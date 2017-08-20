Nabız - sayfa 45

Karputov Vladimir :
Nereye gidilir?
ftp yok mu?
 
new-rena :
ftp yok mu?
Evet, hiçbir şekilde. Yerel bir terminali 7/24 çalışır durumda tutacak yeteneğim yok, bu nedenle paylaşımlı barındırmadaki onay işaretlerini toplamak ve bunları ftp yoluyla göndermek iyi bir seçenek.
 
Karputov Vladimir :
Aslında bu genel bir sorun. Herkes için ortak bir kene tarihi arşivi oluşturmak uzun zamandır mümkün olmuştur.
 
Karputov Vladimir :
Kişisel olarak sormak benim için zor oldu mu? Yine mümkün olduğunca çok toplardım. Bilgisayar günün her saatinde saban sürer. Aralar var ama yine de...
 

Bir darbe filtreleme sistemine ihtiyacınız var.

 
Veniamin Skrepkov :

Bir darbe filtreleme sistemine ihtiyacınız var.

Momentum nerede? Geçmişte gördüğünüzün - barların resmine baktığınızda ve bu özel anda fiyatla neler olup bittiğine baktığınızda - hiç de aynı şey olmadığını anlayın.

Resminize göre - lütfen onay verisi sağlayın.

 

iyi akşamlar Vladimir

Tarihsel veriler üzerinde, çeşitli durumların araştırılması ve modellenmesi gerçekleştirilir - amaç bir benzetme aramaktır (tarih kendini tekrar eder), bana göre dikkat edebileceğiniz (şube içinde) "fiyat anları" yayınlıyorum ),

ve momentumun tanımının henüz oluşturulmadığını ve herhangi bir varyasyonun olması gereken bir yeri olduğunu (kesin saçmalık hariç) not ediyorum.

Bir kene seçicim olmadığını yazdım, ancak “spread” tarafından yönlendiriliyorum, ancak buna sahip olmanız iyi, yani burada kene geçmişi olan 50 kişi varsa, “tek taraflı” görüş” veya tek taraflı bir yaklaşım oluşacaktır.

 
Veniamin Skrepkov :

burada sadece keneler dikkate alınır ve sadece ONLARA dayalı DÜŞÜNME. Diğer her şey offtopiktir.

Konunun tamamını okudun mu?

Bu zaten gönderildi ve sorun çözüldü. Tekrar baştan okumaya başlayın, hangi dürtüden bahsettiğimizi anlayacaksınız.

 
Veniamin Skrepkov :

Şahsen, yayılma genişlemesinin fiyat değişim oranını değiştirme üzerindeki etkisini henüz araştırmadım. Ancak, aynı şekilde, ana "incelenen vücut" tiklerdir.
 
  1. Forex ile ilgili momentum nedir?

Anlayışımdaki dürtü, zaman birimi başına döviz çifti oranının tek yönlü hareketidir. Doğal olarak, momentum ölçümünün en küçük birimi bir kenedir. Bu nedenle, tüccarların gelişmelerinin çoğu, bir dakika, beş dakika veya standart olmayan zaman dilimlerinde kenelerin yapısını inceleme düzleminde yatar: iki dakika, vb.


2. Belirli bir zaman periyodu için momentumu hesaplamak ve aynı zamanda geçmiş zaman periyotlarına göre sonuçların ortalamasını almamak mümkün mü?


Ne yazık ki, bir dürtü ile çalışma sürecini otomatikleştirmek için, her durumda, referans için önceki verileri temel almak gerekir. Ancak, hepsi yaklaşıma bağlıdır.


3. Momentumla çalışmak için strateji.


Şahsen, bir dürtünün başlangıcını belirlemek için olasılıksal bir yaklaşım kullanıyorum. Ne yazık ki, M1 üzerindeki kenelerin yapısında matematiksel bir model bulmak mümkün olmadı, bu yüzden kaba gözlem yöntemlerini kullanmak zorundayız. Örneğin, fiyat daireyi terk ettikten sonra, dürtü kuvvetle muhtemeldir, vb.


Bu konuyla ilgili tüccarların diğer düşüncelerini okumaktan memnuniyet duyacağım.

