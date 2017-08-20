Nabız - sayfa 6
Hangisinin daha iyi olduğunu bulman gerek
Fizik yasalarını ticarete uygulamaya gerçekten karar verdiniz mi? Piyasa lineer değildir. İçinde istikrar adacıkları var, ama onları öğrendiğinizde çalışmayı bırakacaklar.
en temel dürtü yakalamayı yaptı - son 10 tik için belirli bir değeri aştı. Her şey ne kadar komik çalıştı)) Ama beklendiği gibi değil. Daha gelişmiş bir şeye ihtiyacınız var
Böyle bir danışman yazmama izin vermeyen tam olarak böyle bir önsezi olması mümkündür. Her şey bir şekilde, o zaman zaman yok, o zaman coşku yok ... Ve şimdi zaten kontrol edildiğinden yazmaya ilgi yok.
Demek istediğim, "dürtü" ve "pislik" aynı şey değil.
İşte belirlenmesi gereken bir atılım - zarar vermez. ve bu arada, Forex'te hesaplanabilir, ancak henüz denemedim.
artan frekanslı salınımlar (bir buçuk kat)
fena değil. peki ya parabol?