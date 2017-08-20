Nabız - sayfa 6

Yeni yorum
[Silindi]  
Daniil Stolnikov :
Hangisinin daha iyi olduğunu bulman gerek
Bir kez daha söylüyorum: bunlar farklı şeyler. Ve biri diğerini dışlamaz.
 
Fizik yasalarını ticarete uygulamaya gerçekten karar verdiniz mi? Piyasa doğrusal değildir. İçinde istikrar adacıkları var, ama onları öğrendiğinizde çalışmayı bırakacaklar.
[Silindi]  
forexman77 :
Fizik yasalarını ticarete uygulamaya gerçekten karar verdiniz mi? Piyasa lineer değildir. İçinde istikrar adacıkları var, ama onları öğrendiğinizde çalışmayı bırakacaklar.
Dünyadaki her şey doğrusal değildir. Ve aynı zamanda fizik. Doğrusallık idealleştirmedir. Ve fizik yasalarının uygulanması hiçbir şekilde doğrusallığı zorlamaz;)) Ancak tam tersi;))
 
Jerk (kinematik) Gittikçe daha çok seviyorum.
Рывок — Википедия
  • ru.wikipedia.org
Рывок — резкое, порывистое движение. Рывок в кинематике — величина, характеризующая изменение ускорения во времени. Рывок в тяжелой атлетике — упражнение, выполняемое одним...
 
Daniil Stolnikov :
en temel dürtü yakalamayı yaptı - son 10 tik için belirli bir değeri aştı. Her şey ne kadar komik çalıştı)) Ama beklendiği gibi değil. Daha gelişmiş bir şeye ihtiyacınız var


Böyle bir danışman yazmama izin vermeyen tam olarak böyle bir önsezi olması mümkündür. Her şey bir şekilde, o zaman zaman yok, o zaman coşku yok ... Ve şimdi zaten kontrol edildiğinden yazmaya ilgi yok.

 
Олег avtomat :
Demek istediğim, "dürtü" ve "pislik" aynı şey değil.
İşte belirlenmesi gereken bir atılım - zarar vermez. ve bu arada, Forex'te hesaplanabilir, ancak henüz denemedim.
[Silindi]  
new-rena :
İşte belirlenmesi gereken bir atılım - zarar vermez. ve bu arada, Forex'te hesaplanabilir, ancak henüz denemedim.
 
Олег avtomat :
fena değil. peki ya parabol?
[Silindi]  

artan frekanslı salınımlar (bir buçuk kat)


[Silindi]  
new-rena :
fena değil. peki ya parabol?
Anlamadım ... parabolde ne var?
12345678910111213...48
Yeni yorum