Олег avtomat :

Yani, grafiğe bakılırsa, dürtü mutlaka bir sinüzoid midir? Başka bir deyişle, Artem bir hareket yakalarsa, o zaman kaybolur, anlaşmayı kapatır ve kesin olarak fiyatın ters yöne gitmesi ve sonunda orijinal durumuna dönmesi gerektiğini söyleyebilir miyiz? Klasik dalga teorisi))
Numara.
 
söyle bana...
kafanla düşün.
 
Herkes öyle diyor)) Burada ortak bir amaç için toplandık. Herhangi bir fikriniz varsa, yayınlayın!
 
new-rena :
Fikir ne olursa olsun, sonuç yine aynı olacak, çünkü soru yıllardır aynı, tekrar ediyorum - "Teklif geçmişi yok - fiyat nereye gidecek?"

Aldatmanın tüm amacı soruda. Nereye gittiği değil, nereye gittiği. Bir fark var? Ve hiçbir alıntı geçmişi gerekli değildir.

Işığın yandığını anlamak için, dahil edilme tarihine bakmanıza gerek yok - belki daha açıktır?

 
Олег avtomat :

Oleg, bu bizim aradığımız anlamda bir dürtü değil. Fizik gerek yok. Yapamayacağını bildiğin için övünsen iyi olur...

Burada, kitap yasalarına göre doğrulanmış osilogramlar aramıyorlar.

 
Şimdi Oleg, üçüncü veya dördüncü dereceden Mashek için formüllerini verecek, tozlu kitaplardan formüllerin "yarım defterini" yazmak ve sağlıklı olmak önemlidir ...
 
Oleg, tarihsel verilerin akademik resimlerini yayınladığını anlıyor musun? Artık kedim için ilginç bile değiller - hareket etmiyorlar ...
