüfen sokakta buluşurlar (tabii birbirlerini görmediler, tabii ki toplantılardan kaçındılar). O sevindi. Merhaba diyor. Neredeydin, ne yaptın, nasılsın, peki, asıl soru, derler: neden o zaman bu kadar acilen ortadan kayboldun, kötü çocuk?
Şey, homurdandı ... Sümük burnundan uçuyor ve ceketinin hemen üzerinde ...
Çığlık atıyor - seninle sadece problemler var, hayatından sonsuza dek kayboluyor ...
Bir dürtü, tamamlanma anında ilginçtir. tabii ki imhenko.
Bitirdikten sonra ona nasıl baktı - kayda değer bir şey fark etmedi: şimdiden 50/50
50/50'den uzaklaşın. Ve genel olarak istatistiklerden.
Yani ben, sadece mesele bu, istatistiklere bakmam. Her zaman "şimdi" ne olduğuna bakarım ve varsayımın doğruluğuna 60 - 70'ten daha yüksek bir güven yüzdesi varsa tepki vermeye çalışırım.
Kendime olan güvenimin yüzdesini nasıl belirlediğimi sormayın ;))))))))) Neyi neden yaptığıma bağlı olarak farklı şekillerde
Neyse güldü...