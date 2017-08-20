Nabız - sayfa 3
Keneleri saymak için CopyTicks kullanmayı denediniz mi? Görünüşe göre, milisaniye cinsinden belirtilen tarihten itibaren onay sayısını ayarlayabilirsiniz.
Hayır, dört tane yaptım.
Çalışmayacak ... minimum değer için bir dakika bile - dürtüleri yakalamak için çok fazla. Sadece Tiki . geçtiğimizi biliyoruz. Zamandaki keneler arasındaki farkı ve komşu keneler arasındaki fiyat farkını ölçtüm . Artı, fiyat artışının yönünü dikkate alarak - pozitif - yukarı, negatif - aşağı. Yaklaşık 5-10 son kene karşılaştırıldığında . Geliş oranları artar yükselmez (ölçülen segmentin başlangıcının varış oranını ve mevcut oranı ve bir yönde komşu üç veya dört kene fiyatlarındaki farktaki artışı karşılaştırırız), dikkate alırız. bir dürtünün başladığını söyledi. Hele belli bir eşiği aşmışsa, 20-30 tik üzerine kurulmuş belli bir ortalama Mashka...
Yani bu durumda Hız , bitişik keneler arasındaki zaman içindeki mesafedir:
Kabul ederseniz, ilk sayfaya, ilk mesaja koyacağım.
Rafine çizim:
Rafine çizim:
Orada, artış bir ve diğer tarafa bölünebilir. Bir öncekine göre fiyat değişikliği. Eş yönlü - bir artı çizin. Hayır - eksi. Bir dürtü - birlikte yönlendirilirse ve bir değere kadar ... bu değerden, yani başarısından, dürtünün gücü zaten yargılanabilir. Birimlerdeki onay sayısı gibi seçenekler zaten var .... zaman ve eş yönlü değişimin büyüklüğü ... bu, olduğu gibi, sonraki yorumların ve iyileştirmelerin temelidir ...
Tüm bu hileler finansal piyasalar için uygun değildir. Fin ile ilgili bilgileri işlemeye çalışıyorsunuz. araç sürekli fiziksel süreçler olarak. Ve bu öyle değil. Kuantum mekaniği ile daha çok benzerlik var, Schrödinger'in kedisi orada (veya orada değil) veya Heisenberg'in belirsizlik ilkesi;)
Rafine çizim:
Burada kesinlikle bir değere daha ihtiyaç var - fiyat artışı. Orada değilse, momentum yoktur. Bundan da bahsetmiştim. Artış yönü (pozitif, negatif) bize nerede olduğunu söyler. Bu durumda, bir eşik gereklidir.