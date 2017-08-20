Nabız - sayfa 38

Tik akış yoğunluğu: Dakikada kene akış yoğunluğu 

 
Karputov Vladimir :

Tik akış yoğunluğu:  

evet bu da iyi. Bu arada, fiyat hareketinin olası yönünün kaybolduğunu yukarıda okudum. İtiraz etmeliyim - hayır, kaybolmadı. komşu kenelerin tırnaklarındaki farkı, akışın eğilimini toplayarak saf biçimde toplayın.
 
new-rena :
Karputov Vladimir :

asla ortalama. sadece toplamın işareti ve gücü ilgi çekicidir, yani. sayısal değerin büyüklüğü. akışın gücünü ve hareket yönünü elde edin. durum - dakika başına yeni akış - miktar tekrar toplanır.
 
Ancak miktar yine de belirli bir süre için alınmalıdır. Tiki çok seğirirler - bir yukarı, bir aşağı.
 
yine de + veya - olsun. evet, daha sonra optimize edilmesi gereken aynı süre için tasarruf ediyoruz.
 
Bununla ilgili bir şey var:

akış kuvveti

Akış gücünün işaretini "+"dan "-"ye değiştirdiğini unutmayın.

 
olağanüstü. tam da olması gereken buydu.

Bir ticaret işlemine karar vermek için iki süper önemli değeriniz var.

Optimize edici presin altına üç parametre koyuyoruz - akış gücü, hareket yönü, zaman periyodu ve keneleri kaydediyoruz.

Ohm kanunu hakkında forumda bir yere yazdığımda bana güldüler. Ama ben tam olarak bu süreci kastetmiştim. Ancak yine de yüksek frekans stratejisinin bir çeşidi olarak varlığını sürdürmektedir.

 
Daha fazla parametre - sistemin hassasiyeti o kadar kötü olur. Ne de olsa, nedene değil, her zaman etkiye (fiyat değişikliği düzeyine) yanıt vermeye çalışıyoruz.
 
Donchian ile tiki'yi gevşetmeyi denedin mi?
