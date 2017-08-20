Nabız - sayfa 48
Danışman " Dürtü " sürüm 1.02
Eklenen ayar: dürtü eşiği (puan olarak). Dürtü yakalanır:
Saygı duyuyorum! Büyük iş yapıldı! Sonuçlar ücretsiz...
Konuyu kendim takip ediyorum ... keneler üzerinde IMPULSE kullanımı hakkında kendi düşünce ve fikirlerim var ... Yapacağım ...
Sağlanan kod için ve orada koşulları yazan için teşekkür ederim - o zaman ortalamayı alarak vb. Unutmuşum zaten ... :-) Ona da teşekkür ediyorum ...
Bu arada, dalın başında momentum kullanımı hakkında fikrimi yazdım ... :-)
Олег avtomat 2015.07.12 14:03 #60 Grafiğin periyoduna veya keneler arasındaki zamana göre belirlensin (piyasada neden hareketsizliği düzeltmek oldukça haklıdır), o zaman t formülden çıkarılabilir.
a = (v1 - v0) olarak kalırken: v0 = (Y0-Y1) / t, v1 = (Y1-Y2) / t, t aynı nedenlerle formüllerden çıkarılır ( t = 1 olduğunu varsayıyoruz ( zaman aralığı ) veya (tıklar arasındaki aralık), dolayısıyla 1'e bölünür).
O zaman: a \u003d (Y0-Y1) - (Y1-Y2) \u003d Y0 - 2 * Y1 + Y2, bu ikinci dereceden bir fark denklemidir (ikinci fark), diferansiyel hesaptaki ikinci türeve karşılık gelir.
Koordinatlar arasındaki mesafe uygunluğa göre seçilir. Forex'te biraz bulanık, ilk fark MACD'dir, bu nedenle MACD'yi ikinci farka genişletebilirsiniz, bu üçüncü daha uzun bir "püre" gerektirecektir, ardından Y0 kısa, Y1 uzun, Y2 uzun - uzun .
Hızlanma grafiğini çevirebilmek için formüle 1 veya -1'e eşit bir faktör ekleyebilirsiniz, optimizasyon sırasında bir tür tersine.
Benzer konu .
Sarsıntı, aynı zaman aralığında hızlanmadaki bir değişikliktir veya: r = a0 - a1 = (Y0 - 2*Y1 + Y2) - (Y1 - 2*Y2 + Y3) = Y0 - 3*Y1 + 3*Y2 - Y3, bu üçüncü mertebeden fark denklemidir (üçüncü fark), diferansiyel hesaptaki üçüncü türevi ifade eder.
Filtreleme vazgeçilmezdir. Pek çok seçenek var, örneğin, üçüncü farkın MACD'si, ikinciye benzer şekilde veya Vladimir'in seçeneği:
Onu burada alıntılarsam, bu satırların yazarının gücenmeyeceğini düşünüyorum:
Yuri Reshetov , 2015.09.18 15:14
...
Sinüzoid gibi küçük bir hata içeren bir tabloda verilen "saf" verilere yaklaşmak gerekirse, eğri düzgün olacaktır. Bu durumda algoritma eğriye ne kadar iyi uyarsa o kadar iyidir.
Örnekteki veriler "kirli" ise, sonuçlar da "kirli" olacaktır. Çöp içeri çöp dışarı.
Bir diğer kompostosu ise uygulama alanlarında salt tablo fonksiyonlarının yaklaşık olarak hesaplanmasına gerek olmamasıdır. Çoğu zaman, deneylerin sonuçlarına yaklaşmak gerekir. Ve artık bir eğri yok, eğrinin olması gereken yerlerde rastgele dağılmış ve kalabalık bir dizi nokta var. Duc, sonuçta, hiç kimse incelemeyi yasaklamıyor, yani. Bu çok dağınık noktaları, girdilere göndermeden önce bir tür algoritma ile bir eğriye önceden düzeltin. Onlar. çöpleri önceden temizleyin ve girişlere beslemeyin. Ve sonra, algoritmanın büyük serbestlik dereceleri, yalnızca daha doğru bir yaklaşıma müdahale etmekle kalmayacak, aynı zamanda ona yalnızca katkıda bulunacaktır.