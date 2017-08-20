Nabız - sayfa 18
ohhh, sonunda sorun daha da netleşti. TAMAM. Böyle küçük bir soru - 5-rk'ta keneleri görsel olarak kaydırma fırsatı var mı? Cevabınız evet ise, bunu nasıl göreceğinize ve bir uzman veya bir gösterge tarafından böyle bir hikayeye nasıl bağlanacağınıza dair talimatları görebilir misiniz?
Ve iki video daha:
ve
Bir kez daha açıklamama izin verin: Diyelim ki 15 tik aralığını ele alıyoruz. Ortalama hız ve süre için bu aralıkta alınan 10 onay işaretinden ilkini alıyoruz. Fiyat değişikliğinin değeri için, aralığın bu kısmından her komşu arasındaki farkı alırız (tick0'ın alınanların en sonuncusu olduğunu varsayıyoruz):
Keneleri sürekli olarak iki örneğe eşit bir diziye kaydederiz - erken ve taze. 15 tik dizisinde erken getirme:
(tick15-tik14+tik14-tik13+tik13-tik12+tik12-tik11+tik11-tik10+tik10-tik9+tik9-tik8+tik8-tik7+tik7-tik6+tik6-tik5)/örnek dönemi (10)
Ayrıca tick5-tick4'ten tick1-tic0'a kadar olan en son beş onay işaretini de sayarız.
Sürekli güncellenen bir dizide kenelerin varış oranını hemen hemen aynı şekilde hesaplıyoruz, sadece komşu keneler arasındaki fiyat değişimini değil, aralarındaki süreyi dikkate alıyoruz.
...
Ve eğer formül yerine (tik15-tik14+tik14-tik13+tik13-tik12+tik12-tik11+tik11-tik10+tik10-tik9+tik9-tik8+tik8-tik7+tik7-tik6+tik6-tik5)/örnek dönemi (10 )) aşağıdaki fonksiyonları kullanarak dizinin üstel ortalamasının hesaplanmasını kullanın.
#include <MovingAverages.mqh>
?
Ve eğer formül yerine (tik15-tik14+tik14-tik13+tik13-tik12+tik12-tik11+tik11-tik10+tik10-tik9+tik9-tik8+tik8-tik7+tik7-tik6+tik6-tik5)/örnek dönemi (10 )) aşağıdaki fonksiyonları kullanarak dizinin üstel ortalamasının hesaplanmasını kullanın:
?
600 kene rekoru vardı. Bu giriş (her biri 100) altı çizelgeye dağıtıldı. Grafiklerde, kenelerin fiyatı ve değişim oranı (EMA10). Genel olarak, çizimleri incelemek için bir neden vardır:
EMA'nın burada ne işi var?
https://www.mql5.com/en/forum/61389/page18#comment_1761138
TAMAM. ancak, fikrin kenelerle uygulanmasını biraz farklı varsaydım.
Nasıl?
Renko inşa etmiyoruz.
Konuya eklemek için bir şey ...
Burada videonun bağlantısı - gönderildi - silindi - bir reklam olarak kabul edildi.
Şu anda göstergelerini kendim yazdığım bir scalping stratejisini nasıl paylaşabilirim?
"Temmuz için ilginç video" başlığına YouTube'dan bir video göndermek ister misiniz?
Bağlantıyı göndermiyorum - Google'a gönderiyorum: " Forex Speedometer stratejisinin temel özellikleri, göstergelerin olmaması ve ticaret kolaylığıdır. Stratejinin türü ölçeklemedir. Strateji herhangi bir döviz çiftinde kullanılabilir, ancak yüksek volatiliteye sahip ve küçük bir yayılmaya sahip olanları seçmeniz tavsiye edilir."
-------------------------------------------------- -------------------------------------------
Bu konu burada da işlendi. Dizideki her bir kenenin varış zamanı ne sayılır ve hız nasıl hesaplanır...
Açıkçası burada seçenekler var. Yakalanan her bir kenenin zamanının milisaniye cinsinden görüleceği aşikar... (Daha sonra nasıl kullanılır? belki...)
Artyom yaz, lütfen. yine yetenekliler için... :-)
Orada saniyede kene sayılması önerildi - burada da böyle bir seçenek sunuldu ...
İşte başka bir soru - nasıl test edilir? Aracımın NDD hesaplarında min. hiçbir demo yaymak. Demosunda ve gerçekliğinde, kene sayısını skorla kontrol ettim - cennet ve dünya ...
Onlar. Gerçek hesaplardan bir excel ve tiki csv dosyasında sanal ticaret hakkında toplanan verilerin programlı olarak nasıl işleneceğine dair bir soru olacak.
Gerçek hayatta denenmemiş bir deneyimle ticaret yapmak bir şekilde çalışmıyor... :-)
MT4 strateji test cihazının geçmişine csv dosyasında kaydedilen keneler nasıl eklenir?