Nabız - sayfa 28

Yeni yorum
 
Artyom Trishkin :
Oleg, tarihsel verilerin akademik resimlerini yayınladığını anlıyor musun? Artık kedim için ilginç bile değiller - hareket etmiyorlar ...
oh çok doğru!!! ))

Artyom Trishkin :
Şimdi Oleg, üçüncü veya dördüncü dereceden Mashek için formüllerini verecek, tozlu kitaplardan formüllerin "yarım defterini" yazmak ve sağlıklı olmak önemlidir ...
muhtemelen sadece vuracaktır. ve sağlıklı ol))
[Silindi]  
Artyom Trishkin :
Oleg, tarihsel verilerin akademik resimlerini yayınladığını anlıyor musun? Kedim bile artık onlarla ilgilenmiyor - hareket etmiyorlar ...
Artyom, burada neyi "dürtü" olarak değerlendireceklerine çoktan karar verdiler mi? NUMARA. Bu nedenle, herhangi bir "dürtü" tanımını kabul etmek için tarihsel resimlere bakmalıyız - yani, dürtü hakkındaki konuşma anlamlı olacaktır. Ancak bundan sonra "karıştırmaya" başlayabilirsiniz.
 
Олег avtomat :
Artyom, burada neyi "dürtü" olarak değerlendireceklerine çoktan karar verdiler mi? NUMARA. Bu nedenle, herhangi bir "dürtü" tanımını kabul etmek için tarihsel resimlere bakmalıyız - yani, dürtü hakkındaki konuşma anlamlı olacaktır. Ancak bundan sonra "karıştırmaya" başlayabilirsiniz.
Oleg, o zaman dikkatlice oku - gerçek zamanlı arıyoruz ve klasik olarak TA'ya göre değil
 
Bu arabadaki hız göstergesi gibi. Nasıl gittikleri umurunda değil. Belirli bir zamanda minimum gecikmeyle verileri okur.
[Silindi]  
Artyom Trishkin :
Oleg, o zaman, dikkatlice okuyun - klasik olarak TA'ya göre değil, gerçek zamanlı arıyoruz

Demek mesele bu: tam olarak ne arıyorsunuz? ne arayacağınıza karar verdiniz mi? ya da çeşitli seçenekleri değerlendirme aşamasındayken?

İşte bahsettiğim şey...


not

ama artık tozlu formülleri indirmeyeceğim ve gerçek zamanlı aramaya müdahale etmeyeceğim.

 
Олег avtomat :

Demek mesele bu: tam olarak ne arıyorsunuz? ne arayacağınıza karar verdiniz mi? ya da çeşitli seçenekleri değerlendirme aşamasındayken?

İşte bahsettiğim şey...


not

ama artık tozlu formülleri indirmeyeceğim ve gerçek zamanlı aramaya müdahale etmeyeceğim.

Ana şey sallamak değil, müdahale etmektir! bana bir fikir verebilir misin
 
GopFX __ :
Ana şey sallamak değil, müdahale etmektir! bana bir fikir verebilir misin
Doğru.
 
Олег avtomat :

Demek mesele bu: tam olarak ne arıyorsunuz? ne arayacağınıza karar verdiniz mi? ya da çeşitli seçenekleri değerlendirme aşamasındayken?

İşte bahsettiğim şey...


not

ama artık tozlu formülleri indirmeyeceğim ve gerçek zamanlı aramaya müdahale etmeyeceğim.

Oleg, alegorik olarak deneyeceğim: güçlü bir arabanın keskin bir başlangıcı. Ve sonra - bira kızlarına kadar tüm seçenekleri değerlendireceğiz :)


 
Artyom Trishkin :

Oleg, alegorik olarak deneyeceğim: güçlü bir arabanın keskin bir başlangıcı. Ve sonra - bira kızlarına kadar tüm seçenekleri değerlendireceğiz :)


Gerçekten GÜÇLÜ bir arabanın başlangıcını, hafife alınmış bir öncekinin başlangıcından nasıl ayırt edebilirim?
 
GopFX __ :
Gerçekten GÜÇLÜ bir arabanın başlangıcını, hafife alınmış bir öncekinin başlangıcından nasıl ayırt edebilirim?
Kısıtlayıcı eşikleri girin. Eşiğin üzerindeki herhangi bir şeyin dikkate alınma şansı vardır.
1...212223242526272829303132333435...48
Yeni yorum