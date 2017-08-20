Nabız - sayfa 38
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Tik akış yoğunluğu:
Tik akış yoğunluğu:
evet bu da iyi. Bu arada, fiyat hareketinin olası yönünün kaybolduğunu yukarıda okudum. İtiraz etmeliyim - hayır, kaybolmadı. bitişik keneler arasındaki farkı saf biçimde toplayın.
Tam olarak anlama. Özetlemeyi ve ardından ortalamayı (osilatör, EMA) mı önerir?
Tam olarak anlama. Özetlemeyi ve ardından ortalamayı (osilatör, EMA) mı önerir?
asla ortalama. sadece toplamın işareti ve gücü ilgi çekicidir, yani. Sayısal değer. akışın gücünü ve hareket yönünü elde edin.
Ancak miktar yine de belirli bir süre için alınmalıdır. Tiki çok seğirirler - bir yukarı, bir aşağı.
yine de + veya - olsun. evet, daha sonra optimize edilmesi gereken aynı süre için tasarruf ediyoruz.
Bununla ilgili bir şey var:
Akış gücünün işaretini "+"dan "-"ye değiştirdiğini unutmayın.
Bununla ilgili bir şey var:
Akış gücünün işaretini "+"dan "-"ye değiştirdiğini unutmayın.
olağanüstü. tam da olması gereken buydu.
Bir ticaret işlemine karar vermek için iki süper önemli değeriniz var.
Optimize edici presin altına üç parametre koyuyoruz - akış gücü, hareket yönü, zaman periyodu ve keneleri kaydediyoruz.
Ohm kanunu hakkında forumda bir yere yazdığımda bana güldüler. Ama ben tam olarak bu süreci kastetmiştim. Ancak yine de yüksek frekans stratejisinin bir çeşidi olarak varlığını sürdürmektedir.
olağanüstü. tam da olması gereken buydu.
Bir ticaret işlemine karar vermek için iki süper önemli değeriniz var.
Optimize edici presin altına üç parametre koyuyoruz - akış gücü, hareket yönü, zaman periyodu ve keneleri kaydediyoruz.
Ohm kanunu hakkında forumda bir yere yazdığımda bana güldüler. Ama ben tam olarak bu süreci kastetmiştim. Ancak yine de yüksek frekans stratejisinin bir çeşidi olarak varlığını sürdürmektedir.
Daha fazla parametre - sistemin hassasiyeti o kadar kötü olur. Ne de olsa, nedene değil, her zaman etkiye (fiyat değişikliği düzeyine) yanıt vermeye çalışıyoruz.