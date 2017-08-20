Nabız - sayfa 43
kene geçmişini görmeyi tercih ederim
gösterge
Ticaret, otomatik ticaret sistemleri ve ticaret stratejilerinin test edilmesi hakkında forum
Nabız
Karputov Vladimir , 2015.08.11 20:16
Uzman Danışmana kenelerin gelişi artık grafikte gözlemlenebilir:
Ve işte grafikte nasıl göründüğü:
"Sor" sütunu yerine kene hızı eklemek istiyorum. Metin biçiminde hızdaki değişimin bir görselleştirmesi olacaktır.
Bardakta bir emrin "ömrü" (likit piyasalarda) saniye + salondaki saniyedeki hacimleri (tik başına) gören robotlar, demek istediğim, momentumun N miktarı için pip olarak belirlenmesi gerekiyor (model), bazılarında ciltler hakkında bilgi yoktur.
Vladimir , teknik yollarla (test cihazı) ortalama değeri (artış yönünde) nasıl hesaplarsınız??
onlar. M-1'deki çubuğun ortalama değeri 3-4-5 pip ise (%80 ile ilgilenmiyorlar) %10 = 1-2 pip ve %10 - 7-8-9 pip !!! serbest olarak belirtilen yüzde (Gauss ilkesine göre)
onlar. yüzde pip varyantında bir periyodu ayrıştırın ve %10 bölgesinde veya yakın bir yerde bir dürtü arayın ve hangi özelliklere sahip olduklarını görün?
Tik geçmişi olmamasına rağmen, tik stratejilerini test cihazında işlemek gerekli değildir - çünkü test cihazındaki ve gerçek hayattaki sonuçlar büyük ölçüde farklılık gösterecektir. Ancak bir dakika içinde kenelerin dağılımını düşünmeniz ve bunları sıralamanız gerekir.