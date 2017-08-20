Nabız - sayfa 42
Veniamin Skrepkov :
... evet .... gerçekten, sigara içmelisin
İki dikey çizgiyle sınırlanan aralığı düşünüyorum:
Aşağıdaki tüm resimler zaman çizelgesinde senkronize edilir. Bir dürtü olduğunu düşündüğünüz en iyisini bulun:
Burada çok ilkel bir sinyal kullanıldığı için yanlış bir giriş vardı: mevcut ve önceki tikler arasında basit bir artış hesaplandı.
... keneler üzerinde bir dürtüye yol açtığınızın göstergesi ne olacak?...
Konu değişti mi? Şimdi "kenelerdeki momentum"dan mı bahsediyoruz?
En başından beri, konuşma tikler hakkındaydı. Başka kimse söz vermedi.
Bir fizikçi olarak şunu söyleyebilirim: Fiyatı tahmin edebilmek için ya çok geçmişe bakmak ya da hiç gecikmeden gitmek (eğer böyle bir şey mümkünse) oldukça açık olduğunu düşünüyorum. . Ve birkaç saniyelik bir aralıkta analiz yapmak ve bundan dakikalar ve onlarca dakika boyunca bir sonuç çıkarmak - saçmalık.
test modu açıyoruz.
:-)
Ticaret yaptığınız gerçek ofisten IMHO onaylarına ihtiyacımız var ...
Yine de oynayabilirsin ... :-)