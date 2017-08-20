Nabız - sayfa 22

Олег avtomat :

Amacıma bir kez daha açıklık getirmeye çalışacağım...

Ve en üstteki resmin genel olarak dürtülerle ne ilgisi var? Hiç dürtüsü yok.
Artyom Trishkin :
Oleg ve resimdeki momentum nerede? Bu yüzden onu tick-time bileşenlerine ayırın ve günlük bir program sunmayın.

5 dakika

Ancak, önemli değil.

Valla yolu yok...
Мастер над криптомонетой :
Ve en üstteki resmin genel olarak dürtülerle ne ilgisi var? Hiç dürtüsü yok.

Valla yolu yok...


Ancak böyle bir ifade yapılırsa: "Onun üzerinde hiçbir dürtü yok", o zaman bu, bir dürtü için açık bir tanımın varlığını ima eder. Ve henüz orada değil ... yoksa öyle mi? Söyle bana, kripto paranın efendisi, dürtü nedir, anlayışınıza göre net bir tanım verin.

 
Олег avtomat :

Ancak böyle bir ifade yapılırsa: "Onun üzerinde hiçbir dürtü yok", o zaman bu, bir dürtü için açık bir tanımın varlığını ima eder. Ve henüz orada değil ... yoksa öyle mi? Söyle bana, kripto paranın efendisi, dürtü nedir, anlayışınıza göre net bir tanım verin.

Aşağıdaki resminizde var.
 
Олег avtomat :

Amacıma bir kez daha açıklık getirmeye çalışacağım...

çok kaba olmasına rağmen, fikir hala aşağıdaki resmi veriyor:



ve darbelerin parametreleri - değişken parametreler - anında belirlenmelidir.

Biraz bekleyin, akımın keneleri toplanacak ve muhtemelen önceden bilinen aşağıdaki sonuçlara varılacaktır.

Şahsen, henüz bir resim sunmadım, çünkü bir dakika bile ondan iyi bir şey çıkmayacak. Gerçek bir hesapta tırtıl yapmayı deneyenler, kene geçmişi terminalde görünene kadar kenelerin anlamsız olduğunu anlayacaklardır. Peki .... göreceğiz.

İkinci konu risk yöneticisidir. Kenelerle ilgili bir sinyal için, her ne ise, %100 boşa gidecektir, çünkü anlaşma kısa sona erecek ve bu tür anlaşmalar istenmeyen ve iptal edilebilir.

Аноним :
Aşağıdaki resminizde var.

hmm... Bunu zaten "anonim" olarak mı ilan ediyorsunuz?... Ama bir "kripto para ustası" olarak varlığını inkar mı ediyorsunuz?...

Ya da belki görmedin, "anonim usta"? ...

 

Momentumu tanımlamak için, "kat edilen yol" kavramını resmileştirmek gerekli görünüyor. Ancak burada böyle bir engel var - farklı ticaret sunucuları keneler hakkında farklı şekillerde bilgi sağlayabilir: farklı miktarlar ve biraz farklı içerik

alıntı farkı

 
Олег avtomat :

Bu senin maksimum akıl yürütme seviyen mi? İmzamın altına mı geliyorsun?

O resimdeki fiyat tablosunda herhangi bir dürtü yok. Ve grafiğin altında normal impulslar çizilir.

 
Karputov Vladimir :

Momentumu tanımlamak için, "kat edilen yol" kavramını resmileştirmek gerekli görünüyor. Ancak burada böyle bir engel var - farklı ticaret sunucuları keneler hakkında farklı şekillerde bilgi sağlayabilir: farklı miktarlar ve biraz farklı içerik

Arkadaşlar neden bu işi zorlaştırıyorsunuz? Finam web sitesine gidin ve gerekli tarih için CSV'deki kene verilerini indirin. Tabii ki, bu sadece Rusça. fon, ancak başlamak için yeterli. Kendi yakalayıcınızı yazmanıza ve tarih biriktirmenize gerek yok. Her şey zaten senden önce çalındı!
