peki akıllı olacak ne var. Makine zaten nasıl sayılacağını yazmıştır. Ve karşılaştırılacak bir şeyin olduğu bir ekran ekleyeceğim (eski gösterge, değişmedi):
Güzel konu, güzel. Bunu bir kez yapmaya başladım ama işe yarar bir şey fark etmediğim için hızlandırmaktan öteye gitmedim. Ve sonra sende - atlama belirdi). Aferin, Oto. Şubeye iyi bir dürtü verdi.
Ama doğru şekilde geliştirilmesi gerekiyor. Ve şimdi herkes burada bahçeyi çitle çevirmeye gidecek - her biri kendi başına ... Peki, üç grafik çizdin - bir şey fark ettin mi? Şey, sadece üç sönümlü salınım. Biri diğerinden daha büyüktür. Ve bize ne veriyor? Kesinlikle hiçbir şey!!! Orada nasıl bir dürtü gördün? )) Momentum teorisini kişisel olarak formüle edene kadar. Tüm sözleriniz bir araya geldiğinde anlayış katmadı. Peki, devam edelim - bu bir başlangıç
Peki, orada ne gördün? Hayatında bir Forex formülü çizemezsin!!!
ne bu kadar inatçısın...
Peki, onunla incir, eksi (hız) ile olsun. Sırada ne var?
evet, dikkati bile dağıldı!
Peki, onunla incir, eksi (hız) ile olsun. Sırada ne var?
Boyutlara karar verildi:
Ticaret, otomatik ticaret sistemleri ve ticaret stratejilerinin test edilmesi hakkında forum
Nabız
Karputov Vladimir , 2015.07.12 13:54
Hızın boyutu ( ). İvmenin boyutu ( ).
Şimdi hız ve ivmeyi nasıl hesaplayacağımız formülünü tartışmamız gerekiyor. Ana soru, her tik için sayılacak mı yoksa aynı sayıda tik atlanıp atlanmayacağıdır (yani, N tik atla).
milisaniye? New York Menkul Kıymetler Borsası'nda değiliz)) Bu hızı nereden alıyoruz? )) Saniyeler içinde saymanız gerekiyor
Ve gerçek hayatta - nasıl? İşte araba geliyor. Clap durdu, arkasını döndü ve geri sürdü. Eksi? Hayır
Keneler arasındaki süre milisaniye cinsinden ölçülecektir. Aksi takdirde, keneler için güvenilir veriler elde edemezsiniz.