Numara. bu taraftan değil.
hız ~~ ilk fark
hızlanma ~~ ikinci fark
Boyut hakkında yazdım - neyin ölçüleceği, NASIL ölçüleceği değil. Kabul edilirse hızın nasıl hesaplanacağını ve ivmenin nasıl hesaplanacağını yazar.
Eh, eğer boyut ise, o zaman evet. Ancak bir zaman birimi olarak dakikalar, saatler ve günler olabilir - hepsi ölçeğe bağlıdır.
Hızlanmayı keşfetmeyi (yakalamayı) ve keneler üzerinde yuvarlanmayı (momentum değil) önersem de, zaman çerçevesi önemli değil. Yani, boyutun pip/ms cinsinden kalmasına izin verin.
İnternette bir yerde bir makale buldum - birçoğunun bunu yapmaya çalıştığını söyledi, ancak şimdiye kadar kimse başaramadı))
peki akıllı olacak ne var. Makine zaten nasıl sayılacağını yazmıştır. Ve karşılaştırılacak bir şeyin olduğu bir ekran ekleyeceğim (eski gösterge, değişmedi):
Güzel konu, güzel. Bunu bir kez yapmaya başladım ama işe yarar bir şey fark etmediğim için hızlandırmaktan öteye gitmedim. Ve sonra sende - atlama belirdi). Aferin, Oto. Şubeye iyi bir dürtü verdi.
Kenelerde zaman dilimi önemli değildir. Seçimin kendisi önemlidir. Bu arada, tüm bu dürtüler gürültüdür. Yararlı olanı izole etmek önemlidir.--
------
Gürültü .... mutfak filtreleri tarafından filtrelenir!
:-)
Onlar tarafından faydalı olan her şey uzun zamandır bizden önce izole edildi ve çalındı.
Bu, dukaslı keneler üzerindeki testin anlamı sorusudur.
Onları gerçek zamanlı olarak yazmanız gerekiyor ...
Oraya bak...
Gösterge nerede? gösterge nerede? :-)
Kafanıza sığmayan her şeyi kategorik olarak "saçmalık" olarak tanımladığınızı uzun zamandır fark ettim ... Kitapları açın ve anlayın ...
Hız pekala negatif olabilir ve hızın bir vektör olduğunu bilseydiniz bu kadar şaşırmazdınız. Kitaplarınızı açın ve öğrenin...
Grafiklerin geri kalanı da benzer bir anlamsal yük eksikliği taşıyor - sizin için, çünkü ... Kitapları açın ve anlayın ...
Formül No. 1, daha önce orada da belirtilen netlik için verilmiştir - bu, grafiklerin çizilebilmesi içindir ... Kitapları açın ve anlayın ...
Hangi hızda gidiyorsun? Eksi 10.000?
Peki vektör ne? Bir vektör miktarının tanımında negatif bir değerle ilgili bir kelime yoktur!!! Bunlar bir yönü olan iki noktadır. Kitapları tekrar kendin oku - görünüşe göre unutmuşum
Formül No. 1, daha önce orada da belirtilen netlik için verilmiştir - bu, grafiklerin çizilebilmesi içindir ... Kitapları açın ve anlayın ...