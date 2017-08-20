Nabız - sayfa 25

Олег avtomat :
Çok itici arkadaş ;)))
Evet ... Genelde bir komedyen. Arkadaşım bana onun hakkında çok ilginç şeyler anlattı. Ama çok fazla kabalık - muhtemelen burada anlamayacaklar ...
 
new-rena :

Dikey çizgi yüksekliğidir, dönem ise genişliğidir. Keneler aynı süre içinde yukarı ve aşağı birikir. Çizgi, aralarındaki farktır.

Renko?

yeni-rena :

Hemen şu soruyu yanıtlamaya çalışmalısınız - fiyat teklifi geçmişi yok - fiyat nereye gidecek ve dürtü ne olacak? Eh, kısa bir süre içinde fiyat hareketi eğilimini tekliflerin geçmişine göre değerlendirmek tamamen doğru değil. İstatistikleri kaldırmak yeterlidir ve her şey yerine oturacaktır. Ve daha önce burada yazdım, dakika grafiğinde bile fiyat ya yukarı ya da aşağı, yani. 50 ila 50. Burada örneğin aylık olarak artık durum böyle değil.

Artyom doğru söyledi - dürtü tahmin edilmemeli, yakalanmalı!!! )) Ama nasıl yakalanacağı zaten bir soru. İlk önce resmileştirmeniz gerekir. Artem yine bir yöntem önerdi. Tabii ki, içinde bir şey var, ama bence o da tam olarak değil ...

Yapmaya çalıştığınız şey başka bir operadan biraz - tahminler alanından. Tahmin dalında ustalar var))
 
Versiyonunuzu duymak isterim - belki burada eksik olan bir şey vardır.
 

TAMAM. dürtüler konusu biraz düzeltildi. Onlar. Aynı şekilde, bir dürtüye ihtiyacınız yok, ancak dönem için kene oranı?

Böyle bir gösterge için geçmişe gerek yoktur. Roman bunu zaten yapıyor.

 
new-rena :

TAMAM. dürtüler konusu biraz düzeltildi. Onlar. hepsi aynı, bir dürtü değil, dönem için kenelerin oranı mı gerekiyor?

Böyle bir gösterge için geçmişe gerek yoktur. Roman bunu zaten yapıyor.

uh-huh - 0.1p+(-0.1)p+0.2p+(-0.3)p+0.2p+0.1p - periyot başına 6 tik - yakalanan momentum
 
Miktar gerekli, ancak hesapladığınız şey hareket yönüdür (ayrıca gerekli, tartışmıyorum). Ve momentum büyük olasılıkla fiyat artışının / düşüşün hızlanmasıdır (Otomatik doğru yazdı) - yani. sabit kene oranından gözle görülür sapma. 1000 milisaniyede kaç tıklama (1 saniyede), anlaşılırdan daha fazlası ve kolayca uygulanabilen bir gösterge algoritması...
 
new-rena :
Miktar gereklidir, ancak saydığınız şey hareket yönüdür (bu da gereklidir, tartışmıyorum). Ve dürtü - büyük olasılıkla bir pislik olacak (makine doğru yazdı) - yani. sabit kene varış oranından gözle görülür bir sapma

Hızla ilgili en büyük sorun bu. Hız, komşu tiklerde bile yön ve değer değiştirir.

Örneğin, komşu keneler için ortalama alınmadan hız modeli ( İki bitişik kene için hız ):

Diyagram

Fiyatın hıza bağımlılığı (ortalama 10 tik)

 
Karar vermişler gibi görünüyor. Dürtü bir pislik. Pekala, bir pislik, hız değişim oranının değişim oranıdır.
 
Karputov Vladimir :

Hızla ilgili en büyük sorun bu. Hız, komşu tiklerde bile yön ve değer değiştirir.

Örneğin, ortalama alınmadan komşu keneler için hız modeli ( ):

Formülde çok hassas değil. Zamanın karşılaştırılmasına gerek yoktur, N'inci zaman miktarı için, yani saniye başına veya örneğin 5 saniye (kısaca süre) için kenelerin (pay) analizinin sonucunu almanız gerekir. Bu süre zarfında hareket yönünü ve gelen tik sayısını hesaplıyoruz. Sonucu hesapladık, yine yeni süreyi takip ediyoruz. O zaman grafik daha güzel ve daha net görünecektir.
 
new-rena :
Formülde çok hassas değil. Zamanın karşılaştırılmasına gerek yoktur, N'inci zaman miktarı için, yani saniye başına veya örneğin 5 saniye (kısaca süre) için kenelerin (pay) analizinin sonucunu almanız gerekir. Bu süre zarfında hareket yönünü ve gelen tik sayısını hesaplıyoruz. Sonucu hesapladık, yine yeni süreyi takip ediyoruz. O zaman grafik daha güzel ve daha net görünecektir.
Vay, hızlı yaz :). Buraya bir rakam daha ekledim - ortalama hız 10 tik üzerinde. Ve bu çok kaba bir hesaplama olduğu için bir saniyede saymanın bir anlamı yok. Saniyede 5-15 kene gelebilir.
