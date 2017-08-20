Nabız - sayfa 43

Karputov Vladimir :

Yakında test etmeye böyle başlayacağız - keşke işlemciler yanmasaydı! Tiklerle oynamaktan zevk alıyorum.

+++++++++

BRAVO!!!!

kene geçmişini görmeyi tercih ederim

 
Hemen heyecanlanmazdım. Kene sözü verdiler, ancak özel bir hikaye değil. Kendi verileri olmadan, tüm bu yenilikler işe yaramaz çünkü. brokerlerin hiçbiri normal bir geçmiş (özellikle kene geçmişi) sağlamayacaktır.
 

gösterge

Ticaret, otomatik ticaret sistemleri ve ticaret stratejilerinin test edilmesi hakkında forum

Nabız

Nabız

Karputov Vladimir , 2015.08.11 20:16

Uzman Danışmana kenelerin gelişi artık grafikte gözlemlenebilir:

 //+------------------------------------------------------------------+
//|                                                    ShowTicks.mq5 |
//|                              Copyright © 2015, Vladimir Karputov |
//|                                           http://wmua.ru/slesar/ |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright © 2015, Vladimir Karputov"
#property link        "http://wmua.ru/slesar/"
#property version    "1.00"
#property description "Показ последних N тиков"
//--- input parameters
input int       ticks= 24 ;   // количество показываемых тиков
//--- массив для хранения тиков
MqlTick tick_array[];
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit ()
  {
//---
   Comment ( "" ); // очищаем график
   int resize= ArrayResize (tick_array,ticks- 1 );
   //--- инициализируем массив структур MqlTick
   for ( int n= 0 ;n<ticks- 1 ;n++)
     {
      tick_array[n].time= TimeCurrent ();
      tick_array[n].bid= 0.0 ;
      tick_array[n].ask= 0.0 ;
      tick_array[n].last= 0.0 ;
      tick_array[n].volume= 0 ;
     }
//---
   return ( INIT_SUCCEEDED );
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick ()
  {
//--- сдвинем массив
   MqlTick tick_array_temp[];
   ArrayCopy (tick_array_temp,tick_array, 1 , 0 , WHOLE_ARRAY );
   ArrayCopy (tick_array,tick_array_temp, 0 , 0 , WHOLE_ARRAY );
//--- получим последние цены
   SymbolInfoTick ( Symbol (),tick_array[ 0 ]);
//--- выведем на график значения Bid и Ask  
   string comment= "#  Time       Bid        Ask\r\n" ;
//--- сформируем содержимое комментария      
   for ( int i= 0 ;i<ticks- 1 ;i++)
     {
       MqlTick tick=tick_array[i];
       string tick_string= StringFormat ( "%d: %s  %G  %G" ,
                                      i,
                                       TimeToString (tick.time, TIME_MINUTES | TIME_SECONDS ),
                                      tick.bid,
                                      tick.ask);
      comment=comment+tick_string+ "\r\n" ;
     }
//--- выводим комментарий на график        
   Comment (comment);

  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert deinitialization function                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit ( const int reason)
  {
//--- очистим график
   Comment ( "" );
  }
//+------------------------------------------------------------------+

Ve işte grafikte nasıl göründüğü:

tikler


"Sor" sütunu yerine kene hızı eklemek istiyorum. Metin biçiminde hızdaki değişimin bir görselleştirmesi olacaktır.

 
Bardakta bir emrin "ömrü" (likit piyasalarda) saniye + salondaki saniyedeki hacimleri (tik başına) gören robotlar, demek istediğim, momentumun N miktarı için pip olarak belirlenmesi gerekiyor (model), bazılarında ciltler hakkında bilgi yoktur.
 
Veniamin Skrepkov :
Bardakta bir emrin "ömrü" (likit piyasalarda) saniye + salondaki saniyedeki hacimleri (tik başına) gören robotlar, demek istediğim, momentumun N miktarı için pip olarak belirlenmesi gerekiyor (model), bazılarında ciltler hakkında bilgi yoktur.
Formülün ilk mesajı şunları içerir: hız, ivme ve kene akış yoğunluğu.
 
Tik hacminin yoğunluğuna göre, bölme dakika başına - 130tik/1=130, 150tik/1=150, 60 saniye deneyebilirsiniz. ve formül 2'ye bölünür (çünkü keneler her iki yönde de "yürür") (E/60)/2 = büyüme oranı veya hızlanma.
 

Vladimir , teknik yollarla (test cihazı) ortalama değeri (artış yönünde) nasıl hesaplarsınız??

onlar. M-1'deki çubuğun ortalama değeri 3-4-5 pip ise (%80 ile ilgilenmiyorlar) %10 = 1-2 pip ve %10 - 7-8-9 pip !!! serbest olarak belirtilen yüzde (Gauss ilkesine göre)

onlar. yüzde pip varyantında bir periyodu ayrıştırın ve %10 bölgesinde veya yakın bir yerde bir dürtü arayın ve hangi özelliklere sahip olduklarını görün?

 
Veniamin Skrepkov :

Vladimir , teknik yollarla (test cihazı) ortalama değeri (artış yönünde) nasıl hesaplarsınız??

onlar. M-1'deki çubuğun ortalama değeri 3-4-5 pip ise (%80 ile ilgilenmiyorlar) %10 = 1-2 pip ve %10 - 7-8-9 pip !!! serbest olarak belirtilen yüzde (Gauss ilkesine göre)

onlar. yüzde pip varyantında bir periyodu ayrıştırın ve %10 bölgesinde veya yakın bir yerde bir dürtü arayın ve hangi özelliklere sahip olduklarını görün?

Tik geçmişi olmamasına rağmen, tik stratejilerini test cihazında işlemek gerekli değildir - çünkü test cihazındaki ve gerçek hayattaki sonuçlar büyük ölçüde farklılık gösterecektir. Ancak bir dakika içinde kenelerin dağılımını düşünmeniz ve bunları sıralamanız gerekir.

 
Momentum ile çalışma stratejisine göre
 
Veniamin Skrepkov :
İyi değil. Bu dönem için keneler nerede?
