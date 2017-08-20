Nabız - sayfa 46
Kral! Asıl hatanız orijinal modelde yatıyor. "Dürtü" kelimesinde. Fiyatın bütünsel bir fiziksel bedenin hareketiyle bir benzerliği olması gerektiğini düşündüren nedir?
Bu kelimenin nereden geldiğini hatırlıyorsanız, o zaman bu dalga teorisidir. Ve orada bu kelime "düzeltme" kelimesiyle birlikte kullanılıyor. Çoğu yeni başlayanın hatası, dal boyunca tartışılan fenomeni tekrar edecekleridir. Cevap yüzeyde yatıyor. Fizikte düzeltme kelimesinin anlamını bulun. Bulamayacaksın. Çünkü böyle bir şey yok. Birkaç "düzeltme" ve "dürtü" kelimesi fizikten değil, bir alandan alınmıştır - bu psikolojidir. "Düzeltici" davranış ve "dürtüsel" davranış.
Düzeltme, sabit derin geri dönüşlerin kullanıldığı bir tür fiyat hareketidir. Yan olmak zorunda değil. Çoğu zaman bu bir trend olabilir. Bu kavramların alındığı dalga teorisinde, düzeltme eğiliminin türü, küçük x-dalgaları olan standart olmayan düzeltici modellerdir. Bu nedenle birçok kişi, genellikle yanlış olan "düzeltme" ve "geri alma" kavramlarını birleştirir. Halihazırda birkaç trend tanımı varsa - geri çekilme, o zaman ikinci dürtü düzeltme çiftine hiç ihtiyaç duyulmadığı hiç aklınıza geldi mi? Momentum düzeltme çifti, grafiğin herhangi bir yönde kayması veya sadece aynı aralıkta durması olgusunu tanımlamayı değil, bu kaymanın nasıl meydana geldiğini tanımlamayı amaçlamaktadır.
Momentum, benzersiz bir trend türüdür. Bu trendde çok sığ ve yumuşak geri dönüşler var. Görünüşü itibariyle bu grafik, görenleri doğru ve hızlı bir hareketle kolaylıkla ikna eder.
Düzeltme eğiliminde, geri dönüşler sık ve derindir. Fiyat hareketinin her tersine dönüşü, tüccarı korkutur, doğru tahminden şüphe etmesine neden olur, ancak aynı zamanda büyük bir fiyat hareketi olabilir.
Kenelerden bahsetmişken. Bu dürtü, çoğunlukla değişmeden tek bir yönde hareket eder. Ayrıca, keneler dönüşümlüyse, bir yöndeki keneler, ters yöndeki kenelerden önemli ölçüde daha fazladır.
Bir düzeltme eğiliminde, her iki yöndeki keneler sıklıkla birbirini takip eder, zıt yönlerdeki kenelerin boyutları arasındaki fark küçüktür.
Başka bir tamamen pratik zorluk. Dürtüler genellikle başlangıçtan sonra hızla kaçar. Bir dürtünün başlangıcını bile düzelten bir gösterge oluşturursanız, sinyali kolayca kaçırabilirsiniz - çok hızlı bir şekilde alakasız hale gelir. Bir akıllı telefonda uyarılara ve push mesajlarına ihtiyacımız var.
Oklar, momentum = hacim + yayılma "özelliklerine" sahip çubukları gösterir ve bunlar genellikle üst üste gelir, muhtemelen analize bazı diğer değişkenleri dahil etmeniz gerekir, ör. dürtüyü hangi "sınırlara" (seviyeler, MA ??) göre kullanabilirsiniz.
Okların nereye çizileceğini hesaplamak için algoritma nedir? Her tikte mi hesaplanıyor yoksa önceki çubukta mı (yani yeni bir çubuk göründüğünde) mi hesaplanıyor? Alt histogram sıfır çubuğunda birçok kez yeniden çiziliyor mu?
Anlayışımdaki dürtü, zaman birimi başınadöviz çifti oranının tek yönlü hareketidir. Doğal olarak, momentum ölçümünün en küçük birimi bir kenedir. Bu nedenle, tüccarların gelişmelerinin çoğu, bir dakika, beş dakika veya standart olmayan zaman dilimlerinde kenelerin yapısını inceleme düzleminde yatar: iki dakika, vb.
2. Belirli bir zaman periyodu için momentumu hesaplamak ve aynı zamanda geçmiş zaman periyotlarına göre sonuçların ortalamasını almamak mümkün mü?
Ne yazık ki, bir dürtü ile çalışma sürecini otomatikleştirmek için, her durumda, referans için önceki verileri temel almak gerekir. Ancak, hepsi yaklaşıma bağlıdır.
3. Momentumla çalışmak için strateji.
Şahsen, bir dürtünün başlangıcını belirlemek için olasılıksal bir yaklaşım kullanıyorum. Ne yazık ki, M1 üzerindeki kenelerin yapısında matematiksel bir model bulmak mümkün olmadı, bu yüzden kaba gözlem yöntemlerini kullanmak zorundayız. Örneğin, fiyat daireyi terk ettikten sonra, dürtü kuvvetle muhtemeldir, vb.
Bu konuyla ilgili tüccarların diğer düşüncelerini okumaktan memnuniyet duyacağım.
Şunlara katılıyorum: - "fiyat daireyi terk ettikten sonra dürtü kuvvetle muhtemeldir, vb." , yani dairenin sınırında (koridorunda) "çalışma" seçeneklerinden biri ve bir şekilde "dürtü" sınırlarını genişletmek gerekli olacaktır, aksi takdirde M1'de sınıflandırmak muhtemelen zordur. Evet, M1 formları M5 ve M5 formları M15 olarak sınıflandırma ??? Dairenin "doğası" hala bir konudur, bir durumda ön alıcılar (ön alıcılar) ile bir "tuzak" veya bir varlığı sabitleme veya satın alma "gerçekleştirdikleri" bir hedef seviye olabilir, bir durumda daireden çıkış kısa olabilir ("ortalamalarına" müdahale etmemek için tuzaktan kurtulurlar) başka bir durumda, piyasa işlemlerini gerçekleştirmişse, daireden çıkış çok daha güçlü olabilir. İdeal olarak, gösterge (danışman), varsayımdan gelen piyasanın bu "anlayışlarını" seviyelendirmelidir, bir model arıyoruz)))))
Lineer_Price_bar göstergesinde, spread seviyesini = 7 pip olarak belirledim, (çift en değişken olanlardan biri), Cilt 120-180'de henüz gerçek bir hesaplama yok (gözlemliyorum ve sonuçlar hala belirsiz)))) )
Numara. Böyle bir gösterge, keneleri analiz etmek için uygun değildir - gösterge, son mum üzerinde art arda yeniden çizilir. Tik akış özelliklerindeki değişikliği göremezsiniz.
Şunlara katılıyorum: - "fiyat daireyi terk ettikten sonra dürtü kuvvetle muhtemeldir, vb." , yani dairenin sınırında (koridorunda) "çalışma" seçeneklerinden biri ve bir şekilde "dürtü" sınırlarını genişletmek gerekli olacaktır, aksi takdirde M1'de sınıflandırmak muhtemelen zordur.
Onu burada alıntılarsam, bu satırların yazarının gücenmeyeceğini düşünüyorum:
Ticaret, otomatik ticaret sistemleri ve ticaret stratejilerinin test edilmesi hakkında forum
İyi bir danışman bulun.
Yuri Reshetov , 2015.09.18 15:14
Sinüzoid gibi küçük bir hataya sahip bir tabloda verilen "saf" verilere yaklaşmak gerekirse, eğri düzgün olacaktır. Bu durumda algoritma eğriye ne kadar iyi uyarsa o kadar iyidir.
Örnekteki veriler "kirli" ise, sonuçlar da "kirli" olacaktır. Çöp içeri çöp dışarı.
Bir diğer kompostosu ise uygulama alanlarında salt tablo fonksiyonlarının yaklaşık olarak hesaplanmasına gerek olmamasıdır. Çoğu zaman, deneylerin sonuçlarına yaklaşmak gerekir. Ve artık bir eğri değil, eğrinin olması gereken yerlerde rastgele dağılmış ve kalabalık bir dizi nokta var. Duc, sonuçta, hiç kimse incelemeyi yasaklamıyor, yani. Bu çok dağınık noktaları, girdilere göndermeden önce bir tür algoritma ile bir eğriye önceden düzeltin. Onlar. çöpleri önceden temizleyin ve girişlere beslemeyin. Ve sonra algoritmanın büyük serbestlik dereceleri sadece daha doğru bir yaklaşıma müdahale etmeyecek, aynı zamanda ona sadece katkıda bulunacaktır.
Gösterge profil hacim , seçilen zaman aralığı için her fiyat için toplam hacmin bir histogramıdır (Piyasa Profili). Fiyat, birikim (ticaret) seviyesini ortaya çıkarabilir.