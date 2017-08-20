Nabız - sayfa 40
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Alırken aşırı alım olmaması ve tam tersi şort olmaması için bir çeşit osilatör kullanarak da filtreleme yapabilirsiniz.
Bir onay işaretinin bir çubuk gibi olması için keneler üzerinde nasıl test yapılacağını nerede görebilirim? Prensip olarak, tiki'yi Dukas'tan indirebilir ve kontrol edebilirsiniz.
Osilatörler bir şekilde düzelir, bu da geç kaldıkları anlamına gelir.
Evet. Ancak ilk filtre için deneyin. Onun üzerinden girmeyeceksin. Meselenin özü, açıkça şişirilmiş fiyatı kesmektir. Çalışabilir.
Bana tiki'yi dakikalar yerine metatrader'a nasıl süreceğimi söylesen iyi olur?
Yalnızca ilgilendiğiniz ticaret sunucularından kendi başınıza biriken kenelere güvenebilirsiniz.
O zaman birkaç yıl biriktireceksin) Korkarım birkaç ay yetmeyecek.
Belki de hiç balık yoktur. Ham iken verilerle oynamak için en azından önemli bir geçmiş üzerinde gereklidir. Tabii ki, orada bir şey varsa, o zaman tarih biriktirebilirsiniz.
O zaman birkaç yıl biriktireceksin) Korkarım birkaç ay yetmeyecek.
Belki de hiç balık yoktur. Ham iken verilerle oynamak için en azından önemli bir geçmiş üzerinde gereklidir. Tabii ki, orada bir şey varsa, o zaman tarih biriktirebilirsiniz.
Ya da belki vardır:
Ya da belki vardır:
Tam olarak emin değilim. Bu nedenle yazdım, çünkü kendim uzun zamandır bu yönü kontrol etmek istedim. Başkalarıyla meşgulken.
Tikleri dörde indirebileceğiniz bir yerde okumuştum. Bunun ne kadar süreceğini bilmiyorum? Ancak. Bir ara deneyeceğim. Bu nedenle, ben kendim kazdıklarımı size yazarken, umarım siz de ilginç bir şeyler anlatırsınız.
Tam olarak emin değilim. Bu nedenle yazdım, çünkü kendim uzun zamandır bu yönü kontrol etmek istedim. Başkalarıyla meşgulken.
Tikleri dörde indirebileceğiniz bir yerde okumuştum. Bunun ne kadar süreceğini bilmiyorum? Ancak. Bir ara deneyeceğim. Bu nedenle, ben kendim kazdıklarımı size yazarken, umarım siz de ilginç bir şeyler anlatırsınız.
Beşinci sıradayken hikayenizi yüklemenin bir yolu yok mu yoksa bir şeyi mi kaçırdınız?
Hikayelerine söz veriyorlar ve şu anda uygulanmadı.