Nabız - sayfa 28
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Oleg, tarihsel verilerin akademik resimlerini yayınladığını anlıyor musun? Artık kedim için ilginç bile değiller - hareket etmiyorlar ...
Şimdi Oleg, üçüncü veya dördüncü dereceden Mashek için formüllerini verecek, tozlu kitaplardan formüllerin "yarım defterini" yazmak ve sağlıklı olmak önemlidir ...
Oleg, tarihsel verilerin akademik resimlerini yayınladığını anlıyor musun? Kedim bile artık onlarla ilgilenmiyor - hareket etmiyorlar ...
Artyom, burada neyi "dürtü" olarak değerlendireceklerine çoktan karar verdiler mi? NUMARA. Bu nedenle, herhangi bir "dürtü" tanımını kabul etmek için tarihsel resimlere bakmalıyız - yani, dürtü hakkındaki konuşma anlamlı olacaktır. Ancak bundan sonra "karıştırmaya" başlayabilirsiniz.
Oleg, o zaman, dikkatlice okuyun - klasik olarak TA'ya göre değil, gerçek zamanlı arıyoruz
Demek mesele bu: tam olarak ne arıyorsunuz? ne arayacağınıza karar verdiniz mi? ya da çeşitli seçenekleri değerlendirme aşamasındayken?
İşte bahsettiğim şey...
not
ama artık tozlu formülleri indirmeyeceğim ve gerçek zamanlı aramaya müdahale etmeyeceğim.
Demek mesele bu: tam olarak ne arıyorsunuz? ne arayacağınıza karar verdiniz mi? ya da çeşitli seçenekleri değerlendirme aşamasındayken?
İşte bahsettiğim şey...
not
ama artık tozlu formülleri indirmeyeceğim ve gerçek zamanlı aramaya müdahale etmeyeceğim.
Ana şey sallamak değil, müdahale etmektir! bana bir fikir verebilir misin
Demek mesele bu: tam olarak ne arıyorsunuz? ne arayacağınıza karar verdiniz mi? ya da çeşitli seçenekleri değerlendirme aşamasındayken?
İşte bahsettiğim şey...
not
ama artık tozlu formülleri indirmeyeceğim ve gerçek zamanlı aramaya müdahale etmeyeceğim.
Oleg, alegorik olarak deneyeceğim: güçlü bir arabanın keskin bir başlangıcı. Ve sonra - bira kızlarına kadar tüm seçenekleri değerlendireceğiz :)
Oleg, alegorik olarak deneyeceğim: güçlü bir arabanın keskin bir başlangıcı. Ve sonra - bira kızlarına kadar tüm seçenekleri değerlendireceğiz :)
Gerçekten GÜÇLÜ bir arabanın başlangıcını, hafife alınmış bir öncekinin başlangıcından nasıl ayırt edebilirim?