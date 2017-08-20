Nabız - sayfa 17

Boşluk hakkında bilgi için - piyasaları Pazartesi günü diğerlerinden 1-2 saat önce açılan bazı brokerler var. Birçok kişi pazarın açılışında boşluklar görüyor, ancak pazar Cuma günü kapandığı ve orada da açıldığı için bu terminallerde hiç boşluk yok. Aynısı haberler sırasında da geçerlidir - birinde boşluk vardır ve diğerinde yoktur, çünkü her zaman alıntılar yaparlar, ancak artan bir yayılma ile.
 

İşte başka bir karakteristik hareket.

Anketin başlangıcında, tik grafiğinde zaten monoton bir aşağı hareket var ve grafikte şekillenmemiş bir aşağı çubuk görülüyor. Ve kene grafiğindeki böyle monoton bir düşüş, 25-30 puanlık bir düşüşün (dört haneli için) bir teyidi olarak kabul edilebilir.

Daniil Stolnikov :
Doğal olarak, şef tamamen farklı bir şekilde yürüyor - orada oynaklık farklı ...

Bir mumun bir bardan nasıl farklı olduğunu düşünüyorsunuz? ))

Şey, belki bir bar değil - ne dendiğini unuttum

örneğin metada üç tür grafik temsili vardır - bir mum çubuğu, bir çizgi ve bir "çubuk"

 
Frank, en likit olmayan ana para birimidir. Ne kadar küçükse, para birimi o kadar değişkendir.

Bir yönde hareket etmek çok daha az para gerektirir. Bu nedenle, franktaki "ünlü" boşluğun nedenlerinden biri budur. Euro'da böyle bir ölçek pek mümkün değil.

İşte GSYİH verileri. Doğru, onlar eski 2004, ama yine de:

11 trilyon ABD doları

Euro Bölgesi 12 trilyon dolar

İngiltere 2 trilyon Oyuncak bebek

İsviçre 360 milyon dolar

Japonya 6.4 trilyon. Oyuncak bebek

Avustralya 750 milyar dolar

Yeni Zelanda 86 milyar dolar

Yeni Zelanda'nın GSYİH'si bile İsviçre'den on kat daha büyük.

 
Ve içinde ne var?
 
Momentum üzerinde ne yükseliyorsun. Kolayca tanınabilir. Fazlalık girilmişse, geçmişteki minimum + deltayı bulun. Dakikalar ve saatler üzerinde balık gibi bir şey bulamadım. Keneler üzerinde denemedim.
 
Artyom Trishkin :
Ve içinde ne var?

Karputov Vladimir :

Ve işte bir "haber" dürtüsü örneği. Anladığım kadarıyla böyle bir dürtüyü işleyip sipariş vermek gerçekçi değil:



ahhh, sonunda sorun daha da netleşti. TAMAM. Böyle küçük bir soru - 5-rk'ta keneleri görsel olarak kaydırmak için bir fırsat var mı? Cevabınız evet ise, bunu nasıl göreceğinize ve bir uzman veya bir gösterge tarafından böyle bir hikayeye nasıl bağlanacağınıza dair talimatları görebilir misiniz?
 
Karputov Vladimir :

Anketin başlangıcında, tik grafiğinde zaten monoton bir aşağı hareket var ve grafikte şekillenmemiş bir aşağı çubuk görülüyor. Ve kene grafiğindeki böyle monoton bir düşüş, 25-30 puanlık bir düşüşün (dört basamaklı) bir onayı olarak kabul edilebilir.


İlginç. Bu sonucun rastgele olmadığını doğrulamak için benzer durumlara bakmak gerekir.
 
Artyom Trishkin :
İlginç. Bu sonucun rastgele olmadığını doğrulamak için benzer durumlara bakmak gerekir.
Şimdi yaptığım şey bu. 4 saatlik bir videonun analizi. (Mümkünse) dürtüyü ve sonucunu yayacağım. Sonra en iyi örnekleri seçeceğiz ve zaten onlar tarafından yönlendirileceğiz.
