Nabız - sayfa 12
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Elbette, inatla bir doğa fenomeninin varlığını inkar edebilirsiniz ... Ama fenomenin kendisi bu inkarınıza tamamen kayıtsız;))
Elbette, inatla bir doğa fenomeninin varlığını inkar edebilirsiniz ... Ama fenomenin kendisi bu inkarınıza tamamen kayıtsız;))
EURJPY için hızlı bir onay grafiği:
Her çubuk için mi yoksa bir çubuk paketi için mi saymanın gerekli olduğunu biraz daha merak ettim (bir paket arka arkaya birkaç N çubuktur):
Ticaret, otomatik ticaret sistemleri ve ticaret stratejilerinin test edilmesi hakkında forum
Nabız
Karputov Vladimir , 2015.07.12 17:28
Şimdi hız ve ivmeyi nasıl hesaplayacağımız formülünü tartışmamız gerekiyor. Ana soru, her tik için sayılacak mı yoksa aynı sayıda tik atlanıp atlanmayacağıdır (yani, N tik atla).
Ama burada başka bir soru ortaya çıkıyor. Ve başlangıç noktası olarak ne alınmalıdır? Aynı daktilo ile bir benzetme yaparsak, hareket halinde mi yoksa hareketsiz mi olduğunu her zaman anlayabiliriz. Yani fiyatla birlikte. Hareket edip etmediğini veya hareketsiz durduğunu nasıl anlarız? Örneğin, fiyatın yavaşlayıp yavaşlamadığını veya bir hisseye dayanıp dayanmadığını nasıl belirleyebilirim - durdu mu? Yoksa hareket edip durup yeniden mi başladı? Tek yönlü kesintisiz hareketi ele alalım? Hangi pencerede? Bir saniye daha mı? 100 milisaniye?
İşte iyi bir çözüm:
Ticaret, otomatik ticaret sistemleri ve ticaret stratejilerinin test edilmesi hakkında forum
Nabız
Artyom Trishkin , 2015.07.10 19:54
...
Yaklaşık 5-10 son kene karşılaştırıldığında . Geliş oranları artar yükselmez (ölçülen segmentin başlangıcının varış oranını ve mevcut oranı ve bir yönde komşu üç veya dört kene fiyatlarındaki farktaki artışı karşılaştırırız), dikkate alırız. bir dürtünün başladığını söyledi.
Hele belli bir eşiği aşmışsa, 20 - 30 kene üzerine inşa edilmiş belli bir ortalama Mashka ...
İşte iyi bir çözüm:
ve bu tür dürtüler karanlık! depoyu saniyeler içinde boşaltabilirsiniz))
Lanet olsun - her zaman böyle! Ne yapacağınıza karar verdiğinizde durumlar hemen ortaya çıkıyor ((Öğle yemeğinden işe gitmeniz gerekiyor... Öğle yemeğinde vaktim olursa hız grafiği çizerim))