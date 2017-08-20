Nabız - sayfa 25
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Çok itici arkadaş ;)))
Dikey çizgi yüksekliğidir, dönem ise genişliğidir. Keneler aynı süre içinde yukarı ve aşağı birikir. Çizgi, aralarındaki farktır.
Hemen şu soruyu yanıtlamaya çalışmalısınız - fiyat teklifi geçmişi yok - fiyat nereye gidecek ve dürtü ne olacak? Eh, kısa bir süre içinde fiyat hareketi eğilimini tekliflerin geçmişine göre değerlendirmek tamamen doğru değil. İstatistikleri kaldırmak yeterlidir ve her şey yerine oturacaktır. Ve daha önce burada yazdım, dakika grafiğinde bile fiyat ya yukarı ya da aşağı, yani. 50 ila 50. Burada örneğin aylık olarak artık durum böyle değil.
Yapmaya çalıştığınız şey başka bir operadan biraz - tahminler alanından. Tahmin dalında ustalar var))
Renko?
Artyom doğru söyledi - dürtü tahmin edilmemeli, yakalanmalı!!! )) Ama nasıl yakalanacağı zaten bir soru. İlk önce resmileştirmeniz gerekir. Artem yine bir yöntem önerdi. Elbette içinde bir şey var, ama bence o da tam olarak değil ...
Yapmaya çalıştığınız şey başka bir operadan biraz - tahminler alanından. Tahmin dalında ustalar var))
TAMAM. dürtüler konusu biraz düzeltildi. Onlar. Aynı şekilde, bir dürtüye ihtiyacınız yok, ancak dönem için kene oranı?
Böyle bir gösterge için geçmişe gerek yoktur. Roman bunu zaten yapıyor.
TAMAM. dürtüler konusu biraz düzeltildi. Onlar. hepsi aynı, bir dürtü değil, dönem için kenelerin oranı mı gerekiyor?
Böyle bir gösterge için geçmişe gerek yoktur. Roman bunu zaten yapıyor.
yup - 0.1p+(-0.1)p+0.2p+(-0.3)p+0.2p+0.1p - periyot başına 6 tik - dürtüyü yakaladı
Miktar gereklidir, ancak saydığınız şey hareket yönüdür (bu da gereklidir, tartışmıyorum). Ve dürtü - büyük olasılıkla bir pislik olacak (makine doğru yazdı) - yani. sabit kene varış oranından gözle görülür bir sapma
Hızla ilgili en büyük sorun bu. Hız, komşu tiklerde bile yön ve değer değiştirir.
Örneğin, komşu keneler için ortalama alınmadan hız modeli ( ):
Miktar gereklidir, ancak saydığınız şey hareket yönüdür (bu da gereklidir, tartışmıyorum). Ve momentum büyük olasılıkla fiyat artışının / düşüşün hızlanmasıdır (Otomatik doğru yazdı) - yani. sabit kene varış oranından gözle görülür bir sapma. 1000 milisaniyede kaç tıklama (1 saniyede), anlaşılırdan daha fazlası ve kolayca uygulanabilen bir gösterge algoritması...
Hızla ilgili en büyük sorun bu. Hız, komşu tiklerde bile yön ve değer değiştirir.
Örneğin, ortalama alınmadan komşu keneler için hız modeli ( ):
Formülde çok hassas değil. Zamanın karşılaştırılmasına gerek yoktur, N'inci zaman miktarı için, yani saniye başına veya örneğin 5 saniye (kısaca süre) için kenelerin (pay) analizinin sonucunu almanız gerekir. Bu süre zarfında hareket yönünü ve gelen tik sayısını hesaplıyoruz. Sonucu hesapladık, yine yeni süreyi takip ediyoruz. O zaman grafik daha güzel ve daha net görünecektir.