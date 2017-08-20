Nabız - sayfa 34
Sen ve Barabashka her şeyi delicesine karmaşık hale getirdiniz. Darbeli fiyat hareketinin başlangıcı ve bitişi, bir nicemleme aralığının gecikmesiyle kolayca sabitlenir.
Momentumu aşağıdaki gibi hesaplayacağız:
Hareketin ÇOK BAŞLANGICINDA bu tür mumları yakalamak için bir numara bulmak istiyorlar. Yani, bu uzun mumları tahmin etmek ve onlardan kazanmak. :)
1. Roman Mashka'ya sordu. (Gördüğünüz gibi, kodda kenar yumuşatma için kullanmıyorum - bu gerekli değil).
2. Aynı ve tamamen aynı şekilde, komşu keneler arasındaki geçici farklar dizisini doldurmanız gerekir.
Ardından her iki diziyi birlikte analiz edin.
Burada verdiğim örnek, dizisini doldurmaktan zarar görmesin diye Roman için yapıldı - ona, dizinin içeriğini grafikte gösterse bile çalışan bir versiyonunu verdim - netlik için. Çünkü onun kodunda bir sürü saçmalık var...
Evet. Artyom. Yardımın için tekrar teşekkürler. Kısa bir tatilden buraya geldim...
Dizilerle uğraşıyorum... iMAonArray () - hala çalışmıyor... Uyarılar tarafından teklif ve varış zamanı doğru görüntüleniyor - Dizi boyunca gösteriyorum (görsel olarak kontrol ediyorum - her şey doğru !!! ), ancak MA ile düzeltmek hiç de işe yaramıyor ve bunu denedi. Bunun benim hatam olmadığını göz ardı etmiyorum ...
Sadece burada konular aynı... Daha fazlası burada "bozmak için" :-) Bu seçeneği kullanmayacağım ... çünkü neyi nasıl sayacağımızı çoktan anladık ... Bu konuyu takip ediyorum, ben ilgileniyorum.
Kendim için yazmaya çalışmak istedim (neredeyse göstergeler var - bitmiş ... exp - ticaret koşullarıyla - orada her şey daha basit, işte seçenekler .... alım satım koşullarının yorumlanması, bir al, dur gerekli ... zaman sınırı vb. - orada gözlemler açık... - daha uzun sürüyor (kod sorun değil) - burada da aynı olacak - Biçimlendirme ve seçeneklerden bahsediyorum (araştırma ve pazar sonrası gözlemler) TS) robotun bu stratejisine göre "ForexSpeedometr - gösterge ölçekleme olmadan" - video Google'da yayınlanır ... (burada bağlantı silinir)
" Ağustos İlginç Videosu "na yüklenen video
buradan bakacağım...
Saniyede 15 tıklamanın gelişini sayarlar. Ve ortalamalarını alıyorlar, yani. 15 tik / 5 (diyelim) sn. \u003d 5 t / s - buradan dans ediyorlar ...
Burada elbette böyle kaba bir hız hesaplaması olmayacak ...
Genel olarak - bu şerit ve şarkı ile! :-)
Mosh yol ne ve ortaya çıkacak ...
Dürtüler sorusuna - üzgünüm, ama dayanamadım;) ama tozlu formüller olmadan;)
sadece bir resim --- dürtüler, hem olumlu hem de olumsuz... Ve bu tür işlemler herhangi bir TF'de, hatta günler, hatta saatler, hatta haftalar, hatta dakikalar, hatta keneler, yani. her yerde - süreçlerin benzerliği şüphesizdir ve fark, hiç de şaşırtıcı olmayan aralıklardadır.
Kabul etmeyebilirsiniz, ancak burada hareketin yönünü kontrol eden yapının açık bir şekilde değiştiğini görüyorum - sanki adamlar bir düğmeye tıklıyormuş gibi ;))
Evet ve patlamalar açıkça görülebilir, tıpkı klasik bir dürtünün önceki resminde olduğu gibi.
Resimlerinizde patlama veya darbe yok. Oleg, içine bak. Sadece, gecikmeli olarak üç büyüklük sırasına dönüştürülen fiyatı gösteren MA'larınız var.