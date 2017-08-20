Nabız - sayfa 26

Karputov Vladimir :
Vay, hızlı yaz :). Buraya bir rakam daha ekledim - ortalama hız 10 tik üzerinde. Ve bu çok kaba bir hesaplama olduğu için bir saniyede saymanın bir anlamı yok. Saniyede 5-15 kene gelebilir.
TAMAM. Bu sadece bir saniyede çok sayıda tik geldiğinde (peki, 5 veya daha fazla olmasına izin verin, onu seçmeniz gerekir) (yukarıda bir haber olduğunda ne olacağı hakkında doğru bir şekilde yazılmıştır), bu girmek için bir sinyal görevi görebilir. Market. Aynı sayıda tik bir hesaplama dönemi değildir. Hesaplama periyodu hala aynı zaman aralığıdır. Ayrıca hiçbir şeyin ortalamasını almanıza gerek yok.
 
Doğru değil. Bu oldukça yaygın. Burada Avrupa açılacak ve tikler saniyede birkaç parça yürüyüşe çıkacak - ve haberlerin bununla hiçbir ilgisi yok. Ve aynı zaman periyodu olmayacak - fiyat değişim oranı zaten hem zamanı hem de fiyat artışını hesaba kattığından.
 
Peki herneyse. Zaman yargılayacak.
 
Yoldaşlar arasında anlaşma olmadığında işleri iyi gitmeyecek...

Bir gün Chebu... Oh Barabashkin ve Rena bu dürtüyü yakalamaya karar verdiler.
 
Yoldaşlar arasında bir anlaşma olmadığında, işleri iyi gitmeyecek ...

Bir hindiden resim attım oraya ama genelde Ohm kanununa göre yapılıyor. Orada akım ve voltajı hatırladım ve radyo mühendisliği yasalarına göre darbeler yapıldı. Yine de sonuç incitmiyor, nasıl değerlendirilebileceğinden çok farklı (özü daha yüksek yazdım)
 
Saymak, formül yazmak için evet, burada her şeyi çok görüyorum!!! Ama kimse Kase'ye sahip değil ...

Yeni bir bakış lazım... Bir fizik dersinin basit formülleri yok, burada düşünmek, analiz etmek, karşılaştırmak, sonunda yeni bir şey bulmak gerekiyor... Yukarıda da söylediğim gibi, birçok "zihin" tarif etmeye çalıştı. Forex, ancak birinin başarılı olması pek olası değil... Uzun süre ganimeti kesmeyi başaran))
 
Saymak, formül yazmak için evet, burada her şeyi çok görüyorum!!! Ama kimse Kase'ye sahip değil...

Fikir ne olursa olsun, sonuç yine aynı olacak, çünkü soru yıllardır aynı, tekrar ediyorum - "Teklif geçmişi yok - fiyat nereye gidecek?"
 
Hemen bir elektrik ampulü de bulmadılar)) Ve türevi ve difüzörleri hemen anlamaya başlamadılar ... Belki, elbette, bunun için alnında yedi açıklık olmanız gerekir))
İşte - klasik dürtü:


Böyle bir hareket delta fonksiyonunun türevine benzer (matematikte, fizikte, teknolojide).

 
Олег avtomat :

İşte - klasik dürtü:


STE salyangozlar içindir, değil mi? akrobasi!!! Hangi birimlerde ölçüyoruz? Bir saat gözetleme? 4 saat?
