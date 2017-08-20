Nabız - sayfa 17
İşte başka bir karakteristik hareket.
Anketin başlangıcında, tik grafiğinde zaten monoton bir aşağı hareket var ve grafikte şekillenmemiş bir aşağı çubuk görülüyor. Ve kene grafiğindeki böyle monoton bir düşüş, 25-30 puanlık bir düşüşün (dört haneli için) bir teyidi olarak kabul edilebilir.
Doğal olarak, şef tamamen farklı bir şekilde yürüyor - orada oynaklık farklı ...
Bir mumun bir bardan nasıl farklı olduğunu düşünüyorsunuz? ))
Şey, belki bir bar değil - ne dendiğini unuttum
örneğin metada üç tür grafik temsili vardır - bir mum çubuğu, bir çizgi ve bir "çubuk"
Frank, en likit olmayan ana para birimidir. Ne kadar küçükse, para birimi o kadar değişkendir.
Bir yönde hareket etmek çok daha az para gerektirir. Bu nedenle, franktaki "ünlü" boşluğun nedenlerinden biri budur. Euro'da böyle bir ölçek pek mümkün değil.
İşte GSYİH verileri. Doğru, onlar eski 2004, ama yine de:
11 trilyon ABD doları
Euro Bölgesi 12 trilyon dolar
İngiltere 2 trilyon Oyuncak bebek
İsviçre 360 milyon dolar
Japonya 6.4 trilyon. Oyuncak bebek
Avustralya 750 milyar dolar
Yeni Zelanda 86 milyar dolar
Yeni Zelanda'nın GSYİH'si bile İsviçre'den on kat daha büyük.
İşte başka bir karakteristik hareket.
...
Ve içinde ne var?
Ve işte bir "haber" dürtüsü örneği. Anladığım kadarıyla böyle bir dürtüyü işleyip sipariş vermek gerçekçi değil:
İlginç. Bu sonucun rastgele olmadığını doğrulamak için benzer durumlara bakmak gerekir.