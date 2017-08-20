Nabız - sayfa 42

Veniamin Skrepkov :

... evet .... gerçekten, sigara içmelisin

Bir ısırık alabilir misin?
 
Tümdengelim modeli (olgulara dayalı) sonuç vermiyorsa, bir tümevarım modeli oluşturun (varsayımlara dayalı) bunlar farklı düşünme teknikleridir, ancak bunlar - çok sayıda gerçek olmasına rağmen - sabah oturumu (bir örnek olarak) gerçekleşir. pazar parçası) veya zaman girişi (varsayım) maliyetleri kafamda bir sınır çiziyor ve ertesi gün korunması gerektiği ortaya çıkıyor)))))
 

İki dikey çizgiyle sınırlanan aralığı düşünüyorum:

1


Aşağıdaki tüm resimler zaman çizelgesinde senkronize edilir. Bir dürtü olduğunu düşündüğünüz en iyisini bulun:

2

Burada çok ilkel bir sinyal kullanıldığı için yanlış bir giriş vardı: mevcut ve önceki tikler arasında basit bir artış hesaplandı.


3


4


5

 
Karputov Vladimir :

... keneler üzerinde bir dürtüye yol açtığınızın göstergesi ne olacak?...

Konu değişti mi? Şimdi "kenelerdeki momentum"dan mı bahsediyoruz?
 
Алексей Тарабанов :
Konu değişti mi? Şimdi "kenelerdeki momentum"dan mı bahsediyoruz?
En başından beri, konuşma tikler hakkındaydı. Başka kimse söz vermedi.
 
Karputov Vladimir :
En başından beri, konuşma tikler hakkındaydı. Başka kimse söz vermedi.
Elinde bayrak, boynunda davul. Bensiz.
 
Bir fizikçi olarak şunu söyleyebilirim: Fiyatı tahmin edebilmek için ya çok geçmişe bakmak ya da hiç gecikmeden gitmek (eğer böyle bir şey mümkünse) oldukça açık olduğunu düşünüyorum. . Ve birkaç saniyelik bir aralıkta analiz yapmak ve bundan dakikalar ve onlarca dakika boyunca bir sonuç çıkarmak - saçmalık.
 
Mikhael Isakov :
Bir fizikçi olarak şunu söyleyebilirim: Fiyatı tahmin edebilmek için ya çok geçmişe bakmak ya da hiç gecikmeden gitmek (eğer böyle bir şey mümkünse) oldukça açık olduğunu düşünüyorum. . Ve birkaç saniyelik bir aralıkta analiz yapmak ve bundan dakikalar ve onlarca dakika boyunca bir sonuç çıkarmak - saçmalık.
Burada kimse tahminlerden bahsetmiyordu. Tekrar oku. Burada tepkilerden bahsediyoruz.
 

test modu açıyoruz.


Yakında test etmeye böyle başlayacağız - keşke işlemciler yanmasaydı! Tiklerle oynamaktan zevk alıyorum.
 
Karputov Vladimir :

Yakında test etmeye böyle başlayacağız - keşke işlemciler yanmasaydı! Tiklerle oynamaktan zevk alıyorum.

:-)

Ticaret yaptığınız gerçek ofisten IMHO onaylarına ihtiyacımız var ...

Yine de oynayabilirsin ... :-)

