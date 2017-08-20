Nabız - sayfa 35
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Resimlerinizde patlama veya darbe yok. Oleg, içine bak. Sadece, gecikmeli olarak üç büyüklük sırasına dönüştürülen fiyatı gösteren MA'larınız var.
Yanlış yöne bakıyorsunuz ama oklarla gösterdim... Ama bir kez daha... Şimdi resme kesişim çizgileri de ekleyeceğim.
evet, ve dönüşüm sıralarında değil... Bu sadece (aracın) noktalarındaki bir görüntüdür. Ama asıl mesele bu değil.
Yanlış yöne bakıyorsunuz ama oklarla gösterdim... Ama bir kez daha... Şimdi resme kesişim çizgileri de ekleyeceğim.
evet, ve dönüşüm sıralarında değil... Bu sadece (aracın) noktalarındaki bir görüntüdür. Ama asıl mesele bu değil.
Peki neden her şeyiniz bu kadar çekiciyse, çoğunlukla buna karşı açıyorsunuz?
Hala çözülmemiş sorunlar var. Ancak durum, istediğimiz kadar hızlı olmasa da, daha iyiye doğru değişiyor ...
Senin için sadece parmaklarımı çapraz tutabilirim ve sana iyi şanslar dilerim.
Güzel sözlerin için teşekkürler Artyom. Evet, bazen bir kuşu kuyruğundan yakalamışım gibi görünüyor... Onu tutuyorum... ama bir kez daha kaçıyor ve... uçup gidiyor ;) Ve daha da karmaşık yeni tuzaklar inşa etmemiz gerekiyor . Ama yakın.
Güzel sözlerin için teşekkürler Artyom. Evet, bazen bir kuşu kuyruğundan yakalamışım gibi görünüyor... Onu tutuyorum... ama bir kez daha kaçıyor ve... uçup gidiyor ;) Ve daha da karmaşık yeni tuzaklar inşa etmemiz gerekiyor . Ama yakın.
İyi geceler. İnsan, umudu yaşadığı sürece yaşar. Yalnız değilsin, birçok tüccar bu yoldan gidiyor. Herkese biraz daha fazla ve kâse onun elinde olacak gibi görünüyor. Eh, eğer şanslıysanız ve yaşam hedefinize ulaşmak için yeterliyse. Şans yok - ayrıca fena değil, ilginç şeyler yaparak yaşadı ve hayatını şenliklerde ve gece kulüplerinde yakmadı. Benim bakış açıma göre, zihin için yaratıcı çalışma başlı başına değerlidir, çünkü insanı hayvandan ayıran şey budur.)
Bugün "GBPUSD" sembolü için çok güzel bir resim vardı:
ve işte kene tablosunda nasıl göründüğü:
Ve kene geliş oranı şu şekilde değişti (08/06/2015 13:54:01 ile 08/06/2015 14:04:59 arasındaki kene tablosu):
Bu hız değil. Daha doğrusu, bunlar sizin "hız" dediğiniz hesaplamaların sonuçlarıdır. Ve aynı değil...
Neden bahsettiğimi daha açık hale getirmek için, hesaplamalarınızı değişim oranı iyi bilinen sin (x) işleviyle yapın. Ve sonra sonuçlarınızı karşılaştırın. Bu, "hız" adı verilen, işlevin hızını hesaplamalarınızdan elde ettiğiniz değerden ayıran uçurumu görmenize olanak tanır.
Bu basit prosedür, "hızı" ve hesaplanan "darboğazları" belirlemeye yardımcı olacaktır.