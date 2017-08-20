Nabız - sayfa 12

Elbette, inatla bir doğa fenomeninin varlığını inkar edebilirsiniz ... Ama fenomenin kendisi bu inkarınıza tamamen kayıtsız;))

 
Олег avtomat :



Elbette, inatla bir doğa fenomeninin varlığını inkar edebilirsiniz ... Ama fenomenin kendisi bu inkarınıza tamamen kayıtsız;))

Doğanızın mucizesini daha önce gördük... ;) Doğrusu bize hiç aldırmıyor...
 
Daniil Stolnikov :
EURJPY için hızlı bir onay grafiği:

Hız ve ivme nerede? Sadece bir kene grafiği yeterli değildir.
 

Her çubuk için mi yoksa bir çubuk paketi için mi saymanın gerekli olduğunu biraz daha merak ettim (bir paket arka arkaya birkaç N çubuktur):

Ticaret, otomatik ticaret sistemleri ve ticaret stratejilerinin test edilmesi hakkında forum

Nabız

Karputov Vladimir , 2015.07.12 17:28

Şimdi hız ve ivmeyi nasıl hesaplayacağımız formülünü tartışmamız gerekiyor. Ana soru, her tik için sayılacak mı yoksa aynı sayıda tik atlanıp atlanmayacağıdır (yani, N tik atla).


 
Daniil Stolnikov :
Ama burada başka bir soru ortaya çıkıyor. Ve başlangıç noktası olarak ne alınmalıdır? Aynı daktilo ile bir benzetme yaparsak, hareket halinde mi yoksa hareketsiz mi olduğunu her zaman anlayabiliriz. Yani fiyatla birlikte. Hareket edip etmediğini veya hareketsiz durduğunu nasıl anlarız? Örneğin, fiyatın yavaşlayıp yavaşlamadığını veya bir hisseye dayanıp dayanmadığını nasıl belirleyebilirim - durdu mu? Yoksa hareket edip durup yeniden mi başladı? Tek yönlü kesintisiz hareketi ele alalım? Hangi pencerede? Bir saniye daha mı? 100 milisaniye?

İşte iyi bir çözüm:

Ticaret, otomatik ticaret sistemleri ve ticaret stratejilerinin test edilmesi hakkında forum

Nabız

Artyom Trishkin , 2015.07.10 19:54

...

Yaklaşık 5-10 son kene karşılaştırıldığında . Geliş oranları artar yükselmez (ölçülen segmentin başlangıcının varış oranını ve mevcut oranı ve bir yönde komşu üç veya dört kene fiyatlarındaki farktaki artışı karşılaştırırız), dikkate alırız. bir dürtünün başladığını söyledi.

Hele belli bir eşiği aşmışsa, 20 - 30 kene üzerine inşa edilmiş belli bir ortalama Mashka ...


 
Karputov Vladimir :

İşte iyi bir çözüm:


bu aynı 10 tik, yukarıdaki şekle kolayca yerleştirilebilir. Bir dürtü için al - ama sana incir, bir dürtü değil

ve bu tür dürtüler karanlık! depoyu saniyeler içinde boşaltabilirsiniz))
 
Lanet olsun - her zaman böyle! Ne yapacağınıza karar verdiğinizde durumlar hemen ortaya çıkıyor ((Öğle yemeğinden işe gitmeniz gerekiyor... Öğle yemeğinde vaktim olursa hız grafiği çizerim))
 
Daniil Stolnikov :
Lanet olsun - her zaman böyle! Ne yapacağınıza karar verdiğinizde durumlar hemen ortaya çıkıyor ((Öğle yemeğinden işe gitmeniz gerekiyor... Öğle yemeğinde vaktim olursa hız grafiği çizerim))
Grafikler az. Formülün bir açıklaması gereklidir.
 
Öğle yemeğinde burada düşündüm - belki gerçekten bir renko gibi çıkacak... ama gerçek değil
 
Benim değil, İnternetten: Dürtüsel fiyat hareketi, sabit fiyat ihlalinin bir çeşidi olarak düşünülebilir. Daha az sıklıkla, bir trend sırasında keskin bir fiyat hareketi gözlemlenir. Bu ivmenin nedeni önemli haberlerin çıkması olabileceği gibi, piyasada çok güçlü bir oyuncunun büyük sermaye ile ortaya çıkması da olabilir.

Fiyat dürtüsünün ana ayırt edici özelliklerinden biri, piyasanın kayıpları yeniden yakalamak, keskin bir fiyat hareketiyle kazanılan pozisyonları yeniden kazanmak için erken bir girişimde bulunmasıdır. Bir Forex tüccarı, işlem için minimum zaman harcayarak bu düzeltmeden para kazanmak için gerçek bir fırsata sahiptir.

Forex dürtüsü, piyasa fiyatının yukarı veya aşağı yönlendirilebilen keskin bir hareketidir. Kural olarak, bir dürtü, fiyat tablosunda birkaç tek yönlü uzun mumu temsil eder. Forex'teki tüm dürtü stratejisinin kısa vadeli olması daha olasıdır.
