Nabız - sayfa 7
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Anlamadım ... parabolde ne var?
biraz hızlı ikinci dereceden büyüme ekleyin (bir parabol elde ederiz bindirilmiş titreşimlerle)
fonksiyon yerine bir parabol eklersek nasıl görünecek?
biraz hızlı ikinci dereceden büyüme ekle
İlginç bağımlılıklar. Ama Forex fiyatlarındaki değişim yaklaşık olarak sizin verdiğiniz denklemlerden hangi denklemle anlatılabilir?
Orada belirttim, yani parabol
Orada belirttim, yani parabol
Anlıyorum. daha basit: s(t)=parabol, ne olur?
Bir parabol, ikinci dereceden bir çizgidir. İvmesi sabit bir değerdir, dolayısıyla ivmenin (sarsıntı) türevi sıfıra eşittir:
Bir parabol, ikinci dereceden bir çizgidir. İvmesi sabit bir değerdir, dolayısıyla ivmenin (sarsıntı) türevi sıfıra eşittir:
İlginç bağımlılıklar. Ama Forex fiyatlarındaki değişim yaklaşık olarak sizin verdiğiniz denklemlerden hangi denklemle anlatılabilir?
Soruyu sormanın yolu bu değil. Herhangi bir yakınlık gereksinimi (LSM türü vb. tarafından) uygulanmıyorsa, böyle bir ifade yanlıştır.
Sonuçta, fiyat hareketinin tek ve aynı parçası, düz bir çizgi, bir sinüzoid ve karmaşık bir dizi farklı bileşenle tanımlanabilir. Her şey böyle bir tanımlamanın amaçlarına bağlı olacaktır ve bu amaçlar, orijinal seriye yakınlığın kabul edilebilir bir derecesini dikte eder.
ah, peki, evet. onlar. bir sarsıntı = 0 ile dürtünün bir başlangıcı / sonu olması mümkün mü?