Vay, hızlı yaz :). Buraya bir rakam daha ekledim - ortalama hız 10 tik üzerinde. Ve bu çok kaba bir hesaplama olduğu için bir saniyede saymanın bir anlamı yok. Saniyede 5-15 kene gelebilir.
TAMAM. Bu, bir saniyede çok sayıda kene geldiğinde (yukarıda bir haber olduğunda ne olduğu hakkında doğru bir şekilde yazılmıştır), bu piyasaya girmek için bir sinyal olarak hizmet edebilir. Aynı sayıda tik bir hesaplama dönemi değildir. Hesaplama periyodu hala aynı zaman aralığıdır.
Doğru değil. Bu oldukça yaygın. Burada Avrupa açılacak ve tikler saniyede birkaç parça yürüyüşe çıkacak - ve haberlerin bununla hiçbir ilgisi yok. Ve aynı zaman periyodu olmayacak - fiyat değişim oranı zaten hem zamanı hem de fiyat artışını hesaba kattığından.
Bir gün Chebu... Oh Barabashkin ve Rena bu dürtüyü yakalamaya karar verdiler.
Yoldaşlar arasında bir anlaşma olmadığında, işleri iyi gitmeyecek ...
Bir hindiden resim attım oraya ama genelde Ohm kanununa göre yapılıyor. Orada akımı ve voltajı hatırladım. Zaten zararı da yok, düşünüldüğünden çok farklı (özü daha yüksek yazdım)
Yeni bir bakış lazım... Bir fizik dersinin basit formülleri yok, burada düşünmek, analiz etmek, karşılaştırmak, sonunda yeni bir şey bulmak gerekiyor... Yukarıda da söylediğim gibi, birçok "zihin" tarif etmeye çalıştı. Forex, ancak birinin başarılı olması pek olası değil... Uzun süre ganimeti kesmeyi başaran))
Saymak, formül yazmak için evet, burada her şeyi çok görüyorum!!! Ama kimse Kase'ye sahip değil...
Fikir ne olursa olsun, sonuç yine aynı olacak, çünkü soru yıllardır aynı, tekrar ediyorum - "Teklif geçmişi yok - fiyat nereye gidecek?"
İşte - klasik dürtü:
Böyle bir hareket delta fonksiyonunun türevine benzer (matematikte, fizikte, teknolojide).
