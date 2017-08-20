Nabız - sayfa 7

Олег avtomat :
Anlamadım ... parabolde ne var?
fonksiyon yerine bir parabol eklersek nasıl görünecek?
biraz hızlı ikinci dereceden büyüme ekleyin (bir parabol elde ederiz bindirilmiş titreşimlerle)


new-rena :
Parabol da bir fonksiyondur.
 
Олег avtomat :

biraz hızlı ikinci dereceden büyüme ekle


İlginç bağımlılıklar. Ama Forex fiyatlarındaki değişim yaklaşık olarak sizin verdiğiniz denklemlerden hangi denklemle anlatılabilir?
Karputov Vladimir :
Orada belirttim, yani parabol


 
Олег avtomat :

Orada belirttim, yani parabol


Anlıyorum. daha basit: s(t)=parabol, ne olur?
new-rena :
Bir parabol, ikinci dereceden bir çizgidir. İvmesi sabit bir değerdir, dolayısıyla ivmenin (sarsıntı) türevi sıfıra eşittir:


 
Олег avtomat :

ah, peki, evet. onlar. bir sarsıntı = 0 ile dürtünün bir başlangıcı / sonu olması mümkün mü?
Karputov Vladimir :
Soruyu sormanın yolu bu değil. Herhangi bir yakınlık gereksinimi (LSM türü vb. tarafından) uygulanmıyorsa, böyle bir ifade yanlıştır.

Sonuçta, fiyat hareketinin tek ve aynı parçası, düz bir çizgi, bir sinüzoid ve karmaşık bir dizi farklı bileşenle tanımlanabilir. Her şey böyle bir tanımlamanın amaçlarına bağlı olacaktır ve bu amaçlar, orijinal seriye yakınlığın kabul edilebilir bir derecesini dikte eder.

new-rena :
ah, peki, evet. onlar. bir sarsıntı = 0 ile dürtünün bir başlangıcı / sonu olması mümkün mü?
Gerçek hareket, üst üste binmiş salınımların olmadığı varsayıldığında bile asla saf bir parabol olmayacaktır, çünkü her zaman yalnızca üçüncü türevi (yani sarsıntı != 0 ) değil, aynı zamanda daha yüksek dereceli türevleri de çatırdatan sesler vardır.
