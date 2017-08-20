Nabız - sayfa 10

Yeni yorum
 
new-rena :

peki akıllı olacak ne var. Makine zaten nasıl sayılacağını yazmıştır. Ve karşılaştırılacak bir şeyin olduğu bir ekran ekleyeceğim (eski gösterge, değişmedi):

Güzel konu, güzel. Bunu bir kez yapmaya başladım ama işe yarar bir şey fark etmediğim için hızlandırmaktan öteye gitmedim. Ve sonra sende - atlama belirdi). Aferin, Oto. Şubeye iyi bir dürtü verdi.

Tema sadece iyi değil, hatta mükemmel diyebilirim!

Ama doğru şekilde geliştirilmesi gerekiyor. Ve şimdi herkes burada bahçeyi çitle çevirmeye gidecek - her biri kendi başına ... Peki, üç grafik çizdin - bir şey fark ettin mi? Şey, sadece üç sönümlü salınım. Biri diğerinden daha büyüktür. Ve bize ne veriyor? Kesinlikle hiçbir şey!!! Orada nasıl bir dürtü gördün? )) Momentum teorisini kişisel olarak formüle edene kadar. Tüm sözleriniz bir araya geldiğinde anlayış katmadı. Peki, devam edelim - bu bir başlangıç
[Silindi]  
Daniil Stolnikov :
Peki, orada ne gördün? Hayatında bir Forex formülü çizemezsin!!!
ne bu kadar inatçısın...
 
Олег avtomat :
ne bu kadar inatçısın...
inatçı mıyım? )) Formüllerinizi her yere koymuyor musunuz? Ve ne? kâseyi buldun mu? Git ve kitaplar oku - belki onlardan zevk alırsın - formüllerde? tükürük zaten inattan masaya akıyor
 
Konuda kalın lütfen.
 
evet, dikkatimiz dağıldı!

Peki, onunla incir, eksi (hız) ile olsun. Sırada ne var?
 
Daniil Stolnikov :
evet, dikkati bile dağıldı!

Peki, onunla incir, eksi (hız) ile olsun. Sırada ne var?

Boyutlara karar verildi:

Şimdi hız ve ivmeyi nasıl hesaplayacağımız formülünü tartışmamız gerekiyor. Ana soru, her tik için sayılacak mı yoksa aynı sayıda tik atlanıp atlanmayacağıdır (yani, N tik atla).

 
Karputov Vladimir :

Boyutlara karar verildi:


Şimdi hız ve ivmeyi nasıl hesaplayacağımız formülünü tartışmamız gerekiyor. Ana soru, her tik için sayılacak mı yoksa aynı sayıda tik atlanıp atlanmayacağıdır (yani, N tik atla).

milisaniye? New York Menkul Kıymetler Borsası'nda değiliz)) Bu hızı nereden alıyoruz? )) Saniyeler içinde saymanız gerekiyor
 
Daniil Stolnikov :
milisaniye? New York Menkul Kıymetler Borsası'nda değiliz)) Bu hızı nereden alıyoruz? )) Saniyeler içinde saymanız gerekiyor
Tikler arasındaki süre milisaniye cinsinden ölçülecektir . Aksi takdirde, keneler için güvenilir veriler elde edemezsiniz.
 
Bu arada, forik için eksi ile hız kesinlikle bir kurgu. Fiyat sıfırı geçmez ;)

Ve gerçek hayatta - nasıl? İşte araba geliyor. Clap durdu, arkasını döndü ve geri sürdü. Eksi? Hayır
 
Karputov Vladimir :
Keneler arasındaki süre milisaniye cinsinden ölçülecektir. Aksi takdirde, keneler için güvenilir veriler elde edemezsiniz.
Peki keneler arasında - katılıyorum. Saniyede birkaç kene gelebilir. Ancak bu, hız ölçüm birimini değiştirmez - saniyede birkaç tıklamaya eşit olacaktır;)
1...34567891011121314151617...48
Yeni yorum